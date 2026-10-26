  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Serbien nach Vučić: Studentenbewegung gewinnt die Wahl

Machtwechsel nach Parlamentswahl:Serbien nach Vučić: Freude - und eine ungewisse Zukunft

von Michael Sommer

|

Jubel in Belgrad: Nach Jahren politischer Dominanz verliert Aleksandar Vučić gegen eine Studentenbewegung. Seine Niederlage erkennt er überraschend schnell an. Wie geht es weiter?

Menschen feiern am 26. Oktober 2026 den Wahlerfolg in Belgrad, Serbien.

In Serbien hat die Studentenliste die Parlamentswahl gewonnen und Langzeitmachthaber Vucic eine herbe Niederlage zugefügt. Die Gespräche über einen Beitritt zur EU könnten nun vorankommen.

26.10.2026 | 1:54 min

Es sind Szenen, die viele Serben wohl nicht mehr vergessen werden: Tausende Menschen feiern am Sonntagabend auf den Straßen von Belgrad. Autos fahren hupend durch die Hauptstadt, Menschen umarmen sich, manche weinen vor Freude, immer wieder hallt der Ruf "Pumpaj!" ("lasst nicht los!") - der Slogan der Studenten - durch die Straßen.

"Es ist noch immer schwer zu glauben. Es fühlt sich an wie ein Märchen. Aber wir hoffen, dass dies endlich das glückliche Ende einer Farce ist, in der wir 15 Jahre gelebt haben", sagt Katarina Jovanović.

Biljana fordert vor allem:

Neue Gesetze, Veränderungen, einen geordneten Staat, in dem das Gesetz für alle gleichermaßen gilt.

Biljana, Anhängerin der Studentenbewegung

michael-bewerunge

Aleksandar Vucic hat bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Serbien seine Niederlage eingeräumt. "Ein schier übermächtiger Machthaber wurde besiegt", so ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge.

26.10.2026 | 4:01 min

Vučić erkennt Niederlage überraschend schnell an

Dabei war die Anspannung vor der Wahl groß. Viele hatten befürchtet, Aleksandar Vučić werde seine Niederlage nicht akzeptieren. Doch dann ging alles überraschend schnell. "Es ist klar, dass wir diese Wahl verloren haben", erklärte der bisherige Machthaber noch am Wahlabend. Die Studentenliste habe gewonnen und werde zwischen 135 und 140 der insgesamt 250 Parlamentssitze erhalten.

Nach einer Hochrechnung der Nichtregierungsorganisation CeSID und dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos kommt die Studentenliste auf 140 Mandate, Vučićs Wahlbündnis auf 103. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 70 Prozent. "Ich hätte niemals erwartet, dass er seine Niederlage eingesteht. Ich dachte, die Entscheidung würde auf der Straße fallen", sagt die junge Belgraderin Anđela.

Doch Vučić wäre nicht Vučić, würde er die Niederlage ohne Vorwürfe hinnehmen. Er sprach von einer Revolution, die mit direkter Unterstützung europäischer Länder und des US-amerikanischen "Deep State" zustande gekommen sei. Die Wahlsieger seien lediglich Handlanger fremder Interessen. Belege dafür nannte er nicht.

Mitarbeiter von Rettungsdiensten inspizieren das eingestürzte Dach eines Bahnhofs in Novi Sad

Vor einem Jahr stürzte die Bahnhofshalle im serbischen Novi Sad ein. Seitdem gibt es jeden Freitag Demos gegen Verantwortliche, denen Korruption und mangelhafte Bauaufsicht vorgeworfen wird.

31.10.2025 | 2:34 min

Vom Protest zur politischen Macht

Begonnen hatte die Bewegung mit einer Tragödie. Im November 2024 stürzte am Bahnhof von Novi Sad ein Vordach ein. 16 Menschen starben. Das Unglück wurde zum Symbol für Korruption und Vetternwirtschaft.

Studenten organisierten Demonstrationen, besetzten Universitäten und mobilisierten Hunderttausende. Aus einem Protest wurde eine landesweite Bewegung gegen das System Vučić. Und eine Partei entstand. Die Studentenliste, die nun gewonnen hat.

"Morgen beginnen wir damit, einen Rechtsstaat aufzubauen", erklärte Ilija Srdanović, Spitzenkandidat der Studentenliste. "Wir haben gezeigt, dass Veränderungen möglich sind, wenn der Wille dazu vorhanden ist.

Jetzt müssen wir beweisen, dass wir dieses Augenblicks würdig sind.

Ilija Srdanović, Spitzenkandidat der Studentenliste

Eine Demonstrantin der Bewegung ''Student List - Students Win'' zeigt eine Handgeste mit drei gespreizten Fingern.

"Students win" heißt die neue Partei, die Serbiens Ex-Präsident Vučić bei den nächsten Wahlen gefährlich wird. Sie kämpfen gegen Korruption und Amtsmissbrauch und für Bildungsreformen.

14.10.2026 | 6:42 min

Wer übernimmt jetzt die Regierung?

Doch auf den Wahlsieg folgt die vielleicht schwierigere Aufgabe. Wer wird Ministerpräsident? Wer übernimmt die wichtigsten Ministerien? Und wie geschlossen ist eine Bewegung, die Liberale, Konservative und Nationalisten vereint?

Die Studentenliste verspricht unabhängige Institutionen, Rechtsstaatlichkeit und einen entschlossenen Kampf gegen Korruption. Außenpolitisch sind ihre Positionen bislang weniger eindeutig.

Hinzu kommt: Die bisherige Regierungspartei SNS hat über Jahre ein weitverzweigtes Netzwerk in Verwaltung, Wirtschaft und staatlichen Institutionen aufgebaut. Ihr Einfluss wird nicht mit einer verlorenen Wahl verschwinden.

Ein Cut-Out von Aleksandar Vučić, dahinter Protestierende mit Pyrotechnik und Serbien-Flaggen.

Serbien wählt ein neues Parlament. Nach fast zwei Jahren Protest fordert die Studentenbewegung Vučić erstmals ernsthaft heraus. Wie groß ist ihre Chance? ZDFheute live analysiert.

25.10.2026 | 28:06 min

Neue Chance für die EU am Balkan?

Besonders aufmerksam wird der Machtwechsel in Brüssel verfolgt. Seit 2012 ist Serbien EU-Beitrittskandidat, doch die Verhandlungen stagnieren seit Jahren. Eine neue Regierung könnte dem Land eine europäische Perspektive eröffnen.

Allerdings bedeutet der Wahlsieg der Studenten nicht automatisch eine Abkehr von Russland. Serbien ist bei seiner Gasversorgung stark von russischen Lieferungen abhängig. Moskau bleibt zudem ein wichtiger Verbündeter in der Kosovo-Frage. Die Unabhängigkeit der ehemaligen serbischen Provinz erkennt Belgrad bis heute nicht an.

Vučić hatte jahrelang versucht, zwischen Brüssel, Moskau und Peking zu balancieren. Ob die neue Regierung diesen Kurs fortsetzt oder sich stärker nach Westen orientiert, ist offen.

Die Erwartungen sind jedenfalls gewaltig. "Werden wir morgen endlich wieder frei atmen können?", fragt die Belgraderin Sakina Dragović unter Tränen.

Die Studentenbewegung hat geschafft, was lange unmöglich schien: Vučić an der Wahlurne zu besiegen. Jetzt muss sie beweisen, dass sie Serbien auch regieren und verändern kann.

Über dieses Thema berichtete die Sendung heute journal am 25.10.2026 ab 21:45 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
EUSerbien

Mehr zum Thema Wahlen

  1. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hält eine Rede nach seinem Wahlsieg.

    Bolsonaro fordert Annullierung der Wahl:Amtsinhaber Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien

    mit Video2:16
  2. Der US-Kongress mit Farbverlauf

    Kann Trump weiterregieren wie bisher?:Die wichtigsten Daten zu den Midterms in den USA

    von Luis Schwenk
    mit Video1:10
  3. Florian E. lächelt in die Kamera, im Hintergrund eine Theke mit Backwaren

    Stimmung nach AfD-Erfolg:Sachsen-Anhalt: Wie das Wahlergebnis den Alltag bestimmt

    von Fabian Held
    mit Video43:49
  4. Ein Plakat zeigt Netanjahu auf der rechten Seite und seine Herausforderer auf der linken Seite.
    Interview

    Experte über Knesset-Wahl:Kommt der Machtwechsel in Israel?

    mit Video16:41