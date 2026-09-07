Amazon-Frachtflugzeug verunglückt in Miami: Mindestens fünf Tote

Ein Amazon-Frachtflugzeug schießt nach der Landung in Miami über das Bahnende und fängt Feuer. Mindestens fünf Menschen sterben. Die Ursache ist noch unklar, Ermittlungen laufen.

Am Flughafen von Miami ist ein Frachtflugzeug des Online-Händlers Amazon über die Startrampe hinausgeschossen. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben. Die Ursache ist unklar. 07.09.2026 | 0:19 min

Beim Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, erklärten Behördenvertreter und die Polizei auf einer Pressekonferenz. Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt.

Das Flugzeug war am Sonntag gegen 14 Uhr Ortszeit über die Landebahn hinausgerollt und hatte Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr rammte die Maschine mehrere Fahrzeuge. Zunächst gab es keine genaueren Informationen zu den Todesopfern - damit blieb unklar, ob Besatzungsmitglieder des Flugzeugs oder Menschen am Boden betroffen waren.

Amazon-Frachtflugzeug schießt über Landebahn hinaus

Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte auf der Plattform X mit, dass das Flugzeug vom Typ Boeing 767-300 nach der Landung am Miami International Airport über die Landebahn hinausgeschossen sei. Bilder vom Unfallort zeigten, dass das Flugzeug offenbar auf dem Rumpf lag und trotz des Feuers weitgehend intakt geblieben war.

Die Maschine - eine 32 Jahre alte Boeing 767 - war vom Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico gestartet.

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Bei dem Unfall stieg eine dichte schwarze Rauchwolke in den Himmel auf. Der Pilot und der Copilot saßen im Cockpit fest, einige Insassen in Fahrzeugen waren ebenfalls eingeschlossen, sagte Ray Jadallah, Leiter der Feuerwehr und Rettungsdienste von Miami-Dade. Einsatzkräfte mussten zudem eine Person befreien, die unter einem Fahrzeug eingeklemmt war.

Das Frachtflugzeug schien weitgehend intakt geblieben zu sein. Quelle: D.A. Varela / epa

Amazon will bei Ermittlungen zum Flugzeugunfall kooperieren

Der Flughafen in Miami, einer der größten Verkehrsflughäfen der USA, stellte vorübergehend den Flugverkehr ein, wie er auf X bekanntgab. Am Wochenende waren wegen eines Feiertags am Montag zudem viele Amerikaner auf Reisen unterwegs.

Die Maschine war im Auftrag des Onlinehändlers Amazon unterwegs. Eine Sprecherin erklärte in einer Stellungnahme, das Unternehmen werde bei allen Ermittlungen kooperieren. "Wir sind zutiefst betroffen, dass bei dem heutigen Vorfall am internationalen Flughafen von Miami fünf Menschen ihr Leben verloren haben", teilte das Unternehmen mit. "Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familien, Angehörigen und allen Menschen, die von diesem verheerenden Verlust betroffen sind."

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Amazon hat eine eigene Frachtfluggesellschaft, um Pakete schneller über lange Distanzen zu transportieren. Ob das Flugzeug beladen war, blieb unklar. Der Flug erfolgte laut Amazon über eine Partnerairline.

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