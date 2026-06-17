Morddrohungen, Beleidigungen, Anfeindungen: Die Antisemitismus-Stelle RIAS zählt für 2025 im Schnitt 24 antisemitische Vorfälle täglich. Ein Betroffener erzählt, was er erlebt.

Sehen Sie hier die Vorstellung des Jahresberichts im phoenix-Livestream 30.05.2026

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland verharrt auf einem hohen Niveau. Nach Angaben des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) wurden im Jahr 2025 insgesamt 8.725 antisemitische Vorfälle registriert. Im Vorjahr waren es 8.713 Fälle. Im Vergleich zum Jahr 2022 mit 2.610 Fällen hat sich die Zahl insgesamt mehr als verdreifacht.

Der aktuelle Jahresbericht "Antisemitische Vorfälle 2025" dokumentiert durchschnittlich 24 Vorfälle pro Tag. Rund zwei Drittel aller registrierten Fälle stehen demnach im Zusammenhang mit israelbezogenem Antisemitismus. Als wesentlichen Auslöser für den drastischen Anstieg nennt RIAS den Hamas-Überfall auf Israel vom 7. Oktober 2023. Diese Entwicklung halten Experten für bedenklich.

Meine größte Sorge ist, dass sich die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft an dieses erschreckende Ausmaß von Antisemitismus zu gewöhnen scheint. „ Benjamin Steinitz, RIAS

Der jüdische Sport-Dachverband Makkabi eröffnet in Frankfurt am Main ein neues Zentrum für Sport und Bildung. Neben dem Gefühl von Stolz gibt es auch Ängste. 13.06.2026 | 2:52 min

Antisemitismus in Berlin: Übergriff im Regierungsviertel

Wie sich die Entwicklung im Alltag auswirkt, erlebt der Berliner Politikstudent Ron Dekel regelmäßig selbst. Morddrohungen, Beleidigungen und Anfeindungen gehören für ihn inzwischen fast zum Alltag. Die Vorfälle hätten deutlich zugenommen, seit er sich erkennbar als Jude in der Öffentlichkeit zeigt.

Erst im April wurde Dekel, der sich auch bei der Jüdischen Studierenden Union engagiert, im Berliner Regierungsviertel angefeindet, weil er eine Kippa trug. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich anschließend in sozialen Netzwerken. Dort wurde er beleidigt, später wurde ihm sogar vor einer Synagoge aufgelauert.

Der Jahresbericht über antisemitische Vorfälle in Deutschland wird heute vorgestellt. 17.06.2026 | 0:45 min

Die Erinnerungen an den Vorfall lassen ihn nicht los: "Ich war im Berliner Regierungsviertel unterwegs, als plötzlich ein Auto mit erkennbar pro-palästinischer, lauter Musik ganz langsam herangefahren kam. Darin saßen zwei junge Frauen."

Die Fahrerin schrie "Free Palestine" und "Fuck Israel" und zeigte uns den Mittelfinger. „ Ron Dekel, Betroffener

Jüdische Gemeinden in Deutschland fühlen sich weiter unsicher. Das zeigt eine Umfrage des Zentralrats der Juden. Antisemitische Vorfälle gegen Gemeinden nehmen zu, etwa in Form von Drohanrufen. 01.05.2026 | 0:48 min

Antisemitische Angriffe: 178 Fälle gegen Juden in Deutschland

Für Dekel ist schwer nachvollziehbar, dass viele Menschen nicht zwischen Kritik an Israel und Anfeindungen gegenüber Juden unterscheiden. Besonders belastend sei für ihn, "dass er nicht einfach normal auf Berlins Straßen rumlaufen kann, ohne angefeindet zu werden, wenn er sichtbar jüdisch ist".

Jüdisches Leben und Engagement gegen Antisemitismus waren laut RIAS auch im vergangenen Jahr wiederholt Anlass für Bedrohungen und Angriffe. Die Meldestellen registrierten 178 Angriffe und 257 Bedrohungen. In Kehl wurden vier Gemeindemitglieder vor einem jüdischen Gebetsraum beleidigt und bespuckt. In Hessen wurde ein Rabbiner in einem Supermarkt vor den Augen seiner Kinder gestoßen und ihm das Handy entrissen.

Vorfälle wie diese gefährden jüdisches Leben in Deutschland. „ Benjamin Steinitz, RIAS

Die Verunsicherung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sei groß, so Steinitz weiter.

Mehr als 126.000 Schüler aus 843 Schulen beteiligen sich am Anne Frank Tag, einem Aktionstag gegen Antisemitismus. Das Motto zum zehnjährigen Bestehen: "Geschichte erzählen". 12.06.2026 | 0:38 min

Sorge vor rechtsextremem Antisemitismus

Besonders deutlich zeigt sich der Anstieg antisemitischer Vorfälle im Internet. Während im Vorjahr 1.996 Fälle registriert wurden, weist der aktuelle Bericht 2.314 Bedrohungen und Beleidigungen im digitalen Raum aus. Damit ereignet sich inzwischen mehr als ein Viertel aller antisemitischen Vorfälle online.

Das führt häufig dazu, dass sich Betroffene aus den sozialen Medien zurückziehen und ihre Konten löschen. „ Benjamin Steinitz, RIAS

Mit Sorge blickt RIAS zudem auf die Entwicklung im rechtsextremen Spektrum. Im Jahr 2025 wurden dort 807 antisemitische Vorfälle registriert - der höchste Wert seit Beginn der bundesweiten Erhebung im Jahr 2020. Die dokumentierten Fälle reichen von Verschwörungsmythen über die Verherrlichung der NS-Zeit bis hin zu Wünschen nach einer Wiederholung der Schoa.

Am 81. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz warnen Vertreter der jüdischen Gemeinschaft vor wachsendem Antisemitismus. Zentralratspräsident Schuster ruft zu Zivilcourage auf. 27.01.2026 | 1:45 min

Hilfe bei Antisemitismus: Diese Anlaufstellen gibt es

So erhielt eine jüdische Frau über Facebook wiederholt Drohungen. Darunter befand sich ein Bild einer Zyklon-B-Dose mit dem Kommentar "noch auf Lager". "Rechtsextremer Antisemitismus trat zuletzt nicht nur häufiger, sondern auch offen gewaltvoll auf", schreiben die Autoren des Jahresberichts. Gleichzeitig beobachten sie auch eine Zunahme links-antiimperialistischer Vorfälle, die häufig im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt stehen.

Deutschlandweit existiert mittlerweile ein breites Netz von Beratungsstellen für Betroffene von antisemitischer Gewalt und Diskriminierung. Organisationen wie OFEK e.V. bieten psychosoziale und rechtliche Unterstützung an. "Wichtig ist, dass Betroffene nicht alleingelassen werden und professionelle Unterstützung bekommen", betont Steinitz.

Markus Gross ist Reporter im ZDF-Landesstudio Berlin.

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