Böblinger AfD-Politikerin:Wie ein Goebbels-Klingelton für Empörung sorgt
von Natalie Wollmann
Während einer Sitzung klingelt das Handy einer AfD-Gemeinderätin in Böblingen mit dem Goebbels-Zitat "Wollt ihr den totalen Krieg?". Was Landespartei und Experten dazu sagen.
Es ist ein Vorwurf, der es in sich hat: Während einer Sitzung ertönte auf dem Handy einer AfD-Gemeinderätin das Zitat "Wollt ihr den totalen Krieg?" aus einer Rede des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels als Klingelton. Wie die Stadt Böblingen auf ZDFheute-Anfrage bestätigt, hat sie deshalb Anzeige wegen des Verdachts der Verwendung verfassungswidriger Symbole nach Paragraph 86a des Strafgesetzbuches erstattet.
Gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" räumte die ehrenamtliche Gemeinderätin ein, das Zitat als Klingelton auf ihrem Handy zu haben. Dass auch eine Melodie abgespielt worden sei, bestritt sie hingegen.
Markus Frohnmaier distanziert sich
Der Co-Landeschef der baden-württembergischen AfD und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, distanziert sich gegenüber ZDFheute von dem Vorfall in Böblingen.
Generell hätten antidemokratische Bestrebungen in der AfD keinen Platz, so Frohnmaier. Ob gegen die Politikerin ein Parteiausschlussverfahren eröffnet werde, ließ er offen. Man werde zügig über weitere Schritte beraten und die erforderlichen Konsequenzen ziehen.
Politologe sieht Belastung für AfD auf Bundesebene
Für den Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder zeige sich in der Antwort auf Grenzüberschreitungen, wie stark die Parteiführung der AfD ist und ob sie es schaffe, solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern: "Die AfD möchte sich ja eigentlich als eine neue Rechte präsentieren, die mit dem Nationalsozialismus eher nichts mehr zu tun hat," so Wolfgang Schröder gegenüber ZDFheute.
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg verdoppelte die AfD zuletzt fast ihr Ergebnis. Die Bezugnahme auf den Nationalsozialismus, auf nationalsozialistische Bilder und Aussagen durch AfD-Mitglieder deute aber auf eine Partei hin, die außerhalb der Verfassung stehe.
Und weiter erklärt der Politologe: "Das bedeutet, dass diese Landesverbände dann am Ende ein Sicherheitsrisiko für den Koalitionskurs auf Bundesebene darstellen."
CDU fordert Konsequenzen
Der Leiter der Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung sieht in dem Vorfall eine klare Werteverschiebung der politischen Debatte.
CDU-Vertreter aus dem Landkreis Böblingen fordern Aufklärung und Konsequenzen. In einer Stellungnahme auf ihrer Homepage heißt es: "Wer ein kommunales Mandat ausübt und Verantwortung für unsere demokratische Ordnung trägt, muss sich der historischen Bedeutung und der menschenverachtenden Ideologie des Nationalsozialismus bewusst sein und diese mit aller Klarheit missbilligen."
Die Bewertung, ob ein Goebbels-Zitat als Klingelton tatsächlich strafbar ist, liegt nun bei den Ermittlungsbehörden.
Natalie Wollmann berichtet aus dem ZDF-Studio in Stuttgart
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