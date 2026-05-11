Update am Abend: Ein Trümmerhaufen und zwei Neuanfänge

Quelle: ZDF

Guten Abend,

am Tag nach der Wahl in Sachsen-Anhalt stehen viele Politiker vor einem Trümmerhaufen und müssen sich Kritik stellen - besonders Bundeskanzler Friedrich Merz. Andere wollen etwas Neues aufbauen - so wie ehemalige BSW-Abgeordnete in Thüringen mit einer neuen Partei. Und: Auch bei VW geht es weiter rund - das Werk in Osnabrück soll an die Rüstungsindustrie verkauft werden.

Hier das Wichtigste des Tages für Sie in Kürze.

Merz bezieht Stellung zu Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Das ist passiert: Die AfD hat bei der gestrigen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einen riesigen Erfolg eingefahren. Das schlechte Ergebnis der Landes-CDU geht auch an der Bundespolitik nicht spurlos vorbei. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nun in einer Pressekonferenz geäußert.

Die AfD hat bei der gestrigen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einen riesigen Erfolg eingefahren. Das schlechte Ergebnis der Landes-CDU geht auch an der Bundespolitik nicht spurlos vorbei. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nun in einer Pressekonferenz geäußert. Das sind die Details: Merz beteuerte, er wolle an sich und der Vermittlung der Regierungspolitik arbeiten. Am Reformkurs der Bundesregierung halte er aber fest. Der Kanzler betonte, dass das Grundgesetz, insbesondere beim Schutz von Minderheiten, für alle gelte.

Merz beteuerte, er wolle an sich und der Vermittlung der Regierungspolitik arbeiten. Am Reformkurs der Bundesregierung halte er aber fest. Der Kanzler betonte, dass das Grundgesetz, insbesondere beim Schutz von Minderheiten, für alle gelte. Das sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin: Merz habe bei seinem Auftritt vor der Presse einen "gleichermaßen bestürzt wie besorgten" Eindruck gemacht, sagt ZDF-Korrespondentin Dorthe Ferber. Die Unbeliebtheit des Kanzlers sei ein Teil der Wahlniederlage, er sei "auch als Person beschädigt". Die Besorgnis richte sich aber auch "auf den Zustand der Demokratie".

heute in Deutschland, 07.09.2026, 14 Uhr 07.09.2026 | 4:17 min

Weitere News-Updates zur Wahl in Sachsen-Anhalt und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog. Alle Berichte rund um die Landtagswahl finden Sie auf unserer Themenseite.

Ehemalige BSW-Mitglieder wollen Koalition in Thüringen retten

Das ist passiert: In Thüringen sind 13 von 15 BSW-Landtagsabgeordneten aus der Partei ausgetreten. Der Schritt folgte auf einen Streit mit dem Bundes-BSW über den Verbleib des BSW in der Thüringer Brombeer-Koalition. Die ausgetretenen Mitglieder wollen mit einer neu gegründeten Partei nun eine neue Fraktion gründen und die Koalition mit CDU und SPD retten.

In Thüringen sind 13 von 15 BSW-Landtagsabgeordneten aus der Partei ausgetreten. Der Schritt folgte auf einen Streit mit dem Bundes-BSW über den Verbleib des BSW in der Thüringer Brombeer-Koalition. Die ausgetretenen Mitglieder wollen mit einer neu gegründeten Partei nun eine neue Fraktion gründen und die Koalition mit CDU und SPD retten. Das ist der Hintergrund: Nach Plagiatsvorwürfen gegen Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hatte das BSW auf Bundesebene ein Aus der Regierungskoalition in Thüringen gefordert. Die nun aus der Partei ausgetretenen BSW-Abgeordneten wollen aber in der Koalition verbleiben.

Nach Plagiatsvorwürfen gegen Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hatte das BSW auf Bundesebene ein Aus der Regierungskoalition in Thüringen gefordert. Die nun aus der Partei ausgetretenen BSW-Abgeordneten wollen aber in der Koalition verbleiben. So geht es weiter: Noch gehören der BSW-Fraktion zwölf Abgeordnete an, von denen aber nur noch zwei Mitglieder der Partei sind. Der Status der Noch-Fraktion des BSW gilt als rechtlich unsicher. Die AfD-Fraktion hat bereits die Aufhebung des Fraktionsstatus des BSW gefordert. Um nach dem Parteiaustritt schnell eine neue Fraktion bilden zu können, wurde von Ex-BSWlern daher im Eilverfahren eine neue Partei mit dem Namen "Thüringen.Gerecht" gegründet.

heute journal, 04.09.2026, 22 Uhr 04.09.2026 | 2:41 min

VW-Werk Osnabrück: Rüstung statt Autos?

Das ist passiert: Das VW-Werk Osnabrück soll zur Rüstungsfabrik werden. Volkswagen, das Land Niedersachsen und der Investor Aurelius Capital haben laut einer Mitteilung Eckpunkte für einen Verkauf vereinbart. 2027 soll die Auto-Produktion in dem Werk enden, schrittweise soll das Werk dann zum Rüstungsstandort werden. Das Ziel der Transaktion sei, den Standort langfristig zu erhalten.

Das VW-Werk Osnabrück soll zur Rüstungsfabrik werden. Volkswagen, das Land Niedersachsen und der Investor Aurelius Capital haben laut einer Mitteilung Eckpunkte für einen Verkauf vereinbart. 2027 soll die Auto-Produktion in dem Werk enden, schrittweise soll das Werk dann zum Rüstungsstandort werden. Das Ziel der Transaktion sei, den Standort langfristig zu erhalten. Das sind die Details: Als erstes Projekt soll es eine Zusammenarbeit mit dem israelischen Rüstungskonzern und "Iron Dome"-Hersteller Rafael geben, um Komponenten für Luftabwehrsysteme zu entwickeln und zu produzieren. Nach VW-Angaben soll die Belegschaft in Osnabrück beim Aufbau der Fertigung und der Industrialisierung eine zentrale Rolle übernehmen.

Als erstes Projekt soll es eine Zusammenarbeit mit dem israelischen Rüstungskonzern und "Iron Dome"-Hersteller Rafael geben, um Komponenten für Luftabwehrsysteme zu entwickeln und zu produzieren. Nach VW-Angaben soll die Belegschaft in Osnabrück beim Aufbau der Fertigung und der Industrialisierung eine zentrale Rolle übernehmen. Das sind die nächsten Schritte: Bisher liegt lediglich eine Vereinbarung vor, die noch kein vollzogener Verkauf ist. Der Vollzug stehe unter dem Vorbehalt abschließender Vereinbarungen, erforderlicher Gremienbeschlüsse und behördlicher Prüfung. Über Einzelheiten werde informiert, sobald belastbare Ergebnisse vorliegen, heißt es.

ZDFheute live, 04.09.2026, 12:30 Uhr 04.09.2026 | 30:07 min

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Grafiken des Tages

Quelle: ZDF/dpa

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Zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben meine Kollegen zahlreiche Grafiken zusammengestellt. Wie stark sowohl die antretenden Parteien als auch die Kandidierenden in Ihrem Wahlkreis abgeschnitten haben, finden Sie in diesem Artikel:

Das Wahlverhalten, aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf, finden Sie hier:

Ratgeber: So erkennen Sie defekte Akkus

Lithium-Ionen-Akkus sind in vielen Alltagsgeräten verbaut - und sorgen dennoch immer wieder für Probleme. Woran man beschädigte Akkus erkennt und worauf man bei der Lagerung achten sollte.

Volle Kanne, 07.09.2026, 09:05 Uhr 07.09.2026 | 3:59 min

Sport

Deutschlands Basketball-Frauen spielen heute bei der Heim-WM in Berlin gegen Mali. Spielbeginn ist 17:50 Uhr.

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Im Gebirgsland zwischen Oslo und Bergen führt die 68-Jährige Tuva Thorson den Naturpark Langedrag - und ermöglicht es Besucherinnen und Besuchern, Wölfe aus der Nähe zu erleben.

ZDFheute Xpress, 06.09.2026, 07:15 Uhr 06.09.2026 | 1:27 min

Streaming-Tipps für den Abend

Jahrzehntelang Betriebsärztin, plötzlich abgesägt und in die Abteilung ihres Sohnes versetzt: In der Komödie "Alle nicht ganz dicht" hadert Barbara mit ihrem Job. Doch plötzlich geht es für die ganze Abteilung um alles. (89 Minuten)

07.09.2026 | 88:50 min

Wie muss ein zukunftsfähiges Bildungssystem aussehen, das Kinder fit im Kopf macht, die Freude am Lernen weckt und sie optimal auf das echte Leben vorbereitet? Dieser Frage geht Eric Meyer für die zweiteilige NANO-Doku-Reihe "Next Level Schule" nach. Eine Reise zwischen veralteten Frontalunterricht-Strukturen, gehirngerechten Lernmethoden, modernen Schulen und notwendigen Reformen im föderalistischen System. (Miniserie mit zwei Folgen à 13 Minuten)

Sehen Sie hier die erste Folge:

3sat, NANO-Doku, 2026 03.09.2026 | 12:20 min

Rezept des Tages: Maishähnchen mit cremiger Pfifferling-Sauce

Volle Kanne, 07.09.2026, 09:05 Uhr 07.09.2026 | 5:54 min

Jetzt beginnt die Hauptsaison fürs Pilzesammeln. Passend dazu zaubert TV-Koch Mario Kotaska ein Maishähnchen mit einer leckeren Pfifferling-Sauce. Das Gericht funktioniert aber auch mit Champignons.

Für das Rezept finden Sie hier den Download.

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