Update am Morgen: Hände weg vom Handy

Guten Morgen,

es hört sich ein bisschen an wie ein Katz-und-Maus-Spiel: Wer ist besser - Meta & Co. oder die australischen Teenager? Seit Mitte Dezember 2025 dürfen in Australien Jugendliche unter 16 Jahren keine Social Media-Plattformen mehr nutzen. So besagt es ein Gesetz. Die Verantwortung dafür, dass das auch so durchgesetzt wird, liegt bei den Plattformbetreibern. 756.000 Nutzerkonten von Jugendlichen unter 16 will Meta seitdem gesperrt haben. Aber ist das viel oder wenig? Und: Reicht das?

ZDF:zeit, 02.06.2026, 20:15 Uhr 02.06.2026 | 43:36 min

Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit und Twitch - sie alle sind verboten. Heute sollen die Betreiber bei einer Anhörung in Australien darüber Auskunft geben, wie ihre Bemühungen aussehen, den Jugendschutz durchzusetzen. Und das ist gar nicht so einfach. Zum einen nutzen sie KI, um Konten auszuwerten und zum Beispiel durch Hinweise auf Geburtstagspartys oder Ähnliches, Rückschlüsse auf das Alter zu ziehen. Außerdem sollen sogenannte Video-Selfies bei der Einschätzung des Alters helfen. Aber reicht das aus?

Eine erste Studie nach drei Monaten kam zu dem Schluss, dass 85 Prozent der australischen Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren sehr wohl noch auf den Plattformen unterwegs waren. Die Tricks, wie sie das anstellten, waren nicht so kompliziert. Und so schaut inzwischen die ganze Welt nach Australien mit der alles entscheidenden Frage: Klappt es? Die Antwort: Schwer zu sagen.

ZDFheute live, 10.12.2026, 17:15 Uhr 10.12.2025 | 29:54 min

Sicher ist: Ja, soziale Medien haben einen Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Ja, die Plattformen tun zu wenig und ja, auch die Strafandrohung in Millionenhöhe wird das nur bedingt ändern. Ja, nicht alle Eltern sind davon überzeugt. Und ja, gerade Kinder und Jugendliche kennen Mittel und Wege, Verbote zu umgehen.

Aber wir dürfen uns alle nicht aus der Verantwortung stehlen: Das Wichtigste neben allen Verboten bleibt die Medienerziehung und die Vermittlung von Risiken. Und so gilt sicherlich für uns alle: Einfach mal vom Handy weg!

Haben Sie einen schönen Tag,

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

Was im Nahen Osten passiert ist

Zwei Schiffe in Straße von Hormus angegriffen: Zwei Schiffe des staatlichen emiratischen Ölkonzerns Adnoc sind in der Straße von Hormus angegriffen worden. Bei dem Vorfall in der Meerenge sei niemand verletzt worden, berichtet die staatliche emiratische Nachrichtenagentur "WAM". Über mögliche Schäden an den Schiffen gab es zunächst keine Angaben.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Drohne im lettischen Luftraum abgeschossen: Eine Drohne ist in den lettischen Luftraum eingedrungen und von Kampfjets abgeschossen worden. Der zuvor ausgelöste Luftalarm wurde anschließend aufgehoben. Zuvor hatten die Streitkräfte Lettlands die Menschen aufgerufen, sich nicht im Freien aufzuhalten und sich in Sicherheit zu bringen.

Schwerer russischer Bombenangriff auf Kramatorsk: Durch einen russischen Bombenangriff auf die frontnahe Stadt Kramatorsk in der Ostukraine sind nach Behördenangaben mindestens 15 Menschen verletzt worden. Es gebe bislang einen Toten, teilt der Militärverwalter des Gebietes Donezk mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 13.08.2026, 00:00 Uhr 13.08.2026 | 1:04 min

Heute wird es heiß: Die fünfte Hitzewelle des Sommers 2026 rollt über Europa - mit Rekordtemperaturen und Niedrigwasser. Besorgte Blicke gehen auf den Rhein - dort rechnet man mit neuen Pegel-Tiefstständen.

ZDF hallo Deutschland, 13.08.2026, 17:10 Uhr 13.08.2026 | 5:38 min

Erfolgreich wiederbelebt in Deutschland: Das deutsche Reanimationsregister legt heute seinen Jahresbericht zur Wiederbelebung in Deutschland vor. Gerechnet wird mit aktuellen Zahlen zu Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Stillständen, Reanimationsquoten, Durchschnittsalter der Patienten, den Eintreffzeiten des Rettungsdienstes und weiteren Daten.

Grafik des Tages

Ausführlich informiert

Im Krieg gegen die Ukraine setzt Russland auf ballistische Raketen und zielt besonders auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Welche Strategie Moskau verfolgt und wie sich die Ukraine wehrt, zeigt ZDFheute live.

ZDFheute live, 13.08.2026, 19:30 Uhr 13.08.2026 | 34:42 min

Sportlich in den Tag

Gesa Krause und Leo Neugebauer stürmen zu Gold - die Highlights der Leichtathletik-EM vom vierten Wettkampftag im Video:

ZDF Sportstudio, 13.08.2026, 23:57 Uhr 13.08.2026 | 19:53 min

Leichtathletik-EM: Die Siebenkämpferinnen starten in ihren ersten Wettkampftag. Mit dabei auch die Deutsche Sandrina Sprengel, die bei der WM im letzten Jahr Platz fünf belegte - sie ist um 11:35 Uhr (MESZ) im Wettkampf.

Schwimm-EM: Im Finale über 1.500 Meter Freistil könnte Isabel Gose bei der Schwimm-EM in Paris um 19:56 Uhr zu ihrer nächsten Medaille schwimmen. Sie qualifizierte sich als Drittschnellste für das Rennen.

Zahl des Tages

50

Ein Welthit wird 50 Jahre alt: "Dancing Queen" von Abba feiert Jubiläum.

Quelle: AP

Ein Lichtblick

Filmreif: Sie wuchsen als Adoptivkinder getrennt in den Niederlanden auf. Erst nach einem Online-DNA-Test haben zwei Schwestern wieder zusammengefunden.

ZDF heute in europa, 13.08.2026, 16:00 Uhr 13.08.2026 | 0:28 min

Gesagt

Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher! „ Bertolt Brecht, Das Leben des Galilei

Heute vor 70 Jahren starb der Dramatiker Bertolt Brecht. Seine Werke gehören zu den Klassikern der Weltliteratur.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 14.08.2026 | 1:59 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Freitag gibt es viel Sonne und nur selten mal eine Wolke. Die Temperatur steigt auf Werte von 30 bis 38 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein