Update am Morgen: Augen zu und durch bei der Rente?

Augen zu und durch bei der Rente?

Guten Morgen,

heute bekommt auch Bärbel Bas die Vorschläge der Rentenkommission zu lesen. Sonntag noch behauptete die zuständige Arbeitsministerin, sie kenne die Maßnahmen zur Beitragsstabilisierung nicht. Dabei sprach schon alle Welt darüber, denn man konnte es längst im ZDF erfahren haben.

Spannend dagegen bleibt, dass Kanzler Merz und Arbeitsministerin Bas sich mit dem Bericht und der Kommission nun gemeinsam ablichten lassen werden. Danach, so interpretieren wir das im ZDF-Hauptstadtstudio, können sie sich von den Vorschlägen der Kommission eigentlich nicht mehr allzu weit entfernen. Gleichzeitig senden sie ein klares Signal an die Fraktionen im Bundestag: kein Theater, stimmt mit!

Dafür wurde auch schon vorab gesorgt: jede Regierungspartei war durch einen Abgeordneten in der Kommission vertreten. Und wenn sich Annika Klose von der SPD und Pascal Reddig von der Jungen Union auf etwas einigen können, dann sollte das den Unions- und SPD-Fraktionen im Bundestag wohl auch gelingen.

Lange war viel Ankündigung und wenig Reform. Das brachte der Regierung den Vorwurf ein, nichts auf die Kette zu kriegen. Nun aber soll das lang versprochene "Gesamtpaket" kommen. Aber durch die zweite und dritte Lesung im Bundestag schafft es jetzt wohl nur noch die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Die anderen Projekte - Pflege, Rente und vermutlich der Haushalt 2027 - stehen im Stau vor dem Kanzleramt, sie müssen erst noch im Kabinett geeint werden.

Das heißt aber auch, dass diese Entwürfe mit dem Bundestag in die Sommerpause gehen. Viel Zeit für Kritiker, sich alles noch einmal genau anzuschauen. Viel Zeit für Wahlkämpfer, Haare in den Suppen anderer zu finden. Viel Zeit, alles auseinanderzupflücken.

Andererseits: Die endlose Warterei vom Herbst bis zum Sommer der Reformen könnte sich auch in einen Vorteil für die Regierung wenden. Der Druck hat sich enorm erhöht, alle wissen, was auf dem Spiel steht, sollte die Regierung sich bei diesen Themen nicht einigen können - und: sind wir nicht alle so erschöpft vom Hin und Her, den vielen Ankündigungen und Vertröstungen? Augen zu und durch also? Ob so die besten Gesetze entstehen, das sei dahingestellt.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag!

Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios

Was im Nahen und Mittleren Osten passiert ist

Israel und Libanon wollen erneut in Washington verhandeln: Hochrangige Vertreter Israels und des Libanons wollen am Dienstag in Washington eine neue Verhandlungsrunde starten. "Die Gespräche werden mit dem Ziel fortgesetzt, ein umfassendes Friedens- und Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern voranzubringen", sagt ein Vertreter des US-Außenministeriums am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

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Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Sechs Verletzte nach russischen Luftangriffen auf die Ukraine: Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine wurden nach Angaben lokaler Behörden in der Nacht sechs Menschen verletzt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor waren bei einem ukrainischen Angriff auf ein Werk für Raketenelektronik in der russischen Grenzregion Woronesch laut des dortigen Gouverneurs fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.

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Was heute noch wichtig ist

Rentenkommission legt ihren Bericht vor / Goethe-Institut feiert mit Festakt in Berlin 75. Geburtstag / Nato-Generalsekretär Rutte reist zu Gesprächen nach Washington 22.06.2026 | 0:52 min

Goethe-Institut feiert 75-jähriges Bestehen: Mit Standorten in 100 Ländern ist das Goethe-Institut eines der wichtigsten Instrumente der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Die Rede beim Festakt in Berlin hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Nato-Generalsekretär in Washington: Mark Rutte reist heute zu Gesprächen nach Washington. Thema wird der künftige Beitrag der USA zum Bündnis und der kommende Nato-Gipfel sein. Morgen wird Rutte außerdem US-Präsident Donald Trump treffen. Auch Gespräche mit Kongressmitgliedern sind geplant.

Fußball-WM 2026

Lionel Messi macht sich unsterblich: Dank seiner Tore Nummer 17 und 18 ist er nun alleiniger WM-Rekordtorschütze. Das Spiel von Mitfavorit Frankreich wird durch eine Regenpause insgesamt 132 Minuten unterbrochen. Was sonst in der Fußball-Nacht passiert ist:

Newsletter zur Fußball-WM : Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an Lionel Messi überholt Miroslav Klose in der ewigen WM-Torschützenliste - und Kylian Mbappé knipst trotz Unwetter munter weiter. Die News aus der WM-Nacht im ZDF-Newsletter. Update

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Mehr Sport

Serie über die Southgate-Jahre: "Dear England" zeigt, wie Ex-Trainer Gareth Southgate mit spezieller Hilfe versuchte, Englands Angst vor Elfmetern beizukommen. Ein Beispiel dafür, was Mentalarbeit im Spitzensport bewirken kann.

Sportpsychologen und Mentaltrainer gehören heute zum Alltag vieler Spitzensportler weltweit. Da bilden auch Profifußballer keine Ausnahme, wenn auch noch nicht überaus lange:

Sehen Sie hier Folge 1: "Rückkehr eines Losers". 24.06.2026 | 58:15 min

Zahl des Tages

51,9 Prozent der Britinnen und Briten stimmten heute vor zehn Jahren für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union. Damit war der Brexit beschlossene Sache. Die Entscheidung löste eine jahrelange politische Auseinandersetzung über die Art und Weise des Austritts aus, der am 31. Januar 2020 vollzogen wurde.

Quelle: imago images

Nigel Farage war damals als Chef der United Kingdom Independence Party eine der treibenden Kräfte hinter dem historischen Referendum. Heute führt er mit seiner verhältnismäßig jungen Partei Reform UK die Umfragen in Großbritannien an.

Über Farages Rückkehr ins politische Rampenlicht berichtete im November das auslandsjournal.

Gesagt

Wir müssen lernen, zuzuhören. Wir müssen lernen, Widersprüche auszuhalten - das sind die Grundfesten der Demokratie. „ Herbert Grönemeyer, Sänger

Der Sänger Herbert Grönemeyer wird heute in Berlin mit dem Deutschen Nationalpreis 2026 ausgezeichnet. Den Preis verleiht die Deutsche Nationalstiftung an Menschen, die einen Beitrag zum Zusammenwachsen der beiden ehemals getrennten Teile Deutschlands und zur Pflege der Beziehungen zwischen Deutschland und seinen europäischen Nachbarn geleistet haben.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 23.06.2026 | 2:31 min

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So wird das Wetter heute

Heute gibt es wieder viel Sonne und nur wenige Wolken. Vom südlichen Schwarzwald über das Allgäu bis nach Niederbayern können sich vereinzelt Gewitter bilden. Die Temperatur steigt im Norden und Osten auf eher angenehme 24 bis 30, sonst auf heiße 31 bis 37 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.