Update am Morgen: Weltgeschäftsunordnung à la Trump

verliert Donald Trump das Interesse an der Ukraine ? Wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute Berlin besucht, wird das sprunghafte Verhalten der USA sicher auch Thema sein. Schließlich ist die Unterstützung der US-Amerikaner existentiell wichtig. Militärisch und wirtschaftlich.

Während der Visite von Merz, Macron und Co in Kiew und einem Telefonat mit Trump gab es zunächst Hoffnung. Der US-Präsident drohte Russland mit harten Sanktionen und drang auf schnelle Gespräche und einen Waffenstillstand. Nur ein paar Tage später, nach einem Telefonat mit Putin, war von diesen Sanktionen allerdings plötzlich keine Rede mehr.

Und jetzt? Nach den jüngsten russischen Angriffen auf die Ukraine nannte Trump Putin "völlig verrückt" . Gibt es ein Umdenken? Trump gehe es nur um schnelle Erfolge und gute Geschäfte, sagen Kritiker.

Kein Wunder, dass er bei seiner Reise in die Golfstaaten das andere komplizierte Konfliktfeld "Gaza" weitgehend umschifft habe. Zurückgekehrt ist er dagegen mit einem gewaltigen Geschenk: einem Jumbo-Jet aus Katar als "Air Force One".

"Das ist nicht nur Bestechung, das ist Premium-Auslandsbeeinflussung mit extra Beinfreiheit", empörte sich der demokratische Minderheitenführer im Senat, Chuck Schumer.

Den Demokraten zufolge sei das teure Geschenk aber nur "die Spitze des Eisbergs". Nur ein Geschäft von vielen, das die Trump-Familie in der Golfregion mache. Im auslandsjournal beleuchtet heute Gert Anhalt das ertragreiche Familien-Business vom Trump-Tower in Dubai über Krypto-Währung bis zu Luxus-Resorts in Vietnam.

Antje Pieper, auslandsjournal-Moderatorin und stellvertretende Leiterin der ZDF-Politikredaktion

Lage im Nahost-Konflikt

Hilfszentrum in Rafah gestürmt: Viele Menschen warteten verzweifelt auf Lebensmittel - dann stürmten sie das Hilfszentrum im südlichen Gazastreifen. Israels Premier Viele Menschen warteten verzweifelt auf Lebensmittel - dann stürmten sie das Hilfszentrum im südlichen Gazastreifen. Israels Premier Netanjahu räumte einen vorübergehenden "Kontrollverlust" ein

Was heute noch wichtig ist

Familiennachzug im Kabinett: Die Bundesregierung will erste Gesetze zur Eindämmung der Migration auf den Weg bringen. Die Aussetzung des Familiennachzugs für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus soll zusammen mit dem ausdrücklichen Ziel der Begrenzung der Migration im Aufenthaltsgesetz verankert werden.

Erster Koalitionsausschuss im Kanzleramt: Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen die Projekte für die kommenden Wochen festlegen. Das Treffen ist ausdrücklich nicht als Krisentreffen geplant.

Wadephul trifft US-Außenminister Rubio: Bundesaußenminister Johann Wadephul reist zum Antrittsbesuch bei seinem US-Amtskollegen Marco Rubio nach Washington. Zentrale Themen werden die Unterstützung der Ukraine, die Lage in Nahost, die Handelsbeziehungen und die Sicherheitspolitik sein.

Klima-Klage gegen RWE wird entschieden: Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm entscheidet über die Klima-Klage eines peruanischen Landwirts gegen den Energiekonzern RWE. Der 2015 begonnene Rechtsstreit gilt über Deutschland hinaus als wichtig für die Frage, ob Unternehmen für Folgen des Klimawandels belangt werden können.

Der Tag im Sport

Grafik des Tages

Zahl des Tages

12

In Deutschland erkrankt alle zwölf Minuten ein Mensch an Blutkrebs, weltweit sogar alle 27 Sekunden. Für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf eine Zukunft. Aktuell sind bei der DKMS mehr als 12,5 Millionen potenzielle Spender:innen in sieben Ländern registriert, davon über 7,8 Millionen in Deutschland.

Leben retten bei Blutkrebs: So funktioniert die Stammzellenspende

Ein Lichtblick

Der Münchner Flugzeughersteller Deutsche Aircraft will heute das weltweit sparsamste Regionalflugzeug seiner Klasse (40 Sitze) vorstellen. Die Endmontage soll 2026 anlaufen. D328eco soll das erste in Deutschland entwickelte Passagierflugzeug seit über 20 Jahren sein.

Gesagt

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 28.05.2025 | 1:52 min

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch regnet es verbreitet, teils auch anhaltend. Im Norden und in der Mitte gibt es kräftige Gewitter. Im Nordwesten lassen die Schauer am Nachmittag nach. Bei einem starken Westwind werden 15 bis 20 Grad erreicht.

