Update am Abend: Klimadialog, Kerosin-Sorgen und Apple-Wechsel

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die Energiekrise in Folge des Iran-Kriegs belastet weiter die Weltwirtschaft - und wirft langfristige und kurzfristige Fragen auf: Wie schnell kann die Energiewende gelingen, um unabhängiger von Gas und Öl zu werden? Aber auch: Ist die Flugreise im Sommerurlaub durch Kerosin-Engpässe in Gefahr? Die weltweite Tech-Branche fragt derweil: Wie geht es bei Apple nach dem angekündigten Führungswechsel weiter?

Klimaschutz: Welche Signale gehen vom Petersberger Klimadialog aus?

Das ist passiert: In Berlin begann heute der Petersberger Klimadialog. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) rief zum Auftakt dazu auf, bei der Energiewende "schneller und besser" zu werden. Das Festhalten an Öl und Gas bedeute unkalkulierbare Risiken. "Erneuerbare Energien sind Sicherheitsenergien", hob Schneider hervor.

Das ist der Hintergrund: Am Petersberger Klimadialog nehmen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 30 Staaten teil. Die Beratungen dienen der Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz im November im türkischen Antalya, die von der Türkei in Zusammenarbeit mit Australien ausgerichtet wird. Geprägt wird das Treffen in Berlin von der weltweiten Energiepreiskrise in Folge des Iran-Kriegs.

Darum ist das wichtig: Vom Petersberger Klimadialog werden klare Signale erwartet - unter anderem von Bundeskanzler Friedrich Merz, der am Mittwoch bei der Konferenz sprechen wird. Meine Kollegin Elisa Miebach berichtet unter anderem über die Klimapläne Australiens als Co-Gastgeber der Klimakonferenz.

Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 21.04.2026 ab 12.10 Uhr. 21.04.2026 | 0:16 min

Kerosin-Versorgung: Wie sicher ist die Flugreise im Sommerurlaub?

Das ist passiert: Infolge des Iran-Kriegs wachsen die Sorgen, dass Flugbenzin spätestens im Sommer knapp werden könnte. Die Bundesregierung sieht die Kerosin-Versorgung allerdings momentan als gesichert an.

Das ist der Hintergrund: Seit Beginn des Iran-Kriegs hat sich der Kerosinpreis nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mehr als verdoppelt. Je länger die Blockade der Seestraße von Hormus anhält, desto mehr steigt das Risiko eines Engpasses. Die Flugpreise zogen in den vergangenen Wochen schon deutlich an.

Das sagt Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt: Eine Verknappung ab Juni oder Juli ist nach Ansicht des Experten denkbar: Das heiße mitten in der Reisezeit, "in der die meisten Flüge stattfinden, in der auch der höchste Kerosinverbrauch ist".

Lesen Sie hier die wichtigsten Aussagen des Experten oder schauen Sie sich das Interview bei ZDFheute live in voller Länge im Video an:

20.04.2026 | 13:07 min





Apple: Was bedeutet der Rückzug von Tim Cook?

Das ist passiert: Beim US-Techriesen Apple kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Der langjährige Vorstandschef Tim Cook gibt seinen Posten Anfang September auf, Nachfolger des 65-Jährigen wird der langjährige Apple-Manager John Ternus. Cook wird den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen.

Das ist der Hintergrund: Mit dem Wechsel endet eine Ära. Cook stand 15 Jahre an der Unternehmensspitze. Er hatte 2011 die Nachfolge des erkrankten Apple-Mitgründers Steve Jobs angetreten, der wenige Monate später im Alter von 56 Jahren starb. Cooks Nachfolger Ternus war 2001 zum Produktdesignteam von Apple gekommen und im Laufe der folgenden zwei Jahrzehnte zum Leiter der Hardwareentwicklung aufgestiegen.

Das sagt Wirtschaftsexperte Oliver Gassmann: Der Wirtschaftswissenschaftler von der Uni St. Gallen bezeichnet Cook als "wahrscheinlich erfolgreichsten CEO in der Wirtschaftsgeschichte". Er habe den Umsatz vervierfacht, den Gewinn verachtfacht. Mit Ternus werde jemand folgen, der das Produkt wieder im Zentrum habe. "Das hat in der Vergangenheit etwas gefehlt: der berühmte iPhone-Moment."

Sehen Sie hier das gesamte Interview mit Oliver Gassmann bei ZDFheute live:

21.04.2026 | 12:27 min

Grafiken des Tages

Auch im Jahr 2024 zeigen sich bei der Wahl des Ausbildungsberufs in Deutschland massive geschlechterspezifische Unterschiede. Bei den weiblichen Auszubildenden dominiert nach wie vor die Lehre zur Medizinischen Fachangestellten.

Quelle: ZDF/Shutterstock

Bei Männern ist die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker die erste Wahl (7,5 Prozent). Auf den Plätzen zwei und drei folgten der Fachinformatiker (5,0 Prozent) und der Elektroniker (4,6 Prozent).

Ratgeber: Richtig handeln bei Meningitis

Starke Kopfschmerzen, hohes Fieber und ein steifer Nacken: Bei diesen Anzeichen einer Meningitis droht Lebensgefahr. Wie man richtig handelt und wie Impfungen davor schützen, erklären wir hier:

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 21.04.2026 ab 09:05 Uhr. 21.04.2026 | 4:47 min

Sport

Schwimmen: Vom 23. bis zum 26. April finden in Berlin die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen statt. Mit dabei: Stars wie Anna Elendt und Lukas Märtens. Das ZDF überträgt die Finalabschnitte der Deutschen Meisterschaften live von Donnerstag bis Samstag täglich ab 17:50 Uhr, am Sonntag bereits ab 16:50 Uhr. Das Wichtigste im Überblick:

Über dieses Thema berichtete unter anderem das sportstudio am 19.04.2026 um 21:51 Uhr. 19.04.2026 | 0:53 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Gewitter sind verblüffende Naturereignisse. Stormchaser Lukas Kanzler liebt es, ihnen hinterherzujagen. Helga Thiel hingegen ist sich der Gefahr bewusst: Sie wurde vom Blitz getroffen.

Über dieses Thema berichtete hallo deutschland am 20.04.2026 20.04.2026 | 6:55 min

Streaming-Tipps für den Abend

Heute wäre sie 100 Jahre alt geworden: Königin Elizabeth II. - die Jahrhundertkönigin. Vertraute aus dem "Inner Circle" teilen für die ZDFroyal-Doku "Die Queen und ich" erstmals ihre Erinnerungen an die Queen.

21.04.2026 | 43:42 min

Rezept des Tages: Spargel in Bärlauch-Pankokruste

Zum Spargel serviert Armin Roßmeier Frühlingsrohkost, die er vorher mit Rhabarbermarinade aromatisiert. Der Spargel wird mit Panko, Mandeln und Bärlauch paniert und dann gebraten.

21.04.2026 | 12:19 min

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