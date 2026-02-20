Update am Morgen: Was die Welt zusammenhält

Guten Morgen,

die Ziele zur Bekämpfung sozialer Ungleichheiten sind ehrenhaft und gleichzeitig so umfangreich: Denn soziale Ungerechtigkeit gibt es eigentlich überall - im Kleinen und im Großen. Das fängt mit der Geburt an: Wo wird man geboren? Und damit ist nicht nur das Land oder die Region gemeint, sondern auch der familiäre Status und damit auch gleich ein weiteres Ziel, nämlich das nach gleichen Bildungschancen. Die wiederum entscheiden darüber, ob und wie jemand Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat, welche Gesundheitsversorgung man sich leisten kann, ob man die gleichen Rechte hat wie andere, und so weiter.

Die Idee der Vereinten Nationen war einst, dass es durch eine Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit auf der Welt zu mehr Frieden, Sicherheit und Stabilität kommen würde. Aber was ist davon 2026 übrig?

Gerechtigkeit - Was die Welt besser macht. Mirko Drotschmann auf Spurensuche:

26.03.2025

Verfolgt man die Nachrichten, hat man das Gefühl, dass diese Ziele in weite Ferne gerückt sind. Jeden Tag berichten wir über Kriege, Auseinandersetzungen und Konflikte. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit kommt hier zu kurz.

Dabei zeigt sich soziale Ungerechtigkeit nicht nur global. Auch hier in Deutschland wird die Kluft immer größer: So hat beispielsweise im November eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung gezeigt, dass Einkommen in Deutschland noch nie so ungleich verteilt war wie im Moment. 17,7 Prozent aller Menschen in Deutschland leben demnach in Armut, 2010 waren es noch 14,4 Prozent. Aber die Kassen sind leer und so bleibt die Frage, wie eine gerechtere Verteilung stattfinden soll.

ZDFheute, 19.01.2026

Bisher scheint auch die Politik nicht wirklich eine Antwort zu haben. Immer wieder werden soziale Themen wie Ballons losgelassen, um mal zu sehen, wie die Reaktionen sind. Nur der große Wurf fehlt. Sei es bei Rente, Pflege, Gesundheit, Bildung - die Liste ist lang. Aber vielleicht ist es gerade deshalb gut, dass es einen "Welttag der Sozialen Gerechtigkeit" gibt - um einfach mal wieder darüber nachzudenken, was die Welt zusammenhält.

Kommen Sie gut in diesen Tag!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Die Schlacht um Andrijiwka: Im Kampf um das Dorf Andrijiwka hat Oscar-Preisträger Mstyslav Tschernow ukrainische Soldaten begleitet. Ein schonungsloser Film über den hohen Preis des Krieges in der Ukraine.

AKW Saporischschja laut IAEA nur noch an eine Stromleitung angeschlossen: Eine Reserveleitung sei vor mehr als einer Woche ausgefallen. Der Ausfall der Leitung Ferrosplavna-1 am 10. Februar sei "Berichten zufolge infolge militärischer Aktivitäten" geschehen.

Ukraine greift Sewastopol laut Russland mit Drohnen an: Dabei sei ein Mensch getötet worden, berichtet der von Russland eingesetzte Gouverneur der Region, Michail Raswosschajew, auf Telegram.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Ausführlich informiert

Das Satellitensystem Starlink wurde für die russische Armee gesperrt. Die Folge: große Rückeroberungen durch die Ukraine. Wie sich das auf den weiteren Krieg auswirken könnte - ZDFheute live:

ZDFheute live, 19.02.2026

Was heute noch wichtig ist

Bundesparteitag der CDU / Treffen der EU-Handelsminister in Zypern / Welttag der sozialen Gerechtigkeit

Bundesparteitag der CDU: Friedrich Merz stellt sich heute zur Wiederwahl als Parteivorsitzender. Der Parteitag gilt als wichtiger Stimmungstest für die Geschlossenheit der Partei vor den fünf anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr. Neben der Schärfung des wirtschaftspolitischen Profils steht vor allem das Abschneiden von Merz im Fokus.

Test für Trump: Der Oberste Gerichtshof der USA könnte über die Rechtmäßigkeit der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle entscheiden. Dies gilt als wichtiger Test für die Befugnisse des Präsidenten und dürfte Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben.

Europäische Verteidigung: In Krakau kommen heute die Verteidigungsminister der sogenannten E5-Gruppe zusammen. Die Ressortchefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen wollen über Fragen der Sicherheit und der militärischen Zusammenarbeit beraten. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow werden erwartet.

Olympische Winterspiele

ZDF Sportstudio, 19.02.2026

Nach dem vierten Platz in der Staffel haben die deutschen Biathlon-Männer heute eine letzte Chance auf Edelmetall. Im Massenstart über 15 km hoffen Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel auf einen versöhnlichen Abschluss der Winterspiele. Ab 14:15 Uhr im ZDF streamen.

Laura Nolte will das Drama im Monobob vergessen machen und an ihren Zweier-Triumph von Peking 2022 anknüpfen. Die Vorläufe im Zweierbob können Sie ab 18 Uhr im ZDF streamen.

Wenige Tage vor ihrem 30. Geburtstag peilt Daniela Maier ihre zweite Olympiamedaille im Skicross an. In Livigno ist sogar Gold drin, immerhin gewann Maier in dieser Saison sechs Weltcup-Rennen. Das Finale können Sie gegen 13:10 Uhr im ZDF streamen.

Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Die Livestreams zu allen Wettkämpfen finden Sie hier.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Gebäck des Tages

Eine Lüneburger Bäckerei nennt ihre "Amerikaner" jetzt "Grönländer": ein augenzwinkerndes Statement zu Trumps Grönland-Plänen.

ZDFheute, 19.02.2026

Zahl des Tages

15

Trotz winterlicher Temperaturen fliegen schon jetzt Frühblüherpollen wie Birke, Hasel und Erle. Durch den Klimawandel beginnt die Saison früher und endet später. Etwa 15 Prozent der Erwachsenen in Deutschland bekommen das jetzt zu spüren - sie leiden an Heuschnupfen. Wir haben Tipps für Allergiker:

ZDF-Morgenmagazin, 19.02.2026

Ein Lichtblick

Gesagt

Im wirklichen Leben, ohne Make-up und gute Beleuchtung, sehe nicht einmal ich aus wie Cindy Crawford. „ Cindy Crawford, Supermodel

Cindy Crawford zählt zu den berühmtesten Models der Welt. Heute wird sie 60 Jahre alt - und sieht immer noch top aus. Und dafür muss sie einiges tun. Wie weit würden Sie für Ihre Schönheit gehen?

ZDFinfo, 16.02.2026

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden

So wird das Wetter heute

An diesem Freitag regnet oder schneit es im Westen gebietsweise leicht. Der Schneefall an den Alpen lässt nach. Sonst ist es teils sonnig, teils wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus ein Grad in Vorpommern und plus acht Grad im Breisgau.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

