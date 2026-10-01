Update am Morgen: Ein Friedenspreis für ein Militärbündnis?

Guten Morgen,

es ist eine Auszeichnung, die in jeder Hinsicht bemerkenswert ist. Die Nato bekommt den Internationalen Preis des Westfälischen Friedens 2026, gestiftet von einem regionalen Wirtschaftsverband. Verliehen wird der Preis im historischen Rathaussaal zu Münster.

Jetzt nochmal langsam: ein Friedenspreis für ein Militärbündnis? Es klingt paradox und ist tatsächlich das erste Mal, dass nicht eine politische Persönlichkeit ausgezeichnet wird (ehemalige Preisträger: Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Emmanuel Macron, der jordanische König Abdullah II.), sondern eine Militärallianz. So sind wohl die Zeiten: Ein Bündnis wiegt schwerer als starke Politiker-Persönlichkeiten.

"Frieden gelingt nur durch verbindliche Ordnung, Interessenausgleich und institutionelle Verlässlichkeit", begründet die Jury ihre Entscheidung. Das stimmt zwar, klingt aber fast lustig, wenn man bedenkt, welches Chaos in der Nato herrscht, seit Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident wurde. Denn ausgerechnet der Präsident der USA, jenes Nato-Mitglied also, ohne das das Verteidigungsbündnis undenkbar ist, tritt all das mit Füßen: verbindliche Ordnung, Interessenausgleich und - haha! - Verlässlichkeit.

ZDFheute live, 22.09.2026, 13:38 Uhr 22.09.2026 | 13:32 min

Aber nun wird ja nicht Donald Trump ausgezeichnet, sondern Mark Rutte, der Nato-Generalsekretär, stellvertretend für die gesamte Organisation. Und schon könnte die Preisverleihung einen Sinn ergeben. Denn Teflon-Mark, wie er in seiner niederländischen Heimat genannt wird, weil an ihm jede Kritik abprallt, hat großen Anteil daran, dass der Frieden innerhalb der Allianz gewahrt blieb. Mit diplomatischem Geschick und einigen Fremdschäm-Aktionen (Trump als "Daddy") hat er es geschafft, ein enges Verhältnis zum US-Präsidenten aufzubauen und die Nato dadurch vor dem drohenden Zerfall zu retten. Preiswürdig eben.

Laudator für Mark Rutte ist übrigens Friedrich Merz. Der erleichtert sein dürfte, dass Deutschland gerade als Musterknabe und Vorbild für andere Nato-Staaten von den USA gelobt wurde: Deutschlands steigende Verteidigungsausgaben seien eine "tektonische Verschiebung".

Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Tag!

Anne Gellinek, stellvertretende Chefredakteurin

ZDFheute Update am Morgen : Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den Tag Kein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 01.10.2026, 00:30 Uhr 01.10.2026 | 1:01 min

Tankrabatt startet: Seit Mitternacht gilt der zweite Tankrabatt in diesem Jahr. Eine für drei Monate geltende Absenkung der Energiesteuern soll eine Entlastung von knapp 17 Cent pro Liter Benzin oder Diesel bringen. Die Bundesregierung hatte den Tankrabatt als Reaktion auf die aktuell extrem hohen Spritpreise auf den Weg gebracht.

Neues "Schwarzbuch" zu Steuergeldern: Der Bund der Steuerzahler stellt in Berlin sein neues "Schwarzbuch 2026/27" vor. Darin nennt der Verband 100 Fälle, in denen Bund, Länder und Kommunen aus seiner Sicht sorglos mit Steuergeldern umgehen. Diesmal nimmt der Verband besonders staatliche Förderprogramme unter die Lupe.

Schwierige Regierungsbildung in Berlin: Eineinhalb Wochen nach der Wahl in Berlin kommen Vertreter der Linken als Wahlsieger sowie von Grünen und SPD zunächst zu einem "Vorgespräch" zusammen. Sie streben dabei gemeinsame Verabredungen zu dem zuletzt heftig diskutierten Thema Antisemitismus, zum Umgang mit Rassismus und organisierter Kriminalität an. Grüne und Linke hatten eine solche Verständigung zur "Grundvoraussetzung" für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen erklärt.

Wadephul bei Westbalkan-Treffen: Außenminister Johann Wadephul nimmt in Montenegro an einem Außenministertreffen zur geplanten EU-Erweiterung auf dem westlichen Balkan teil. In der Hauptstadt Podgorica treffen sich die Politiker im seit 2014 laufenden "Berlin Prozess". Zu den EU-Kandidatenländern auf dem Westbalkan zählen Montenegro, Albanien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien. Das Kosovo ist potenzieller Beitrittskandidat.

Sportlich in den Tag

Heute Abend trifft das DFB-Team in München auf Serbien, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Gelingt dabei der erste Sieg unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp? Im ZDF sind Sie live dabei, die Übertragung aus München beginnt um 20:15 Uhr.

In Klopps abermals runderneuertem Kader stehen einige Debüts an, darunter im Tor. Auf der Abschluss-PK äußerte er sich aber auch zu Hass im Netz und zum Skandal um seinen ehemaligen Premier-League-Kontrahenten Manchester City.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 01.10.2026 | 2:39 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Donnerstag ziehen im Westen dichte Wolken auf und zeitweise regnet es. Örtlich kann es gewittern. Bis zum Abend erreicht der Regen auch die Mitte. Von der Ostsee bis zu den Alpen bleibt es dagegen trocken mit längerem Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 26 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.