Festspielleiterin Wagner entschuldigt sich bei Friedman

Nach der Absage einer Gedenkfeier stand die Leitung der Bayreuther Festspiele unter enormer Kritik. Nun hat die Leiterin und Urenkelin Richard Wagners die Absage zurückgenommen.

Das Festspielhaus in Bayreuth (Archivbild) Quelle: Imago

Nach der Absage einer Gedenkfeier für jüdische Musiker bei den Wagner-Festspielen im Juli hat sich Festspielleiterin Katharina Wagner beim jüdischen Publizisten Michel Friedman entschuldigt. Wie die "Süddeutsche Zeitung" ("SZ") berichtete, entschuldigte sich die Urenkelin des deutschen Komponisten Richard Wagner erst telefonisch und danach per Brief bei Friedman und revidierte die Absage der Gedenkfeier.

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Die Veranstaltung, bei der Friedman ursprünglich als Festredner eingeplant war und die aus Sicherheitsgründen zunächst abgesagt worden war, solle wie geplant abgehalten werden, hieß es. Friedman habe die Entschuldigung angenommen und der Veranstaltung zugesagt, bestätigte er der "SZ".

Friedman kritisiert Absage der Gedenkfeier

Die berühmten Wagner-Festspiele finden ab 25. Juli 2026 statt. Das Gedenkkonzert mit dem Titel "Verstummte Stimmen" soll dabei jüdischen Musikern gedenken, die dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind. Mit der Veranstaltung sollte auch die antisemitische Haltung des Komponisten Richard Wagner aufgearbeitet werden.

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Die Absage aus Sicherheitsgründen wurde unter anderem von Friedman stark kritisiert. In einem demokratischen Rechtsstaat sei das "fadenscheinig", sagte er gegenüber dem ZDF. Zudem zweifelte er, dass die Gedenkfeier je gewollt war, zumal es auch einen Monat vor Beginn der Festspiele noch keinen Kartenvorverkauf gab. "Für wie dumm will man eigentlich die Öffentlichkeit verkaufen?", sagte Friedman.

Gedenkfeier: Geplanter Dirigent wohl nicht dabei

Nun soll die Veranstaltung wohl doch stattfinden. Wagner habe Friedman gebeten, am ursprünglich vereinbarten Termin - dem 26. Juli - als Festredner aufzutreten. Der Erlös soll wie vereinbart für Stipendien junger israelischer Musikerinnen und Musiker gespendet werden, habe sie versichert. Dabei wird der ursprünglich angekündigte Dirigent, Christian Thielemann, wohl nicht anwesend sein. Er habe zu viele andere Verpflichtungen, sagte er gegenüber der "Zeit" und habe zudem nie eine definitive Zusage gegeben.

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