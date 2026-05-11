Update am Abend: Rhein als Sorgenkind und Bundeswehr-Millionen

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das anhaltende Niedrigwasser hat bereits gravierende Folgen für die Wirtschaft - und womöglich könnte der Rhein bald nicht mehr durchgängig befahrbar sein. Ein Ökonom kritisiert die Investitionsentscheidungen der Bundeswehr unter Verteidigungsminister Pistorius. Und: Die Kritiker von FIFA-Boss Infantino lassen nicht locker. Der Tag.

Rhein bald nicht mehr durchgängig befahrbar?

Das ist passiert: Hitze und kaum Niederschläge - das Niedrigwasser im Rhein hält weiter an. Nun will auch Baden-Württemberg das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw aussetzen. Zuvor waren Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland diesen Schritt gegangen. Laut dem Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) könnte der Pegelstand sogar weiter sinken und der Fluss bald nicht mehr durchgängig befahrbar sein, eine Zweiteilung droht.

Hitze und kaum Niederschläge - das Niedrigwasser im Rhein hält weiter an. Nun will auch Baden-Württemberg das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw aussetzen. Zuvor waren Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland diesen Schritt gegangen. Laut dem Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) könnte der Pegelstand sogar weiter sinken und der Fluss bald nicht mehr durchgängig befahrbar sein, eine Zweiteilung droht. Das sagt der Verkehrsminister: Steffen Bilger (CDU) hat angesichts dessen vor einer Verschärfung der Lage gewarnt. Die Folgen des Niedrigwassers von Rhein, aber auch Elbe und Donau seien "schon jetzt spürbar". Eine Rheinteilung sei "natürlich nochmal eine weitere Verschärfung".

Steffen Bilger (CDU) hat angesichts dessen vor einer Verschärfung der Lage gewarnt. Die Folgen des Niedrigwassers von Rhein, aber auch Elbe und Donau seien "schon jetzt spürbar". Eine Rheinteilung sei "natürlich nochmal eine weitere Verschärfung". Das sagt ZDF-Korrespondent Christopher Heinze zu den wirtschaftlichen Folgen einer Teilung des Rheins: "Wenn gar kein Schiff mehr fahren würde - alles auf die Schiene oder auf die Straße zu bringen, das wäre schon ein ganz enormer Kraftakt. So richtig weiß niemand, ob das überhaupt funktioniert."

heute Xpress, 10.08.2026, 09:00 Uhr 10.08.2026 | 0:23 min

Wackelt Infantino?

Das ist passiert: Die Kritiker von FIFA-Boss Gianni Infantino wollen den Druck auf ihn steigern. In einem offenen Brief fordern die Dachverbände von Europa (UEFA), Asien (AFC), Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (Concacaf) einen Neuanfang an der Spitze des Weltverbandes.

Die Kritiker von FIFA-Boss Gianni Infantino wollen den Druck auf ihn steigern. In einem offenen Brief fordern die Dachverbände von Europa (UEFA), Asien (AFC), Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (Concacaf) einen Neuanfang an der Spitze des Weltverbandes. Das ist der Hintergrund: FIFA-Chef Infantino wollte Rechte an den Turnieren des Weltverbandes an private Investoren verkaufen. Nach riesiger Empörung musste er sein Vorhaben wieder begraben. Seitdem tobt ein Machtkampf.

FIFA-Chef Infantino wollte Rechte an den Turnieren des Weltverbandes an private Investoren verkaufen. Nach riesiger Empörung musste er sein Vorhaben wieder begraben. Seitdem tobt ein Machtkampf. Das sagen die Verbände: "Nach wie vor fehlt jede Einsicht, dass der Versuch, eine Beteiligung an der FIFA-Weltmeisterschaft zu verkaufen, ein gravierendes Fehlurteil war - nicht nur ein Verfahrensfehler, sondern ein grundlegender Vertrauensbruch gegenüber genau den Institutionen, denen die FIFA zu dienen verpflichtet ist."

Vergangene Woche noch hatte Infantino seine Führungsriege demonstrativ auf sich eingeschworen und seinen Kritikern gedroht:

heute, 10.08.2026, 19:00 06.08.2026 | 1:11 min

Verpuffte Rüstungsmilliarden?

Das ist passiert: Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), wirft Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) falsche Akzente bei Rüstungs-Investitionen vor. Statt die 700 Milliarden Euro, die bis 2030 für die Modernisierung der Bundeswehr zur Verfügung stünden, in moderne Waffensysteme zu investieren, setze der Minister auf veraltete Technologien.

Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), wirft Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) falsche Akzente bei Rüstungs-Investitionen vor. Statt die 700 Milliarden Euro, die bis 2030 für die Modernisierung der Bundeswehr zur Verfügung stünden, in moderne Waffensysteme zu investieren, setze der Minister auf veraltete Technologien. Das fordert Schularick konkret: "Statt auf mehr Soldaten, mehr bemannte Fahrzeuge und mehr Kasernen müssen wir - wo immer möglich - auf KI, Robotik, Drohnen und Satellitentechnik setzen", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

ZDFheute Xpress, 10.08.2026, 11:34 Uhr 10.08.2026 | 1:48 min

Grafik des Tages

In den ostdeutschen Bundesländern leben besonders wenig junge Menschen. In Brandenburg lag der Anteil der 15- bis 24-Jährigen Ende 2025 bei 8,8 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt bei je 9,1 Prozent und in Thüringen bei 9,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Ratgeber: So senken Sie den Wasserverbrauch im Alltag

Volle Kanne, 05.08.2026, ab 09:05 Uhr 05.08.2026 | 3:57 min

Ob beim Spülen, Duschen, Baden oder Gießen des Gartens: Im Alltag verbraucht jede Person täglich rund 120 Liter Wasser. Mit diesen sechs Tipps sparen Sie Wasser und Geld.

Sport

Deutschlands Medaillenhoffnungen bei der Schwimm-EM: Für den einen oder die andere wird die Schwimm-EM in Paris zu einem Déja-vu, für manche zur Premiere mit Herzklopf-Potenzial. Die Medaillenhoffnungen in den Beckenwettbewerben:

Große Ambitionen bei Leichtathletik-EM: Deutschlands Sprinterinnen über die Hürden sind so stark wie lange nicht. Zwischen Rekordzeiten, EM-Träumen und Tränen wächst eine außergewöhnliche Generation zusammen:

ZDF-Mittagsmagazin, 10.08.2026, 13:59 Uhr 10.08.2026 | 2:55 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Das dramatische Niedrigwasser im Rhein hat für Hobby-Schatzsucher auch etwas Gutes: Vieles, was sonst verborgen bleibt, liegt frei. Landesschatzsucher machen sich mit Metalldetektoren auf die Suche.

ZDF-Mittagsmagazin, 10.08.2026, 12:00 Uhr 10.08.2026 | 1:58 min

Streaming-Tipp für den Abend

Es gibt extreme Jobs, manche sind sogar lebensgefährlich. "Terra X History" zeigt: Minenräumer, Gladiatoren und Bergleute brauchen starke Nerven und sind oft nur einen Schritt vom Tod entfernt. ("Extreme Jobs der Geschichte", 43 Minuten)

09.08.2026 | 43:24 min

Rezept des Tages: Gefüllte Reisbällchen "Arancine"

Volle Kanne, 10.08.2026, ab 09:05 Uhr 10.08.2026 | 9:03 min

Ein typisch sizilianisches Gericht: Die Reisbällchen sind gefüllt mit Käse und Hackfleisch und werden paniert und frittiert. Arancine bedeutet wörtlich "kleine Orangen". Das Rezept gibt's hier.

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