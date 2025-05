Elite-Uni Harvard: Gericht stoppt Anordnung der US-Regierung

Der Politikwissenschaftler Grant Reeher erklärt gegenüber ZDFheute, dass die US-Regierung der Universität Harvard vorwirft, gegen die Meldepflicht des Heimatschutzministeriums in Bezug auf ausländische Studierende verstoßen zu haben.



Konkret habe sich Harvard geweigert, den Anordnungen des Ministeriums Folge zu leisten. "Infolgedessen hat die Verwaltung der Universität die Zulassung für das Studenten- und Austauschprogramm entzogen - und diesen Schritt bereits seit einiger Zeit angedroht", betont Reeher.



Aus seiner Sicht handelt es sich um eine Eskalation des Konflikts zwischen der Trump-Administration und Harvard sowie generell zwischen der republikanischen Politik und privaten Eliteuniversitäten.



Reeher stellt fest, dass viele dieser Einrichtungen in den letzten Jahren ideologisch recht einseitig geworden seien. Die Kritik der Rechten an der mangelnden politischen Vielfalt in Fakultäten und Verwaltungen hält er deshalb nicht für völlig unbegründet. Ob dies allerdings bedeute, dass Maßnahmen wie der Entzug von Programmen gerechtfertigt seien, sei laut ihm "eine ganz andere Frage".