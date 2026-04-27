Update am Morgen: Verpufft der Tankrabatt wie die 12-Uhr-Regel?

Guten Morgen,

noch vier Mal schlafen, dann ist es soweit: Der Tankrabatt ist da! Fragt sich bloß - Rabatt auf was? Denn kaum hatte die Koalition am vergangenen Freitag die Maßnahme in einer Hauruck-Aktion erst durch den Bundestag und danach in einer eigens einberufenen Sondersitzung auch durch den Bundesrat gebracht, da wiesen Marktbeobachter schon darauf hin, dass die Mineralölkonzerne ihre Preise klammheimlich um ziemlich genau den Betrag pro Liter erhöht hatten, um den das tankende Volk demnächst für zwei Monate eigentlich entlastet werden soll.

Ab dem 1.Mai gilt eine befristete Steuersenkung auf Benzin und Diesel von rund 17 Cent. Bundestag und Bundesrat haben außerdem die Entlastungsprämie beschlossen. 24.04.2026 | 2:36 min

Falls dieser Trend - und dafür spricht nicht nur Autofahrers Lebenserfahrung - anhalten und die Preise am kommenden Freitag mit großem Tamtam um ungefähr 17 Cent pro Liter sinken sollten, landen wir also wieder bei dem, was wir heute blechen.

Die Glaubwürdigkeit der Regierung, die damit die schlimmsten Belastungen auch für die Wirtschaft abgemildert haben will, könnte damit weiter Schaden nehmen. Schon deswegen, weil der Tankrabatt schon die zweite Maßnahme ist, die nicht nur nicht hält, was ihre Erfinder uns versprechen, sondern womöglich das Gegenteil erreicht.

Das jedenfalls legen Studien nahe, die übers Wochenende bekannt wurden: Demnach entwickelten sich die Spritpreise seit Inkrafttreten der 12-Uhr-Regel, die nur noch eine Erhöhung pro Tag erlaubt, nicht wie von der Wirtschaftsministerin versprochen nach unten. Vielmehr erhöhte sich die Marge der Mineralölkonzerne deutlich, bei Benzin um bis zu sechs Cent pro Liter.

Damit wir uns trotzdem freuen können: Noch viermal schlafen, dann ist 1. Mai. Tag der Arbeit, der Feiertag, der uns jedenfalls dieses Jahr (noch?) nicht genommen wird und diese Arbeitswoche auf vier Tage verkürzt.

Mit dieser guten Nachricht zum Start - kommen Sie gut durch die Woche

Ihr Klaus Brodbeck, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was heute noch wichtig ist

26.04.2026 | 1:15 min

Militärausgaben im vergangenen Jahr: Die globalen Militärausgaben sind 2025 das elfte Jahr in Folge gestiegen - so der Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri. Spitzenreiter sind weiter die USA mit 954 Milliarden Dollar. Deutschland liegt im weltweiten Vergleich auf Platz 4.

Britischer König in den USA: Charles III. reist heute zu einem mehrtägigen Staatsbesuch nach Washington. US-Präsident Donald Trump will ihn und Königin Camilla im Weißen Haus empfangen. Das Verhältnis beider Länder ist unter anderem wegen des Iran-Kriegs angespannt.

Klausurtagung der Union: Der Vorstand der CDU/CSU Bundestagsfraktion tritt zu seiner ersten Klausur seit sechs Jahren zusammen. Themen der zweitägigen Beratungen sind unter anderem der Industriestandort Deutschland und der außen- und sicherheitspolitische Wandel.

Koningsdag: Die Niederlande feiern den Geburtstag ihres Monarchen traditionell mit Volksfesten und gigantischen Flohmärkten. König Willem-Alexander wird 59 Jahre alt.

Was im Iran-Krieg passiert ist

Iranischer Außenminister fliegt zu Gesprächen nach Russland: In den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges wird der iranische Außenminister Abbas Araghtschi mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Das Gespräch finde in St. Petersburg statt, schrieb der iranische Botschafter in Moskau, Kasem Dschalali, am Sonntagabend im Onlinedienst X.

Libanon meldet 14 Tote bei israelischen Angriffen: Bei israelischen Angriffen im Libanon werden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums 14 Menschen getötet und 37 verletzt. Unter den Todesopfern seien zwei Kinder. Israelischen Angaben zufolge kommt zudem ein Soldat der eigenen Streitkräfte ums Leben. Ein Sprecher des israelischen Militärs erklärt auf der Plattform X, die radikal-islamische Hisbollah-Miliz verletze die geltende Waffenruhe. Israel werde dagegen vorgehen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Wie die Ukraine das russische Hinterland ins Visier nimmt: Die Ukraine hat die russischen Städte Tscheljabinsk und Jekaterinburg angegriffen. Noch nie ist es ukrainischen Drohnen gelungen, so tief in Russlands Luftraum einzudringen.

Russland verstärkt Angriffe in Ostukraine: Das russische Militär hat seine Angriffsbemühungen im Osten der Ukraine verstärkt. Der Generalstab in Kiew teilt mit, dass im Tagesverlauf insgesamt 161 bewaffnete Zusammenstöße von den Frontlinien gemeldet worden seien. Die meisten Angriffe erfolgten demnach bei Pokrowsk, dort seien 39 russische Angriffe registriert worden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Ausführlich informiert

Vor 40 Jahren, am 26. April 1986, schockierte eine Explosion im Atomkraftwerk in Tschernobyl die Welt. Die Nuklearkatastrophe im Block 4 des sowjetischen Kernkraftwerks gilt als der schwerste Unfall in der Geschichte der Nutzung der Kernenergie. Über Tage hinweg wurden enorme Mengen an radioaktivem Material in die Atmosphäre geschleudert und durch Winde über weite Teile Europas verteilt.

Gestern sendete das heute journal zum Jahrestag live aus der Ukraine vom Rand der Sperrzone um das ehemalige AKW:

26.04.2026 | 33:00 min

Highlights der Fußball-Bundesliga

Zum Abschluss des 31. Spieltags zeigt Borussia Dortmund eine gute Reaktion auf die jüngsten Niederlagen in der Fußball-Bundesliga. Gegen den SC Freiburg heißt es nach 90 einseitigen Minuten 4:0, die vorzeitige Qualifikation für die Champions League ist damit perfekt. Alle Highlights der Partie können Sie hier sehen:

27.04.2026 | 7:41 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Ein Lichtblick

Robotik gegen Schmerzen von Chirurgen im OP: Sabrina Hellstern und Claudia Sodha haben mit "noac" - abgeleitet aus dem englischen "no ache", also "kein Schmerz" - ein robotisches Assistenzsystem entwickelt, das Operierenden die anstrengende Arbeit erleichtern soll und perspektivisch die Arbeit im OP grundlegend verändern könnte.

Über dieses Thema berichtete plan b am 26.04.2026. 26.04.2026 | 43:30 min

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Terra X - die Wissens-Kolumne

Gute PFAS, schlechte PFAS? Die "Ewigkeitschemikalien" haben einen schlechten Ruf - teilweise zu Recht. Doch das reale Risiko lässt sich nur bewerten, wenn wir die Unterschiede verstehen. Wie gefährlich sie wirklich sind, erklärt Christian Scharun in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 27.04.2026 | 2:45 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag ist es vom Nordwesten bis in die Mitte stark bewölkt. Wohingegen im Osten und Süden die Sonne scheint. An den Küsten ist es bei auflandigem Wind weiterhin eher kühl mit 10 Grad, am Hochrhein dagegen frühlingshaft mit 24 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion