Update am Abend: Entlastung: ja, Vertrauen: nein - der Tag

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Union und SPD machen in Sachen Reformen einen entscheidenden Schritt nach vorn: Sie haben eine Einigung. Die Einkommensteuer soll für einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung sinken - zulasten der Ganz-besonders-Gutverdiener. Kritik hagelt es vor allem bei Krankschreibungen - die sollen deutlich aufwändiger werden, etwa durch einen verpflichtenden Arztbesuch ab dem ersten Tag. Also: Mehr Geld im Portemonnaie der Beschäftigten, aber kein Vertrauen in ihre Arbeitsmoral?

Koalition einig - Reaktionen gemischt

Das ist passiert: Die schwarz-rote Koalition hat sich nach siebeneinhalbstündigen Beratungen auf ein umfangreiches Reformpaket verständigt. Vereinbart wurden unter anderem Änderungen bei der Einkommensteuer, erleichterte Befristungen von Jobs, die Aufhebung einiger Berichtspflichten sowie die Umsetzung der Empfehlungen der Rentenkommission.

Die schwarz-rote Koalition hat sich nach siebeneinhalbstündigen Beratungen auf ein umfangreiches Reformpaket verständigt. Vereinbart wurden unter anderem Änderungen bei der Einkommensteuer, erleichterte Befristungen von Jobs, die Aufhebung einiger Berichtspflichten sowie die Umsetzung der Empfehlungen der Rentenkommission. Das sind die Reaktionen: Das Reformpaket stößt bei Opposition, Wirtschaft und Gewerkschaften auf teils heftige Kritik. Die Linke nennt die 34 Punkte "unsozial und unseriös", der Bundesverband der Deutschen Industrie hält sie für zu zaghaft und verlangt weitere Reformen. Grünen-Chef Felix Banaszak warf der Bundesregierung "Arbeitsverweigerung" vor. Eine "herbe Enttäuschung" für Bürger und Wirtschaft nannten die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla die Beschlüsse.

Das Reformpaket stößt bei Opposition, Wirtschaft und Gewerkschaften auf teils heftige Kritik. Die Linke nennt die 34 Punkte "unsozial und unseriös", der Bundesverband der Deutschen Industrie hält sie für zu zaghaft und verlangt weitere Reformen. Grünen-Chef Felix Banaszak warf der Bundesregierung "Arbeitsverweigerung" vor. Eine "herbe Enttäuschung" für Bürger und Wirtschaft nannten die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla die Beschlüsse. Das sagt ZDF-Korrespondentin Ines Trams: "Nach den vielen Debatten, Streit, Zeitverzug und gebrochenen Fristen brauchte die Regierung ein Erfolgssignal - das sendet sie heute. Das Signal: Seht her, wir können Kompromiss. Aber Vertrauen gewinnt eine Regierung eben nicht mit einer nächtlichen Einigung, sondern indem sie zeigt, dass sie diese Reformen nun auch umsetzt."

Heute Abend stellt sich Kanzler Merz den Fragen von maybrit illner - um 19:25 Uhr im ZDF und im Livestream.

heute - in Deutschland, 02.07.2026, 14:00 Uhr 02.07.2026 | 3:34 min

Zum Arzt ab dem ersten Tag

Das ist passiert: Die Koalition will zudem die Regeln für Krankschreibungen verschärfen. So soll ab dem ersten Tag der Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) vorgelegt werden müssen, zudem sollen telefonische Krankschreibungen abgeschafft werden.

Die Koalition will zudem die Regeln für Krankschreibungen verschärfen. So soll ab dem ersten Tag der Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) vorgelegt werden müssen, zudem sollen telefonische Krankschreibungen abgeschafft werden. Das ist die Begründung: "Wir können uns diesen Wettbewerbsnachteil durch lange Abwesenheiten in den Unternehmen nicht mehr leisten", hieß es von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Er sprach von "exorbitant gestiegenen Krankenständen" nach Corona.

"Wir können uns diesen Wettbewerbsnachteil durch lange Abwesenheiten in den Unternehmen nicht mehr leisten", hieß es von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Er sprach von "exorbitant gestiegenen Krankenständen" nach Corona. Das sind die Reaktionen: Während Arbeitgeberverbände die Änderungen begrüßten, protestierten Sozialverbände und Gewerkschaften: "Wenn sich Beschäftigte künftig vom ersten Tag an beispielsweise mit einem grippalen Infekt zum Arzt schleppen sollen, ist das Ausdruck einer grundsätzlichen Misstrauenskultur", kritisierte Verdi-Chef Frank Werneke. Die Beschlüsse seien "absolut katastrophal", sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Markus Blumenthal-Beier: "Auf unsere Praxen kommt damit eine riesige Bürokratiewelle zu, die kaum zu bewältigen sein wird."

Die Ökonomin Nadine Riedel befürwortet hingegen die strengeren Regeln für Krankschreibungen bei ZDFheute live:

ZDFheute live, 02.07.2026, 10:12 Uhr 02.07.2026 | 2:24 min

Nagelsmann vor dem Aus?

Nach einem Gipfel mit den Verbandsbossen in der Zentrale des DFB steht Julian Nagelsmann womöglich vor der Ablösung als Bundestrainer. Informationen der "Bild" zufolge wurde Nagelsmann ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, der Bundestrainer habe Bedenkzeit erhalten. Einem Bericht der "Frankfurter Rundschau" zufolge soll die Ablösung von Nagelsmann ausgemachte Sache und bis zum Wochenende durch sein. Der Verband äußerte sich bislang nicht. Bis "spätestens Ende der Woche" werde eine Entscheidung fallen.

Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt Jürgen Klopp. Medienberichten zufolge soll er für das Amt bereitstehen.

Beim Co-Gastgeber der WM wächst nach dem Sieg über Bosnien-Herzegowina die Euphorie. Können die USA um den Titel mitspielen?

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