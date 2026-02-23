Vier Jahre ukrainisches Leid - Update am Morgen

Guten Morgen,

Drohnen, ein zerstörter Transporter, eine Selenskyj-Action-Figur: Ausstellungsstücke aus dem Krieg, zu sehen im neuen Berliner Ukraine-Museum. Am Dienstag, zum vierten Jahrestag des Kriegsbeginns, wird das Museum für Besucher geöffnet. "Alles Gute zum Geburtstag, der Krieg hat begonnen", so gratulierte Lina ihrem gerade 12-jährigen Sohn an diesem 24. Februar 2022. Auszüge aus Interviews zum ersten Tag des russischen Angriffskriegs sind Bestandteil der Ausstellung.

Das Leid in der Ukraine dauert an. In diesem besonders frostigen Winter sitzen die Menschen dort in der Kälte ohne Heizung, ohne Strom. Allein in einer Nacht an diesem Wochenende hat Russland 300 Drohnen auf die Ukraine gefeuert.

ZDFheute Xpress, 22.02.2026, 10:00 Uhr 22.02.2026 | 0:19 min

Und viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben ihr Land verlassen. 1,3 Millionen Menschen fanden dabei Zuflucht in Deutschland, auch Lina floh mit ihrem Sohn nach Berlin. Aber die Bedingungen für die Geflüchteten sind in den Jahren des Krieges schwieriger geworden.

Erhielten sie zunächst Bürgergeld, so sollen Ukrainerinnen und Ukrainer, die ab April vergangenen Jahres eingereist sind, nur noch Asylbewerberleistungen erhalten. Zuständig ist damit nicht mehr das Jobcenter, sondern das Sozialamt, das deutlich weniger Unterstützung bietet, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und Geflüchtete aus der Ukraine sollen nach Plänen von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) auch keine Integrationskurse, also Deutschunterricht, mehr finanziert bekommen.

Rund 6,5 Millionen Ukrainer haben ihr Land seit dem russischen Angriffskrieg verlassen. Die meisten leben in EU-Staaten. Ein grafischer Überblick zur Verteilung und Altersstruktur:

20.02.2026 | 1:01 min

Dabei zeigte gerade eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dass Geflüchtete aus der Ukraine weit schneller Jobs finden als die aus anderen Ländern. Nun fürchten die Experten um diese Arbeitsmarkterfolge. Denn Dobrindt will Integrationskurse künftig nur noch für Menschen mit langfristiger Bleibeperspektive zahlen und das schließt Ukrainerinnen und Ukrainer aus. Bei ihnen ist unklar, wie lange sie noch in Deutschland bleiben.

Jüngst ergab eine Umfrage unter den Geflüchteten allerdings: Mehr als die Hälfte plant längerfristig hier zu bleiben. Perspektiven in Zeiten des Krieges.

Kommen Sie gut in diese Woche,

Dorthe Ferber, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio Berlin.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Stromversorgung in Saporischschja fast wiederhergestellt: Im russisch besetzten Teil der ukrainischen Region Saporischschja ist die Stromversorgung nach einem ukrainischen Angriff weitgehend wiederhergestellt.

Ukrainischer Angriff legt Energieinfrastruktur in Belgorod lahm: Ein ukrainischer Raketenangriff hat in der russischen Region Belgorod Behörden zufolge die Energieinfrastruktur schwer beschädigt. In Wohnhäusern gebe es Unterbrechungen bei der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung.

"Präsidenten kommen und gehen, Institutionen bleiben": Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj setzt auf verlässliche Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten für sein Land, die nicht allein vom Willen des US-Präsidenten abhängen. "Aus guten Gründen wird der Kongress über sie (die Sicherheitsgarantien) abstimmen", sagt Selenskyj dem britischen Sender BBC in Kiew.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

22.02.2026 | 0:51 min

Treffen der EU-Außenminister: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage im Nahen und Mittleren Osten stehen im Mittelpunkt von Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel. Angestrebt wird bei der Sitzung die Verabschiedung des 20. EU-Sanktionspakets gegen Russland.

Bahn und GDL ringen um Einigung: Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) treffen sich zur letzten Tarifverhandlungsrunde vor dem Ende einer Friedenspflicht. Scheitern die Gespräche in dieser Woche, drohen ab März Arbeitskämpfe, die den Bahnverkehr bundesweit treffen könnten. Bis einschließlich Freitag haben beide Seiten zunächst Zeit, einen Kompromiss zu finden.

Deutsche Bischofskonferenz versammelt sich: Ab heute kommen die katholischen Bischöfe in Deutschland zu ihrer Frühjahrs-Vollversammlung in Würzburg zusammen. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die turnusmäßige Wahl eines neuen Vorsitzenden. Der Limburger Bischof Georg Bätzing kandidiert nicht erneut. Die Versammlung dauert bis Donnerstag.

Olympische Winterspiele

Am Sonntagabend sind die Olympischen Winterspiele in Italien zu Ende gegangen. Die Abschlusszeremonie im historischen Amphitheater von Verona setzte noch einmal ein Highlight:

Die Highlights der Abschlusszeremonie aus dem historischen Amphitheater von Verona, 22.02.2026, 23:00 Uhr. 22.02.2026 | 16:12 min

Zuvor hatten sich die USA mit dem Sieg im Eishockey-Finale gegen Kanada die letzte Goldmedaille geholt. Die durchwachsene deutsche Medaillen-Bilanz wurde von den Bob-Piloten noch ein wenig aufgehübscht - der letzte Wettkampftag kompakt:

22.02.2026 | 2:52 min

Henrik Diekert zieht ein filmisches Fazit der Winterspiele:

Die größten Emotionen – Höhenflüge und Tränentäler der Olympischen Winterspiele 2026. Die Bilanz der Spiele – sportlich und menschlich, politisch und organisatorisch. 22.02.2026 | 29:17 min

Highlights der Fußball-Bundesliga

Die Talfahrt des SV Werder hält auch nach dem Trainerwechsel unvermindert an. Im Kellerduell der Fußball-Bundesliga unterliegen die Bremer beim FC St. Pauli auch aufgrund eines schlimmen Torwart-Patzers mit 1:2 und rutschen auf einen Abstiegsplatz. Die Highlights der Partie können Sie sich hier anschauen:

23.02.2026 | 6:49 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Ausführlich informiert

Das Urteil gegen Trumps Zölle schiebt einem seiner zentralen Wahlversprechen einen Riegel vor, sagt USA-Experte Müller-Kaler. Es befeuert außerdem die Diskussion um die Macht des Präsidenten.

ZDFheute live, 22.02.2026, 09:00 Uhr 22.02.2026 | 17:35 min

Zahl des Tages

1 - vor einem Jahr gewann die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz die Bundestagswahl mit einem Abstand von 7,7 Prozentpunkten vor der AfD. "Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer-Haus sein", freut sich Merz in einer ersten Reaktion damals.

Friedrich Merz bei der Wahlparty im Konrad-Adenauer-Haus vor einem Jahr. Quelle: Marcus Brandt/dpa

Ein Lichtblick

Winterjacken in den Schrank: Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis zu 20 Grad und Sonne zur Wochenmitte.

Gesagt

Abschalten! „ Peter Lustig (†), früherer "Löwenzahn"-Moderator

Dieser Rat, den Peter Lustig am Ende jeder "Löwenzahn"-Folge seinen jungen Zuschauerinnen und Zuschauern mitgab, gilt nach wie vor: Das echte Leben passiert nicht vor dem Fernseher - und auch nicht im Internet. Also: Gehen Sie doch heute einfach mal raus, entdecken und erleben Sie etwas Neues! Lustig, der heute vor zehn Jahren starb, wäre sicherlich glücklich darüber.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Klimakrise, Krieg, Pandemie: Wer Nachrichten verfolgt, spürt Daueralarm. Das ist schon für Erwachsene belastend. Was macht es mit jungen Menschen und wie können wir sie begleiten? Dieser Frage geht Julia Asbrand in der Terra-X-Kolumne nach.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 22.02.2026 | 1:50 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Montag bleibt es in der Nordhälfte sowie im Südosten sehr wechselhaft mit vielen Wolken, Regen und nur wenig Sonne. Im Südwesten gibt es nur wenige Schauer und längere freundliche Abschnitte. Bei einem starken und böigen Westwind liegen die Höchstwerte zwischen 6 und 15 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.