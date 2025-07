Der Einsatz von Lügendetektoren vor Gericht ist in Deutschland nicht erlaubt. Grundlage dafür ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs.

Was ist die Idee hinter Lügendetektoren?

Die Annahme, die hinter einem Lügendetektor steckt, ist simpel: Menschen, die lügen, sind nervös. Das zeigt sich in körperlichen Reaktionen, wie erhöhtem Puls, Blutdruck, Atemfrequenz und Schweißausbrüchen. Über Elektroden wird dann etwa der Schweiß an den Händen registriert und die Herzfrequenz gemessen. Manchmal messe man auch noch eine Veränderung des Blutdrucks über die Zeit, sagt Matthias Gamer, Psychologe an der Universität Würzburg.