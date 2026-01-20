Update am Morgen: Blackout beim Notstrom

Guten Morgen,

wie wichtig Strom ist, merkt man wohl erst, wenn er fehlt. Das zeigte sich zuletzt mitten im Winter in Berlin. Ganze Viertel - kalt erwischt vom Stromausfall. Tausende Menschen, die tagelang ohne Heizung und ohne Licht in ihren Wohnungen ausharren mussten. Kolonnen von Rettungswagen, die Menschen aus Pflegeheimen evakuierten. Debatten über kritische Infrastruktur und mangelnde Vorbereitung im Katastrophenfall - nicht nur in Berlin. Aber was folgt daraus?

Kaum war das Licht wieder angegangen, da schien die Aufmerksamkeit für das Problem bereits gedimmt. Typisch, meint Albrecht Broemme vom Zukunftsforum öffentliche Sicherheit e.V. im Interview mit ZDF frontal:

Da setzt die von mir immer wieder festgestellte Katastrophendemenz sehr konsequent ein. Nach einem halben Jahr ist die Hälfte vergessen, nach einem Jahr alles. „ Albrecht Broemme, Experte für öffentliche Sicherheit

Der ehemalige THW-Chef Broemme kennt aber auch positive Beispiele. Nach einem großen Stromausfall im Münsterland 2005 hatte Nordrhein-Westfalen mobile Notstromaggregate angeschafft - und nicht nur das: "NRW hat auch Leute ausgebildet, um die gut bedienen zu können", so Broemme. Klingt trivial, ist es aber nicht. Denn in Berlin fehlte es an Notstrom, andere Bundesländer mussten aushelfen.

250.000 Menschen tagelang ohne Strom - Blackout im November 2005 im Münsterland (Archiv vom 05.01.2022). 05.01.2022 | 12:26 min

Netzersatzanlagen, kurz: NEA, sind große Notstromaggregate. Bei einem Stromausfall können sie an Trafostationen beziehungsweise an das lokale Verteilnetz angeklemmt werden und so ganze Straßenzüge mit Strom versorgen. Eine Abfrage von ZDF frontal bei den Bundesländern ergab: Es fehlt - außerhalb von Berlin - nicht unbedingt an Anlagen, eher am Überblick. Eine Datenbank der Netzbetreiber mit Ressourcen für den Stromausfall sei, so heißt es, "grundsätzlich nicht" für Behörden vorgesehen.

Streit um Erbschaftsteuer, Islamistische Teenie-Terroristen, Die Lehren aus dem Berlin-Blackout, Illegales Online-Glücksspiel

Außerdem fehlen überall in Deutschland Einspeisepunkte für den Notstrom. "Das muss nachgerüstet werden und ich würde sagen, bei allen Hotels, bei allen Altenheimen", meint Albrecht Broemme.

Dann müssten die Leute nur noch wissen, wo sie den speziellen Stecker für die Aggregate finden. Blackout bei der Erinnerung - auch das soll in Berlin vorgekommen sein.

21.01.2026 | 1:03 min

Wirtschaft in Deutschland: Das Mannheimer ZEW veröffentlicht die Umfrage zur Konjunktureinschätzung der Investoren im Januar.

Warnstreiks bei Autobahn GmbH: Autofahrer müssen auf Fernstraßen in einigen Teilen der Republik mit Behinderungen rechnen. Grund sind Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Autobahn GmbH des Bundes sowie des öffentlichen Dienstes. Ein Schwerpunkt der Aktionen ist Nordrhein-Westfalen, dort werden am Nachmittag alle 28 Tunnelleitzentralen des Landes bestreikt.

Gesetz für Cybersicherheit: Beim Thema Cybersicherheit will die EU-Kommission ein neues Gesetz vorstellen sowie Maßnahmen ergreifen, um die eigene kritische Infrastruktur von ausländischen Einflüssen zu schützen. Auch die EU-Agentur für Cybersicherheit (Enisa) könnte neu aufgestellt werden.

Mit der "Handels-Bazooka" gegen Trump? Im Streit um Grönland droht US-Präsident Trump europäischen Staaten neue Zölle an. Die EU könnte mit der "Handels-Bazooka" reagieren. Was dahinter steckt, analysiert ZDFheute live.

19.01.2026 | 33:36 min

365 Tage. Ein Jahr Trump - die zweite Amtszeit des US-Präsidenten begann am 20. Januar 2025 mit seiner Vereidigung. Dort sagte er: "Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder großartig zu machen."

Was genau will Trump, der die Menschheit im ersten Jahr seiner zweiten Präsidentschaft in Atem hält? Anlässlich seiner zweiten Amtseinführung am 20. Januar vor einem Jahr erkundet die ZDF-Dokumentation "Donald Trump - König im Weißen Haus?" am ersten Jahrestag die Folgen der Politik des Präsidenten.

Bilanz nach einem Jahr: Trump will, was Trump will

Spektakuläres Himmelsspektakel: Polarlichter haben den Nachthimmel über Deutschland in ein grün-rotes Farbenspiel verwandelt. Das Leuchten, wie hier auf unserem Bild im östlichen Brandenburg, war bis in die Alpen zu sehen.

Eleganz ist das Gleichgewicht von Proportion, Emotion und Überraschung. „ Valentino Garavani

Valentino Garavani galt als einer der bedeutendsten Modedesigner der Welt. Gestern ist er im Alter von 93 Jahren gestorben.

19.01.2026 | 2:24 min

Deutschlands Handball-Nationalteam hat dem Druck getrotzt und die Hauptrunde bei der Europameisterschaft erreicht. Im abschließenden Gruppenspiel gab es einen Sieg gegen Spanien.

19.01.2026 | 7:30 min

BVB vor kniffliger Aufgabe in Tottenham: Wenn Borussia Dortmund seine Chancen auf den direkten Einzug in die K.o-Runde wahren will, müssen die Schwarzgelben am besten in London gewinnen. Das wird alles andere als leicht, zumal der BVB derzeit nicht die Sterne vom Himmel spielt.

Dortmunds Kampf zwischen Erfolg und Zufriedenheit

Schick und schön zu Olympia: In München findet die Einkleidung der Athleten für die Olympischen Winterspiele in Italien statt.

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.01.2026 | 2:43 min

Heute ist es im Südwesten teils trüb durch Nebel oder Hochnebel. Sonst scheint verbreitet die Sonne. Im Osten weht ein lebhafter Südostwind. Die Temperatur steigt auf Werte von minus 1 bis plus 8 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

