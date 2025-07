Update am Morgen: Trumps gefährliche Freundschaft

Es soll allerdings auch Freundschaften geben, von denen man später lieber nichts mehr wissen will. Aktuell wäre da zum Beispiel Donald Trump und seine Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein - seit Wochen eines der wichtigsten innenpolitischen Themen in den USA, was den US-Präsidenten zunehmend erzürnt: Das Bohren in dem Fall käme "einer Art Hexenjagd" gleich.