Update am Abend: VW unter Druck, Biontech-Umbruch, Buhmann Weimer

es klingt dramatisch: Das Ergebnis von Deutschlands größtem Autobauer Volkswagen hat sich beinahe halbiert - Konzernchef Blume aber beschwichtigt im ZDF-Interview und macht "Sondereinflüsse" wie die US-Zölle verantwortlich. Einen echten Umbruch gibt's beim deutschen Pandemie-Wunder Biontech: Das prominente Gründer-Ehepaar Sahin und Türeci will neue Wege gehen und das Unternehmensmanagement verlassen. Außerdem sorgt ein Preis für Buchhandlungen gerade für Ärger und wirft Fragen rund um die Meinungsfreiheit auf - der Tag.

VW-Gewinn sackt ab

Das ist passiert: Volkswagen, Europas größter Autobauer, verbuchte 2025 ein Konzernergebnis von nur noch 6,9 Milliarden Euro - ein Absturz um fast die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr.

Volkswagen, Europas größter Autobauer, verbuchte 2025 ein Konzernergebnis von nur noch 6,9 Milliarden Euro - ein Absturz um fast die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der Hintergrund: Trotz stabiler Absatzzahlen in Europa rissen die US-Zölle ein Drei-Milliarden-Loch in die Kasse. Porsche allein belastete das Ergebnis durch einen harten Kurswechsel mit weiteren fünf Milliarden Euro.

Trotz stabiler Absatzzahlen in Europa rissen die US-Zölle ein Drei-Milliarden-Loch in die Kasse. Porsche allein belastete das Ergebnis durch einen harten Kurswechsel mit weiteren fünf Milliarden Euro. Das sagt der Konzernchef: VW-Chef Oliver Blume erklärt im ZDF-Interview, das gesunkene Konzernergebnis sei vor allem auf "Sondereinflüsse" zurückzuführen und stamme nicht aus dem operativen Geschäft. Daher blickt Blume zufrieden aufs vergangene Jahr zurück: "Wir haben viele der Gegenwinde kompensieren können, haben dort die richtige Richtung eingeschlagen und werden dort jetzt ehrgeizig dabei bleiben."

Biontech-Gründer planen neue Firma

Das ist passiert: Die Impfstoff-Pioniere Ugur Sahin und Özlem Türeci haben angekündigt, spätestens Ende 2026 die Biontech-Führung zu verlassen, um ein neues Unternehmen zu gründen. Das Ehepaar will sich dort voll auf die nächste Generation der mRNA-Medikamente konzentrieren.

Das ist der Hintergrund: Für das Forscherpaar ist es eine bewusste Abkehr vom Management eines globalen Konzerns. Der kometenhafte Aufstieg in der Pandemie machte die beiden Mediziner mit türkischen Wurzeln zu Milliardären. Türeci sagte dem "Handelsblatt": "Biontech geht in die nächste Lebensphase und bereitet sich auf ein industrielles Pharma-Modell vor. Das ist notwendig und sinnvoll, aber nicht das, wofür unser Herz schlägt."

So reagiert die Börse: Die Nachricht vom Rückzug der Gründer löste ein Beben aus: Die Aktie brach zeitweise um 17 Prozent ein. Anleger fürchten, dass mit dem Weggang von Sahin und Türeci die visionäre Kraft des Unternehmens verloren geht.

Eklat um Buchhandlungspreis

Das ist passiert: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises in Leipzig abgesagt. Zuvor hatte er drei linke Buchläden nach einer Überprüfung durch den Verfassungsschutz wegen Extremismusverdachts von der Gewinnerliste der Jury gestrichen.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises in Leipzig abgesagt. Zuvor hatte er drei linke Buchläden nach einer Überprüfung durch den Verfassungsschutz wegen Extremismusverdachts von der Gewinnerliste der Jury gestrichen. Das ist der Hintergrund: Die Überprüfung der Nominierten erfolgte offensichtlich im Rahmen des sogenannten Haber-Verfahrens. Dabei handelt es sich um ein regierungsinternes Verfahren, das eine staatliche Finanzierung mutmaßlich extremistischer Vereinigungen und Veranstaltungen möglichst verhindern soll .

Die Überprüfung der Nominierten erfolgte offensichtlich im Rahmen des sogenannten Haber-Verfahrens. Dabei handelt es sich um ein regierungsinternes Verfahren, das eine staatliche Finanzierung mutmaßlich extremistischer Vereinigungen und Veranstaltungen möglichst verhindern soll Das sagt der Kulturbetrieb: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels fordert von Weimer und der Bundesregierung eine Offenlegung der Gründe. "Die Kunst- und Meinungsfreiheit sind für die Arbeit der Buchhandlungen und unsere gesamte Gesellschaft von größter Bedeutung". Sven Lehmann (Grüne), Vorsitzender des Kulturausschusses im Bundestag, sagt: "Offenbar ist er dieser wichtigen Aufgabe nicht gewachsen."

Ratgeber: Hilfe für Tierhalter in Geldnot

Egal ob Katze oder Hund - die meisten Menschen haben eine enge Bindung zu ihrem Haustier, übernehmen Verantwortung und Kosten. Aber wer hilft, wenn Tierhalter in Finanznot geraten?

Drei deutsche Medaillen und ein Drama bei den Paralympics

Ski-Star Anna-Lena Forster gewinnt nach Gold in der Abfahrt am Samstag heute in der Super-Kombination Silber:

Die deutschen Para Langläufer sind im Sprint mehr als erfolgreich und gewinnen zunächst drei Medaillen. Sebastian Marburger gewinnt Silber, Linn Kazmeier Bronze und Leonie Walter kommt als Zweite ins Ziel. Im Nachhinein wird die 22-Jährige disqualifiziert. Der Grund: Ihr Guide Christian Krasman verstößt gegen eine Technikregel am Anstieg. Linn Kazmeier rückt auf den zweiten Platz vor.

Im Eishockey verliert das deutsche Team auch das dritte Gruppenspiel gegen Italien. Anders als bei den ersten beiden Spielen gegen China (0:12) und gegen die USA (0:13) ist es diesmal ein knappes Spiel mit einem Endstand von 1:2.

Der FC Bayern wird von Atalanta in Bergamos pittoresker Kulisse gefordert. Die Münchner sind gewarnt, nicht nur wegen Borussia Dortmunds 1:4-Niederlage bei "La Dea".

ZDF-Expertin Lili Engels sieht den FCB als Favorit, warnt aber vor dem Hexenkessel in Bergamo:

Ein rund 10.500 Jahre alter Auerochsenschädel aus dem Duvenseer Moor gibt Archäologen Rätsel auf. Der Fund aus dem Sommer 2025 brachte bei genaueren Untersuchungen Überraschendes zutage: einen Holzpflock im Ochsenkopf.

Das Death Valley in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada gilt als eine der trockensten und heißesten Wüsten. Jetzt wurde das Tal von einem Blütenmeer überflutet.

Sie sollen beim Abnehmen helfen, den Blutzucker stabil halten und den Weg aus der Zuckerfalle weisen - ganz ohne Verzicht auf Süßes. Aber zu welchem Preis? "MaiThinkX" widmet sich Zucker-Alternativen. (30 Minuten)

Rezept des Tages: Panzanella

Panzanella verbindet geröstetes Ciabatta, reife Tomaten, Zwiebeln und Kräuter zu einem vielseitigen Brotsalat. Das Dressing rundet die Kombination aus frischen Zutaten ab. Das Rezept finden Sie hier.

