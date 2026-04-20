Apple bekommt neuen Chef: Tim Cook hört auf

Der iPhone-Hersteller Apple bekommt nach rund 15 Jahren einen neuen Chef. Ab September werde Apple-Manager John Ternus das Unternehmen führen, teilte Apple am Montag mit.

War rund 15 Jahre lang Apple-Chef: Tim Cook. (Archiv) Quelle: Imago

Beim iPhone-Konzern Apple gibt es einen Wechsel an der Spitze: Tim Cook gibt seinen Posten Anfang September auf. Nachfolger des 65-Jährigen als Vorstandschef wird der Apple-Manager John Ternus, wie der US-Technologiekonzern am Montag mitteilte.

Ternus war zuvor für den Bereich Hardware im Konzern zuständig. Der 50-Jährige Ternus wurde schon seit einiger Zeit als wahrscheinlicher Cook-Nachfolger gehandelt, über den Zeitpunkt des Wechsels gab es aber unterschiedliche Informationen. Vor einigen Monaten gab es bereits Berichte, wonach Cook bald abtreten wolle.

Cook, der 2011 die Führung vom legendären Mitgründer Steve Jobs übernahm, wird demnach den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen.

1976 in Kalifornien gegründet, ist Apple heute ein Gigant der Branche. Die einzigartige Geschichte des Unternehmens und wie seine Ideen das tägliche Leben prägen, kann man jetzt im Museum sehen. 31.03.2026 | 2:00 min

Apple: Erneut interner Nachfolger

Mit Ternus entschied sich Apple erneut für einen Nachfolger aus den eigenen Reihen. Unter seiner Führung schaffte es Apple in den vergangenen Jahren unter anderem, ultrakompakte Technik wie die AirPods-Ohrhörer zu bauen und mehr Rechenleistung in die Geräte zu integrieren.

Ternus' Nachfolger als Hardware-Chef wird Johny Srouji, der bisher die Chipentwicklung führte. Dank der Entwicklung eigener Halbleiter konnte Apple Intel-Chips aus seinen Mac-Computern verbannen, die dadurch längere Laufzeiten bekamen und auf einer gemeinsamen Plattform mit den iPhones laufen.