Wetter: DWD erwartet "sonnigen Frühling" ab Mitte der Woche

Minusgrade, Schnee und Regen: Damit soll in der neuen Woche Schluss sein. Laut Deutschem Wetterdienst wird es frühlingshaft mild bei bis zu 20 Grad.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 21.02.2026 | 1:18 min

Nach drei regnerischen Tagen bis einschließlich Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst ab Mittwoch einen "sonnigen Frühling". Dann sollen die Temperaturen einen "Satz nach oben machen", wie der Wetterdienst am Sonntag in Offenbach ankündigte.

Höchstwerte von 13 bis 20 Grad werden erwartet, am wärmsten wird es im Westen und Südwesten. Zunächst soll es noch in ganz Deutschland regnen. Große Niederschlagsmengen erwartet der Wetterdienst aber nur an den Mittelgebirgen und den Alpen. Dort gebe es bereits "markantes" Tauwetter - unterhalb von 1.500 Metern sei die Schneeschmelze "in vollem Gange".

Stürmischer Wochenstart

In den Bergen soll außerdem Wind wehen, am Sonntag als starke bis stürmische Böen. Am Montag soll es auch im Flachland zu stürmischen Böen kommen, in den Bergen sogar zu Sturm und vereinzelt zu schweren Sturmböen.

Ab Dienstag beruhigt sich der Wind laut Vorhersage wieder. Am Oberrhein ist den Angaben nach schon am Sonntag und Montag mit bis zu 15 Grad zu rechnen, sonst liegen die Höchstwerte bei zehn bis 14 Grad. Eine kühle Ausnahme bildet der Nordosten, wo die Temperaturen bis einschließlich Dienstag im einstelligen Bereich bleiben.

Welche Frühlingsarbeiten sind im Garten nötig, damit alles grünt und blüht? ZDF-Reporterin Sabine Platz ist zu Gast auf dem Hofgut Tüschenbonnen und zeigt, was Blumen, Kräuter und Gemüse jetzt brauchen. 14.04.2025 | 2:52 min

Weiterhin kühl an der Ostsee

Besonders kühl soll es auf den Ostseeinseln Rügen und Usedom werden. Am Mittwoch sollen sich die Wolken auflockern. Für die Südwesthälfte erwartet der Wetterdienst häufiger Sonnenschein, im Westen und Südwesten sei mit Temperaturen bis zu 20 Grad zu rechnen.

Auch im Nordosten sollen die Temperaturen bei zehn bis 15 Grad zweistellig werden. Für die zweite Wochenhälfte erwarten die Meteorologen wieder etwas zurückgehende Temperaturen. Am Donnerstag sollen es noch elf bis 19 Grad werden, Freitag und Samstag zehn bis 17. Für die drei Tage wird in einigen Regionen auch etwas Regen erwartet.

Danach, kommende Woche Sonntag, ist der 1. März und damit der meteorologische Frühlingsanfang.

Nachrichten | Wetter : Das Wetter Sonne, Regen, Sturm? Die ZDF-Meteorologinnen und -Meteorologen wissen, wie das Wetter wird. Die Vorhersage für Ihren Wohnort, deutschland- und europaweit.

Quelle: AFP