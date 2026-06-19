Update am Morgen: Reformen ja, aber nicht bei mir!

Reformen ja, aber nicht bei mir!

Guten Morgen,

im Schatten von Fußball-Weltmeisterschaften hat die Politik schon schmerzhafteste Dinge beschlossen: ob die Mehrwertsteuer-Erhöhung von 16 auf 19 Prozent kurz vor Beginn des Sommermärchens 2006, einen teuren Gesundheitskompromiss kurz vor dem Halbfinale Deutschland gegen Italien oder 2010 die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge einen Tag vor dem Halbfinale Deutschland gegen Spanien. Und dieses WM-Jahr? Dass Schwarz-Rot während dieser WM mit den angekündigten Reformen bei Steuern, Arbeitsmarkt und Rente aufwartet, daran glaubt im neuen Politbarometer nur eine Minderheit.

Quelle: ZDF

Eine Reform wird im WM-Sommer ziemlich sicher den Bundestag passieren: Die geplanten Änderungen bei der Gesundheit sollen bis zur Sommerpause final von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Aber wie steht es um die Reformbereitschaft der Deutschen? Dass grundlegende Reformen notwendig sind, auch wenn sie zu Belastungen führen, findet eine deutliche Mehrheit. Fast ebenso viele zweifeln daran, dass es dafür eine große Bereitschaft in der Bevölkerung gibt.

Quelle: ZDF

Aber woran zweifelt die Mehrheit da genau? An der Bereitschaft der anderen oder der eigenen? Wir haben fürs ZDF-Politbarometer gefragt, wie es um die Neigung steht, auch persönlich Belastungen für Reformen hinzunehmen. Das Bild ist, vorsichtig formuliert, differenziert:

Quelle: ZDF

In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin würden CDU und SPD gerne auf die Ankündigung harter Reformeinschnitte aus Berlin verzichten. Vor den Landtagswahlen im September stehen beide Regierungsparteien unter Druck und drohen von der AfD überholt zu werden. Eins steht jetzt schon fest: Die Regierungsbildungen dürften komplex werden, wenn es darum geht, Mehrheiten jenseits der AfD zu bilden. Die CDU könnte dafür auf die Linke angewiesen sein. Sollte die Partei trotzdem an ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss festhalten? Eine Mehrheit findet das nicht richtig - anders als bei der AfD, da soll es bei der Ablehnung einer Zusammenarbeit bleiben, findet die Mehrheit.

Quelle: ZDF

In der Sonntagsfrage messen wir erstmals einen Abstand von vier Punkten zwischen Union und AfD, die mit 28 Prozent ihren bisherigen Höchstwert erreicht. Eine Mehrheit zum Regieren hätten Union und SPD derzeit nicht.

Quelle: ZDF

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Leiter heute journal

Was im Nahen Osten passiert ist

Vance verschiebt Reise zu Iran-Gesprächen in die Schweiz: US-Vizepräsident JD Vance wird vorerst nicht zu einer neuen Verhandlungsrunde mit Iran über dessen Atomprogramm in die Schweiz reisen. Als Grund nennt das Weiße Haus schwierige logistische Bedingungen. Die Pläne für die Gespräche seien noch nicht endgültig festgelegt, teilte das Weiße Haus mit.

Iran erlässt vorübergehend Gebühren für Straße von Hormus: Die Frist gelte für 60 Tage, teilt der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Landes mit. Eine neu geschaffene Behörde solle die Genehmigungen erteilen. Aus Sicherheitsgründen müssten sich Schiffe an die zugewiesenen Routen und Zeiten halten.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

EU verlängert Russland-Sanktionen um zwölf Monate: Die EU verlängert ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate. Eine entsprechende Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten am Abend bei ihrem Gipfel in Brüssel.

EU-Staaten hoffen nach Iran-Deal auf Bewegung auch in Ukraine-Frage: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs von einem "speziellen Momentum": "Ich habe den Eindruck, dass sich das Blatt wendet."

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Linke startet Bundesparteitag: Die Linke beginnt in Potsdam einen dreitägigen Bundesparteitag, bei dem auch eine neue Führung gewählt werden soll. Zum Auftakt geht es in einer Generaldebatte zunächst um Protest gegen geplante Sozialreformen der Bundesregierung.

Innenministerkonferenz endet: Nach letzten Beratungen am Vormittag endet in Hamburg die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern. Erwartet werden mehrere Beschlüsse, die für Verbesserungen beim Zivil- und Katastrophenschutz sorgen sollen.

Eröffnung des Obama Presidential Centers: Das Obama Presidential Center wird am Juneteenth-Feiertag - auch bekannt als Black Independence Day - offiziell für die Öffentlichkeit geöffnet.

Ausführlich informiert

ZDFheute live, 18.06.2026, 19:30 Uhr 18.06.2026 | 30:43 min

Wie mächtig wird Iran jetzt? Nach der Absichtserklärung mit den USA stellt sich für den Nahen Osten die Frage, wie stark Iran aus dem Konflikt herausgeht. ZDFheute live ordnet ein mit dem Militärexperten Fabian Hinz.

Fußball-WM 2026

Den historisch ersten WM-Sieg konnte Co-Gastgeber Kanada gar nicht so richtig feiern. Überschattet wurde der Kantersieg gegen Katar von einer schlimmen Verletzung des Kanadiers Ismael Koné.

Mexiko feierte indes den Gruppensieg dank eines Erfolgs gegen Südkorea. Auch die Schweiz durfte jubeln und schoss sich gegen Bosnien-Herzegowina den Frust nach dem verpatzten Auftakt von der Seele. Was sonst noch passierte und wie Norwegens Parlament die eigenen Fans ehrt, lesen Sie hier:

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Mehr Sport

Bayerns Basketballer vor Meisterhattrick: Die Basketballer vom FC Bayern München sind noch einen Sieg vom Meisterhattrick in der Basketball-Bundesliga entfernt. In der Finalserie gegen Alba Berlin will die Mannschaft von Trainer-Senior Svetislav Pesic in der vierten Partie in Berlin (20:30 Uhr) den dritten Erfolg hintereinander eintüten.

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hallo Deutschland, 18.06.2026, 16:15 Uhr 18.06.2026 | 0:35 min

Ein eher ungewöhnlicher Einsatz für einen Imker in Haarlem in den Niederlanden. 5.000 Bienen haben ein geparktes Auto zu ihrem neuen Zuhause gemacht. Ein offenes Fenster reichte als Einladung.

Zahl des Tages

Qantas plant den längsten Direktflug der Welt: Ab dem kommenden Jahr soll es möglich sein, nonstop von London nach Sydney fliegen zu können. Die Strecke ist mehr als 18.000 Kilometer lang, die Flugdauer: bis zu 22 Stunden.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 18.06.2026 | 1:59 min

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So wird das Wetter heute

Am Freitag wird es wieder für alle schwül-heiß mit 29 bis 38 Grad. Nur direkt an den Küsten bleibt es etwas angenehmer. Dazu scheint häufig die Sonne. Über den Norden ziehen zeitweise mehr Wolken mit einzelnen Schauern. Ab dem Nachmittag kommen im Westen und Südwesten teils kräftige Gewitter auf, die lokal im Unwetterbereich liegen können - also mit Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher.