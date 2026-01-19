Handball: DHB-Team schlägt Spanien und erreicht Hauptrunde

Deutschlands Handball-Nationalteam hat bei der Europameisterschaft dem Druck getrotzt und die Hauptrunde erreicht. Im abschließenden Gruppenspiel gab es einen Sieg gegen Spanien.

Die deutschen Handballer haben den Kopf aus der Schlinge gezogen: Im dritten und finalen Spiel der Vorrunde setzte sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit 34:32 (17:15) gegen Spanien durch und steht nun in der Hauptrunde der Europameisterschaft in Dänemark. Nach der Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien stand die DHB-Auswahl unter enormem Druck, bewahrte aber in Herning einen kühlen Kopf - trotz aller Leidenschaft im Duell mit den Spaniern.

Deutsche Handballer mit kühlem Kopf

Durch den Sieg ziehen die Deutschen gar mit der Optimalausbeute von 2:0 Punkten in die Hauptrunde ein. Schon vor dem Anpfiff hatte das Ergebnis des Parallelspiels in Gruppe A die allgegenwärtige Nervosität ein wenig verringert: Österreich bezwang die Serben, dem deutschen Team, hätte dadurch schon ein Unentschieden zum Vorrunden-Abschluss gereicht. Bei einer Niederlage hätten die Deutschen nach Hause fahren müssen.

Dass es sogar ein Sieg wurde, hatte seine Gründe: Die DHB-Auswahl bot gegen Spanien eine starke, konzentrierte Leistung im ersten Durchgang und konnte sich auf Andreas Wolff im Tor ebenso verlassen wie auf die Abschlussstärke von Renars Uscins und die Spielfreude von Juri Knorr. Nach 25 Minuten führten die Deutschen mit 15:11, ein nicht unbedingt zu erwartender Zwischenstand. Bis zur Pause kamen die Iberer allerdings wieder bis auf zwei Treffer heran.

Effizienz im Angriff stimmt

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Deutschen, die Spanier auf Distanz zu halten. David Späth ersetzte Wolff nach 40 Minuten und führte sich sofort mit einer glänzenden Parade ein. Späth wurde in der Folge zu einem wichtigen Rückhalt, auch die Abwehr warfen sich in jeden Zweikampf. Da die Effizienz vor dem gegnerischen Tor ebenfalls weitgehend stimmte, konnte das DHB-Team sein Spiel in Ruhe aufziehen. Zehn Minuten vor Schluss stand es 28:25.

Den Drei-Tore-Vorsprung verteidigte die deutsche Mannschaft mit viel Hingabe, angesichts der Qualität der Spanier war das auch dringend nötig. Als aber Uscins in der 58. Minute das 33:29 erzielte, setzte die Entspannung ein.

Ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs, dass sie dieses Spiel gewinnen konnten - und vor allem, wie. „ Bundestrainer Alfred Gislason

So steht unter dem Strich eine deutliche Reaktion auf die schwache zweite Hälfte gegen Serbien, ein hochverdienter Sieg gegen ein Top-Team und der Einzug in die Hauptrunde - nach einer Leistung, die Lust macht auf mehr.

Jetzt gegen Frankreich und Dänemark

In der Hauptrunde bekommt es Deutschland ab Donnerstag mit Dänemark (Weltmeister und Olympiasieger) sowie Titelverteidiger Frankreich und Norwegen zu tun. Vierter Gegner wird Portugal oder Nordmazedonien sein. Die Spiele bestreitet Deutschland allesamt in Herning.