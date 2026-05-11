Update am Abend: Serbien serviert Vučić ab, Brasilien wählt Lula

Quelle: ZDF

Guten Abend,

überraschende Wahlergebnisse gibt es heute gleich im Doppelpack: In Brasilien gewinnt Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva denkbar knapp die Präsidentschaftswahl - doch sein Herausforderer will die Wahl anfechten. In Serbien dagegen steht ein Machtwechsel bevor: Die oppositionelle Studentenliste hat die Parlamentswahl gewonnen - überraschend deutlich. Es war auch eine Wahl gegen den teils autoritär regierenden Machthaber Aleksandar Vučić.

In Deutschland planen junge Menschen derweil Proteste - nach französischem Vorbild? Und: Für Fußballbegeisterte wird es heute Abend spannend - wer bekommt den Ballon d'Or und wird bester Fußballer des Jahres?

Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien

Das ist passiert: Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die Stichwahl um das Amt des Präsidenten nach vorläufigen Zahlen knapp gewonnen. Er sicherte sich damit eine weitere Amtszeit gegen den rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro. Bolsonaro kündigte an, das Ergebnis anfechten zu wollen.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die Stichwahl um das Amt des Präsidenten nach vorläufigen Zahlen knapp gewonnen. Er sicherte sich damit eine weitere Amtszeit gegen den rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro. Bolsonaro kündigte an, das Ergebnis anfechten zu wollen. Das ist der Hintergrund: Der 80-jährige Lula hatte die erste Wahlrunde Anfang Oktober mit mehr als zwei Millionen Stimmen weniger als Bolsonaro verloren. Nach einer Aufholjagd konnte er die Stichwahl nun knapp gewinnen - laut dem offiziellen Ergebnis mit 51,8 Prozent der Stimmen. Bolsonaro will das Ergebnis nicht anerkennen und wegen der kurzfristig um zwei Stunden verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale juristische Schritte einleiten.

Der 80-jährige Lula hatte die erste Wahlrunde Anfang Oktober mit mehr als zwei Millionen Stimmen weniger als Bolsonaro verloren. Nach einer Aufholjagd konnte er die Stichwahl nun knapp gewinnen - laut dem offiziellen Ergebnis mit 51,8 Prozent der Stimmen. Bolsonaro will das Ergebnis nicht anerkennen und wegen der kurzfristig um zwei Stunden verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale juristische Schritte einleiten. Das sagt unser Korrespondent Timm Kröger: Für eine vollständige Annullierung der Wahl gebe es "sehr hohe Hürden", sagt ZDF-Südamerikakorrespondent Timm Kröger. Zudem sei die Wahl von wichtigen Institutionen wie dem Obersten Gerichtshof bereits anerkannt worden. Dass Lula nach der verlorenen ersten Wahlrunde noch gewinnen konnte, liegt Kröger zufolge auch an dessen Social-Media-Strategie. "Die Anhänger sind einfach mobilisiert worden." Zudem seien Zehntausende Anhänger Lulas auf die Straßen gegangen.

ZDF-Morgenmagazin, 26.10.2026, 05:30 Uhr 26.10.2026 | 2:16 min

Serbien steht vor Machtwechsel

Das ist passiert: In Serbien hat die Liste der neuen oppositionellen Studentenbewegung die Parlamentswahl gewonnen - mit absoluter Mehrheit überraschend deutlich. Laut letzten Hochrechnungen erreichte die Liste "Die Studenten gewinnen" gut 52 Prozent der Stimmen. Die Liste "Vereintes Serbien" von Machthaber Aleksandar Vučić kam auf 39 Prozent.

In Serbien hat die Liste der neuen oppositionellen Studentenbewegung die Parlamentswahl gewonnen - mit absoluter Mehrheit überraschend deutlich. Laut letzten Hochrechnungen erreichte die Liste "Die Studenten gewinnen" gut 52 Prozent der Stimmen. Die Liste "Vereintes Serbien" von Machthaber Aleksandar Vučić kam auf 39 Prozent. Das ist der Hintergrund: Der teils autoritär regierende Vučić war kürzlich als Staatschef zurückgetreten und strebte bei der Parlamentswahl das Amt des Ministerpräsidenten an - erfolglos. Nach der Wahl gingen Tausende Menschen auf die Straße, um den Sieg der Studentenbewegung zu feiern. "Vučić ist Geschichte", riefen Menschen in Belgrad. "Nie wieder Tyrannen in unserem Land", hieß es in einer ersten Stellungnahme von Ilija Srđanović, dem Listenersten auf der Studentenliste.

Der teils autoritär regierende Vučić war kürzlich als Staatschef zurückgetreten und strebte bei der Parlamentswahl das Amt des Ministerpräsidenten an - erfolglos. Nach der Wahl gingen Tausende Menschen auf die Straße, um den Sieg der Studentenbewegung zu feiern. "Vučić ist Geschichte", riefen Menschen in Belgrad. "Nie wieder Tyrannen in unserem Land", hieß es in einer ersten Stellungnahme von Ilija Srđanović, dem Listenersten auf der Studentenliste. Das sagt unser Korrespondent Michael Bewerunge: "Das ist nicht nur ein epochaler Wahlsieg, weil eine Epoche zu Ende geht - sondern weil ein schier übermächtiger Machthaber besiegt worden ist", sagt ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge. Korruption und Vetternwirtschaft seien unter Vučić an der Tagesordnung gewesen. Dies sei auch Auslöser für die Studentenproteste gewesen. Mit einer Art "Straßenwahlkampf" und enger Vernetzung sei der Studentenliste der überraschende Sieg gelungen. Sie habe allerdings noch keine festen Strukturen. Und auch wer Regierungschef werden soll, ist noch unklar.

ZDF-Morgenmagazin, 26.10.2026, 05:30 Uhr 26.10.2026 | 4:01 min

Junge Menschen planen Proteste

Das ist passiert: Tausende junge Menschen wollen am 31. Oktober deutschlandweit an Protesten teilnehmen. Die Initiative "Gen Z regelt" ruft dazu auf, unter anderem für Veränderungen im Bildungssystem, in der Klimapolitik und gegen die Wehrpflicht auf die Straße zu gehen. Die Furcht vor einer Eskalation der Proteste beschäftigt allerdings auch deutsche Schülerinnen und Schüler sehr. Denn nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern mehren sich die Berichte über gewaltsame Ausschreitungen.

Tausende junge Menschen wollen am 31. Oktober deutschlandweit an Protesten teilnehmen. Die Initiative "Gen Z regelt" ruft dazu auf, unter anderem für Veränderungen im Bildungssystem, in der Klimapolitik und gegen die Wehrpflicht auf die Straße zu gehen. Die Furcht vor einer Eskalation der Proteste beschäftigt allerdings auch deutsche Schülerinnen und Schüler sehr. Denn nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern mehren sich die Berichte über gewaltsame Ausschreitungen. Das sagen junge Menschen dazu: Hinter dem Engagement vieler Schülerinnen und Schüler steckt auch eine tiefergehende Unzufriedenheit: "Wir haben das Gefühl, dass man mit unserer Zukunft spielt. Deswegen gehen wir auf die Straßen und wollen unsere Stimme geltend machen", sagt etwa der 18-jährige Steven Sedehi. Kriege, Inflation, Klimawandel - all das beschäftigt viele. Auch die 18-jährige Stella Mohrig findet die geplanten Proteste gut - unterstreicht jedoch wie viele in ihrer Generation, man müsse "friedlich protestieren". Andere Stimmen von jungen Menschen für und gegen die geplanten Demos finden Sie in diesem Artikel:

Länderspiegel, 24.10.2026, 17:05 Uhr 24.10.2026 | 6:03 min

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Ratgeber: So schützen Sie Ihr E-Bike vor Diebstahl

Fingerabdruck statt Schlüssel, Alarm per App: Wie sinnvoll ist smarter Diebstahlschutz fürs E-Bike tatsächlich? Ein Fahrradexperte verrät, worauf es bei einem Schloss wirklich ankommt.

Volle Kanne, 22.10.2026, 09:05 Uhr 22.10.2026 | 3:36 min

Sport

Fußball - Ballon d'Or: Am Abend richten sich alle Augen gen London - zumindest die der Fußballinteressierten. Heute wird der Ballon d'Or vergeben. Damit prämiert die französische Fachzeitschrift France Football den besten Fußballer des Jahres. Eine Menge Argumente sprechen dabei für Torjäger Harry Kane vom FC Bayern. Autor und Bayern-Insider Maik Rosner zählt sie auf:

Fußball-Bundesliga: Die Fußball-Community hat am Wochenende voller Sorge nach München geblickt, nachdem der Cheftrainer des FC Bayern, Vincent Kompany, auf dem Trainingsgelände zusammengebrochen war. Wann der Belgier seine Arbeit wieder aufnehmen kann, ist unklar. Vertreten wird er so lange von Co-Trainer Aaron Danks. Wer ist der 43 Jahre alte Engländer?

Leichtathletik - Marathon: Deutschland hat eine neue Marathon-Hoffnung: Bei ihrem sensationellen Debüt als zweitschnellste Deutsche aller Zeiten schaut Blanka Dörfel in Frankfurt nicht einmal auf die Uhr. Unser Autor Frank Hellmann stellt die 24-jährige Newcomerin aus Berlin vor.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDFheute, 26.10.2026, 12:28 Uhr 26.10.2026 | 0:29 min

Eine Böe hat das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" in Bremerhaven gegen zwei Containerschiffe gedrückt. Alle drei Schiffe wurden beschädigt.

Ein Lichtblick

Meeresschildkröten sind weltweit bedroht. Wilderer stehlen ihre Eier, Fischernetze werden ihnen zur tödlichen Falle. An der Pazifikküste Nicaraguas entscheidet sich das Schicksal der Schildkröten oft schon in den ersten Stunden ihres Lebens. Mittendrin: eine Deutsche, die ihr Leben dem Schutz der bedrohten Tiere verschrieben hat.

Meer Crime, ZDF, 23.10.2026 23.10.2026 | 43:42 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Was bringt Psychotherapie?": Psychische Erkrankungen sind genauso ernst zu nehmen wie körperliche. Aber kann man den Nutzen psychotherapeutischer Verfahren wissenschaftlich belegen? In der neuesten Folge von "MaiThink X" zeigt Mai, wie wirksam Psychotherapie ist und wie es um die Versorgung mit Therapieplätzen in Deutschland steht. (29 Minuten)

ZDFneo, 25.10.2026 25.10.2026 | 28:31 min

"Giftkönig Mithridates gegen Rom": Es ist das Jahr 89 v. Chr. - König Mithridates VI. nimmt Gift wie Vitamine. Mit kleinen Mengen gewöhnt er seinen Körper an tödliche Substanzen. Denn Mithridates lebt gefährlich, sein Gegner: Rom. (17 Minuten)

Terra X - Geschichte kurz, ZDF, 25.10.2026 25.10.2026 | 16:34 min

Rezept des Tages: Endiviensalat mit Bratkartoffeln und Speck

Volle Kanne, 26.10.2026, 09:05 Uhr 26.10.2026 | 5:56 min

Bodenständig, günstig, lecker. TV-Koch Mario Kotaska zeigt, wie man einfachen Rezepten mit kleinen Tricks Raffinesse verleihen kann: Die Endivie wird gebraten und dazu gibt es pochierte Eier.

Den Download für das Rezept finden Sie hier.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Annika Heffter und das gesamte ZDFheute-Team