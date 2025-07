Update am Morgen: Reform? Ja. Aber bitte ernsthaft.

Guten Morgen,

Gleiches Bild bei der Wehrpflicht: Verteidigungsminister Pistorius wollte die Rückkehr zum verpflichtenden Dienst - wenigstens ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung. Was kam? Zustimmung in Sonntagsinterviews, Ablehnung in den Gremien, vor allem der eigenen Partei. Auch dieser Vorstoß endete in der politischen Sackgasse.