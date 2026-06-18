AfD-Politikerin: Wie ein Goebbels-Klingelton für Empörung sorgt

Während einer Sitzung klingelt das Handy einer AfD-Gemeinderätin in Böblingen mit dem Goebbels-Zitat "Wollt ihr den totalen Krieg?". Was Landespartei und Experten dazu sagen.

Die Stadt Böblingen hat nach einem Vorfall in einer Gremiensitzung Strafanzeige gestellt. Laut Stadt besteht der Verdacht auf einen Bezug zu nationalsozialistischer Propaganda. Quelle: ddp

Es ist ein Vorwurf, der es in sich hat: Während einer Sitzung ertönte auf dem Handy einer AfD-Gemeinderätin das Zitat "Wollt ihr den totalen Krieg?" aus einer Rede des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels als Klingelton. Wie die Stadt Böblingen auf ZDFheute-Anfrage bestätigt, hat sie deshalb Anzeige wegen des Verdachts der Verwendung verfassungswidriger Symbole nach Paragraph 86a des Strafgesetzbuches erstattet.

Gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" räumte die ehrenamtliche Gemeinderätin ein, das Zitat als Klingelton auf ihrem Handy zu haben. Dass auch eine Melodie abgespielt worden sei, bestritt sie hingegen.

Bei der Vergabe von Posten setzten manche AfD-Vertreter offenbar auf Familie, Verwandte und Bekannte. Darüber berichtete frontal bereits Anfang des Jahres. Hat sich seitdem etwas geändert? 09.06.2026 | 10:44 min

Markus Frohnmaier distanziert sich

Der Co-Landeschef der baden-württembergischen AfD und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, distanziert sich gegenüber ZDFheute von dem Vorfall in Böblingen.

Die Verwendung eines Goebbels-Zitates als Klingelton ist völlig unangemessen und erzeugt einen völlig falschen Eindruck über die AfD. „ Markus Frohnmaier, Co-Landesvorsitzender der AfD in Baden-Württemberg und Mitglied des Bundestags

Generell hätten antidemokratische Bestrebungen in der AfD keinen Platz, so Frohnmaier. Ob gegen die Politikerin ein Parteiausschlussverfahren eröffnet werde, ließ er offen. Man werde zügig über weitere Schritte beraten und die erforderlichen Konsequenzen ziehen.

AfD-Politiker Markus Frohnmaier steht für einen Kurs mit scharfer Kritik an Migration und CDU. Seine Partei fordert niedrigere Energiekosten und strengere Abschiebungen. 06.03.2026 | 1:19 min

Politologe sieht Belastung für AfD auf Bundesebene

Für den Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder zeige sich in der Antwort auf Grenzüberschreitungen, wie stark die Parteiführung der AfD ist und ob sie es schaffe, solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern: "Die AfD möchte sich ja eigentlich als eine neue Rechte präsentieren, die mit dem Nationalsozialismus eher nichts mehr zu tun hat," so Wolfgang Schröder gegenüber ZDFheute.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg verdoppelte die AfD zuletzt fast ihr Ergebnis. Die Bezugnahme auf den Nationalsozialismus, auf nationalsozialistische Bilder und Aussagen durch AfD-Mitglieder deute aber auf eine Partei hin, die außerhalb der Verfassung stehe.

Damit zerstört sie die Möglichkeit koalitionsfähig zu werden. „ Wolfgang Schröder, Politologe

Und weiter erklärt der Politologe: "Das bedeutet, dass diese Landesverbände dann am Ende ein Sicherheitsrisiko für den Koalitionskurs auf Bundesebene darstellen."

Das Verwaltungsgericht Hannover hat einen Eilantrag der AfD Niedersachsen abgelehnt. Der Verfassungsschutz darf die Partei vorerst als Beobachtungsobjekt von erheblicher Bedeutung hochstufen. 01.06.2026 | 0:29 min

CDU fordert Konsequenzen

Der Leiter der Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung sieht in dem Vorfall eine klare Werteverschiebung der politischen Debatte.

Mit Goebbels-Zitaten oder O-Tönen eine Ansage zu machen, war im Bereich der politischen Kultur früher undenkbar. Aber da scheinen einfach moralische Grenzen verrückt zu sein. „ Prof. Dr. Michael Wehner, Landeszentrale für politische Bildung

CDU-Vertreter aus dem Landkreis Böblingen fordern Aufklärung und Konsequenzen. In einer Stellungnahme auf ihrer Homepage heißt es: "Wer ein kommunales Mandat ausübt und Verantwortung für unsere demokratische Ordnung trägt, muss sich der historischen Bedeutung und der menschenverachtenden Ideologie des Nationalsozialismus bewusst sein und diese mit aller Klarheit missbilligen."

Die Bewertung, ob ein Goebbels-Zitat als Klingelton tatsächlich strafbar ist, liegt nun bei den Ermittlungsbehörden.

Natalie Wollmann berichtet aus dem ZDF-Studio in Stuttgart

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.