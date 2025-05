USA stoppen neue Visa-Termine für Studierende und Au-pairs

Das US-Außenministerium will die Aktivitäten von Visa-Antragstellern in den sozialen Medien überprüfen.

Die US-Regierung will angehende ausländische Studierende und Teilnehmende an Austauschprogrammen laut Medienberichten künftig stärker überprüfen. Das Außenministerium habe US-Botschaften und Konsulate weltweit angewiesen, vorerst keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben, berichteten "Politico" und der Sender CNN unter Berufung auf ein internes Schreiben.

US-Außenminister Rubio hat eine Aussetzung der Verfahren für Studentenvisa angeordnet. Die US-Regierung will angehende ausländische Studierende künftig stärker überprüfen.

"Die Lage an den US-Universitäten ist schlecht" und "zu bestimmten Themen kann nicht mehr geforscht werden", sagt die US-amerikanische Gesundheitsökonomin Prof. Ariel Dora Stern.

US-Regierung will Aktivitäten in sozialen Medien prüfen

Die Medien berichten unter Berufung auf ein internes Verwaltungsdokument, dass Visa der Kategorien F, M und J betroffen seien. Diese gelten etwa für Studierende, Austauschschüler und Au-pairs in den USA . In den kommenden Tagen solle es dazu weitere Anweisungen geben.

An US-Universitäten gab es "einige unschöne Szenen" aufgrund der Pro-Palästina-Demos, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Allerdings würde sich "die große Mehrheit der Studenten" nicht an den Protesten beteiligen.

02.05.2024 | 3:35 min