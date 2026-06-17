Über 8.700 Vorfälle im vergangenen Jahr:Jahresbericht Antisemitismus: Das erlebt ein Betroffener
von Markus Gross, Berlin
Morddrohungen, Beleidigungen, Anfeindungen: Die Antisemitismus-Stelle RIAS zählt für 2025 im Schnitt 24 antisemitische Vorfälle täglich. Ein Betroffener erzählt, was er erlebt.
Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland verharrt auf einem hohen Niveau. Nach Angaben des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) wurden im Jahr 2025 insgesamt 8.725 antisemitische Vorfälle registriert. Im Vorjahr waren es 8.713 Fälle. Im Vergleich zum Jahr 2022 mit 2.610 Fällen hat sich die Zahl insgesamt mehr als verdreifacht.
Der aktuelle Jahresbericht "Antisemitische Vorfälle 2025" dokumentiert durchschnittlich 24 Vorfälle pro Tag. Rund zwei Drittel aller registrierten Fälle stehen demnach im Zusammenhang mit israelbezogenem Antisemitismus. Als wesentlichen Auslöser für den drastischen Anstieg nennt RIAS den Hamas-Überfall auf Israel vom 7. Oktober 2023. Diese Entwicklung halten Experten für bedenklich.
Antisemitismus in Berlin: Übergriff im Regierungsviertel
Wie sich die Entwicklung im Alltag auswirkt, erlebt der Berliner Politikstudent Ron Dekel regelmäßig selbst. Morddrohungen, Beleidigungen und Anfeindungen gehören für ihn inzwischen fast zum Alltag. Die Vorfälle hätten deutlich zugenommen, seit er sich erkennbar als Jude in der Öffentlichkeit zeigt.
Erst im April wurde Dekel, der sich auch bei der Jüdischen Studierenden Union engagiert, im Berliner Regierungsviertel angefeindet, weil er eine Kippa trug. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich anschließend in sozialen Netzwerken. Dort wurde er beleidigt, später wurde ihm sogar vor einer Synagoge aufgelauert.
Die Erinnerungen an den Vorfall lassen ihn nicht los: "Ich war im Berliner Regierungsviertel unterwegs, als plötzlich ein Auto mit erkennbar pro-palästinischer, lauter Musik ganz langsam herangefahren kam. Darin saßen zwei junge Frauen."
Antisemitische Angriffe: 178 Fälle gegen Juden in Deutschland
Für Dekel ist schwer nachvollziehbar, dass viele Menschen nicht zwischen Kritik an Israel und Anfeindungen gegenüber Juden unterscheiden. Besonders belastend sei für ihn, "dass er nicht einfach normal auf Berlins Straßen rumlaufen kann, ohne angefeindet zu werden, wenn er sichtbar jüdisch ist".
Jüdisches Leben und Engagement gegen Antisemitismus waren laut RIAS auch im vergangenen Jahr wiederholt Anlass für Bedrohungen und Angriffe. Die Meldestellen registrierten 178 Angriffe und 257 Bedrohungen. In Kehl wurden vier Gemeindemitglieder vor einem jüdischen Gebetsraum beleidigt und bespuckt. In Hessen wurde ein Rabbiner in einem Supermarkt vor den Augen seiner Kinder gestoßen und ihm das Handy entrissen.
Die Verunsicherung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sei groß, so Steinitz weiter.
Sorge vor rechtsextremem Antisemitismus
Besonders deutlich zeigt sich der Anstieg antisemitischer Vorfälle im Internet. Während im Vorjahr 1.996 Fälle registriert wurden, weist der aktuelle Bericht 2.314 Bedrohungen und Beleidigungen im digitalen Raum aus. Damit ereignet sich inzwischen mehr als ein Viertel aller antisemitischen Vorfälle online.
Mit Sorge blickt RIAS zudem auf die Entwicklung im rechtsextremen Spektrum. Im Jahr 2025 wurden dort 807 antisemitische Vorfälle registriert - der höchste Wert seit Beginn der bundesweiten Erhebung im Jahr 2020. Die dokumentierten Fälle reichen von Verschwörungsmythen über die Verherrlichung der NS-Zeit bis hin zu Wünschen nach einer Wiederholung der Schoa.
Hilfe bei Antisemitismus: Diese Anlaufstellen gibt es
So erhielt eine jüdische Frau über Facebook wiederholt Drohungen. Darunter befand sich ein Bild einer Zyklon-B-Dose mit dem Kommentar "noch auf Lager". "Rechtsextremer Antisemitismus trat zuletzt nicht nur häufiger, sondern auch offen gewaltvoll auf", schreiben die Autoren des Jahresberichts. Gleichzeitig beobachten sie auch eine Zunahme links-antiimperialistischer Vorfälle, die häufig im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt stehen.
Deutschlandweit existiert mittlerweile ein breites Netz von Beratungsstellen für Betroffene von antisemitischer Gewalt und Diskriminierung. Organisationen wie OFEK e.V. bieten psychosoziale und rechtliche Unterstützung an. "Wichtig ist, dass Betroffene nicht alleingelassen werden und professionelle Unterstützung bekommen", betont Steinitz.
Markus Gross ist Reporter im ZDF-Landesstudio Berlin.
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