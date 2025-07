Update am Morgen: Richtungsentscheid und Richterwahl

Swyrydenko, auf dem Land aufgewachsen und lange ohne Lobby in der Hauptstadt, hat sich beharrlich nach oben gearbeitet, erzählt mir unser Korrespondent in der Ukraine , Dara Hassanzadeh. Von ihren Mitarbeitern verlangt sie ebenso bedingungslosen Einsatz, wie sie ihn selbst vorgibt. Ein Land im Krieg soll sich zivil trotzdem reformieren. Auch tägliche Drohnenangriffe und Bunkernächte sind kein Argument gegen Reformstau. Sollte Deutschland sich ein Beispiel an so viel Willenskraft nehmen?