Der ehemalige CSU-Abgeordnete Eduard Lintner muss sich vor dem Oberlandesgericht in München für seine Verwicklung in die Aserbaidschan-Affäre verantworten.

Was wird Lintner vorgeworfen?

Laut Generalstaatsanwaltschaft München soll Lintner andere Mandatsträger mit Geldern aus Aserbaidschan bestochen haben. Ziel sei es gewesen, die Abgeordneten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) für ein pro-aserbaidschanisches Verhalten zu gewinnen. Insgesamt habe Lintner zwischen 2008 bis 2016 über mehrere Briefkastenfirmen rund vier Millionen Euro aus Aserbaidschan erhalten.

Wer soll bestochen worden sein?

Es geht vor allem um die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern . Sie war ebenfalls PACE-Mitglied und galt dort als engagierte Verteidigerin Aserbaidschans. So soll sie etwa gegen einen Bericht über politische Gefangene in Aserbaidschan gestimmt haben.

Allerdings starb Strenz 2021 mit nur 53 Jahren auf der Rückreise aus Kuba an einem akuten Herzproblem. Im Prozess wird von ihrem Witwer die Herausgabe von rund 150.000 Euro an mutmaßlichen Bestechungsgeldern gefordert.

Welche Rolle spielte der CDU-Abgeordnete Fischer?

Anfangs saß auch noch der langjährige Bundestagsabgeordnete Axel Fischer aus Karlsruhe mit auf der Anklagebank in München. Er war zwischen 2010 und 2018 als Fraktionschef der Europäischen Volkspartei in der PACE tätig. In dieser Funktion soll er positive Reden im Interesse Aserbaidschans gehalten und vertrauliche Dokumente frühzeitig weitergeleitet haben. Zu Beginn des Verfahrens wies er alle Vorwürfe als haltlos zurück.