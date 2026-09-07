Der AfD-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt löst im Ausland unterschiedliche Reaktionen aus. Politiker in Frankreich und Polen warnen. Aus anderen Ländern gibt es Glückwünsche.

Sachsen-Anhalt hat gewählt – doch trotz des Wahlsieges der AfD steht noch nicht fest, wer das Land regieren wird. Denn nun beginnt das Ringen um Mehrheiten und eine neue Regierung. 07.09.2026 | 1:58 min

Die Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt teilen die Reaktionen aus europäischen Nachbarländern und den USA in zwei Lager: Zum einen Glückwünsche, zum anderen scharfe Reaktionen und Warnungen.

So etwa in Frankreich: Finanzminister Roland Lescure sprach am Montag von einem "sehr, sehr besorgniserregenden Signal". Es zeige, dass man vor einer großen Herausforderung angesichts einer populistischen Welle stehe, die sich heute weltweit ausbreite und der man widerstehen müsse, sagte Lescure dem Radiosender RTL.

Polens Regierungschef Tusk warnt nach AfD-Wahlsieg

Polens Außenminister Radoslaw Sikorski sagte dem Radiosender Vox FM, dass der AfD nur wenige Stimmen zur absoluten Mehrheit fehlten, sei in der Tat ein sehr besorgniserregendes Zeichen.

Der polnische Regierungschef Donald Tusk hatte sich bereits am Sonntagabend auf der Online-Plattform X geäußert.

In Polen können sich nur Idioten oder Verräter über den Triumph der AfD in Deutschland freuen. „ Donald Tusk, polnischer Regierungschef

Mit Blick auf die rechtsgerichtete Opposition im eigenen Land fügte er hinzu: "Eine ganze Reihe von ihnen hat sich bei der Konfederacja und der PiS versammelt."

Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund ist aus der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als die mit Abstand stärkste Partei hervorgegangen. Damit könnte zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei in einem Bundesland den Ministerpräsidenten stellen.

Die AfD erreicht in Sachsen-Anhalt 43,8 Prozent, verpasst aber die absolute Mehrheit. Die CDU stürzt auf 17,2 Prozent ab. Die Bildung einer neuen Regierung dürfte schwierig werden. 07.09.2026 | 0:37 min

Salvini spricht von "Triumph" in Sachsen-Anhalt

Anders als von Frankreich oder Polen kamen hingegen Gratulationen aus Tschechien, den USA und Italien. Der tschechische Parlamentspräsident Tomio Okamura, Vorsitzender der rechtsextremen SPD, sagte im tschechischen Fernsehen, er wolle der AfD für ihren Sieg gratulieren. "Dies ist das Ergebnis der schlechten Politik der aktuellen liberalen, EU-freundlichen Parteien", sagte Okamura, dessen Partei Juniorpartner in der rechten Koalition von Ministerpräsident Andrej Babis ist.

Auch der italienische Vize-Regierungschef Matteo Salvini gratulierte der AfD zu ihrem "Triumph in Sachsen-Anhalt". Ihr Wahlsieg unterstreiche "den starken Wunsch nach Veränderung, Sicherheit und Arbeitsplätzen", schrieb der Vorsitzende der rechtspopulistischen Lega-Partei auf X.

Die AfD hat die Wahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Das liege auch an einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber der Demokratie und der Politik, sagt Marcel Lewandowsky bei ZDFheute live. 07.09.2026 | 15:16 min

Musk und Grenell gratulieren der AfD

In den USA veröffentlichte US-Präsident Donald Trump in seinem Onlinedienst Truth Social das Schaubild einer Hochrechnung von 19:57 Uhr, das ein Wahlergebnis von 44,4 Prozent für die AfD und damit deren Wahlsieg zeigt. Trump ließ den Post jedoch unkommentiert. Der US-Tech-Unternehmer Elon Musk richtete indes Glückwünsche an die AfD. "Gut gemacht!", kommentierte er in seinem Onlinedienst X einen Beitrag der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel.

Siegmund antwortete dem reichsten Mann der Welt sogleich und dankte ihm für seine "Unterstützung". Auf Englisch schrieb der AfD-Frontmann: "Wenn wir hier Verantwortung übernehmen, würde ich die Gelegenheit zu einer starken und konstruktiven Zusammenarbeit sehr begrüßen. Deutschland wäre dann wieder ein Standort, in den es sich zu investieren lohnt. Beste Grüße aus Sachsen-Anhalt!"

Auch der frühere US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, der wie Musk enge Verbindungen zu Trump pflegt, gratulierte der AfD auf X. "Ein großer Sieg und ein neuer Tag in Deutschland", schrieb Grenell, der als Diplomat hierzulande mehrfach mit polarisierenden Äußerungen aneckte.

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Quelle: mit Material von AFP und dpa