Lobbyismus - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lobbyismus |

Lobbyismus gilt als wesentlicher und legitimer Bestandteil des politischen Entscheidungsprozesses in Bereichen wie Wirtschaft, Finanzen, Umwelt und Soziales. Interessenvertreter verschiedener Verbände, Organisationen und Initiativen versuchen dabei, den politischen Entscheidungsprozess zu Gunsten ihrer Interessen zu beeinflussen. Lobbyismus steht jedoch hinsichtlich der Transparenz dieser Entscheidungsprozesse immer wieder in Kritik. Nicht selten erschüttern Lobbyismus-Skandale die politische Landschaft in Demokratien. Ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz war das am 1. Januar 2022 in Kraft getretene Lobbyregistergesetz.