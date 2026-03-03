Update am Abend: Merz trifft Trump im Zeichen des Iran-Kriegs

Merz trifft Trump - ein Besuch im Zeichen des Iran-Kriegs

Guten Abend,

in diesen Minuten trifft Kanzler Merz US-Präsident Trump in Washington. Das Gespräch dürfte sich vor allem um den Angriff auf Iran drehen. Die Situation im Nahen Osten beeinflusst auch die Politik Russlands, das zu den Verbündeten des Iran zählte. Und in Deutschland wird weiter darüber diskutiert, ob doch die Wehrpflicht zurückkehrt.

Wie läuft das Treffen zwischen Merz und Trump?

Das ist passiert: Bundeskanzler Friedrich Merz ist in Washington, um Präsident Donald Trump zu treffen. Zentrales Thema dürften der US-Angriff auf Iran, aber auch der Ukraine-Krieg sein.

Das ist der Hintergrund: Es ist die dritte Reise von Merz als Bundeskanzler nach Washington. Er ist heute der erste Regierungschef, der Trump nach dem Angriff auf Iran trifft. Die beiden dürften auch über den Zollstreit zwischen den USA und der EU sprechen.

Das wird heute noch erwartet: Nach einem Gespräch im Oval Office ist ein gemeinsames Essen geplant. Danach wird sich Merz unter anderem im Interview mit dem heute journal zu seinem Besuch äußern.

Begleitet wird Merz auch von ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese. 03.03.2026 | 2:14 min

Schwächt der Iran-Krieg den Kreml?

Das ist passiert: Russland hat die US-israelischen Angriffe gegen Iran verurteilt. Präsident Wladimir Putin telefonierte danach zudem mit dem König von Bahrain, dem Emir von Katar, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und dem Kronprinzen Saudi-Arabiens.

Russland hat die US-israelischen Angriffe gegen Iran verurteilt. Präsident Wladimir Putin telefonierte danach zudem mit dem König von Bahrain, dem Emir von Katar, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und dem Kronprinzen Saudi-Arabiens. Das ist der Hintergrund: Russland und Iran hatten erst Anfang des vergangenen Jahres eine "strategische Partnerschaft" geschlossen. Der Vertrag reicht von Wirtschaftskooperation bis hin zu Geheimdiensten. Insbesondere zu Beginn des Krieges in der Ukraine stand Iran eng an Russlands Seite.

Russland und Iran hatten erst Anfang des vergangenen Jahres eine "strategische Partnerschaft" geschlossen. Der Vertrag reicht von Wirtschaftskooperation bis hin zu Geheimdiensten. Insbesondere zu Beginn des Krieges in der Ukraine stand Iran eng an Russlands Seite. Das schreibt ZDF-Korrespondent Felix Klauser: Russland kann Verbündete kaum schützen - das zeigt der Angriff auf das Mullah-Regime in Iran einmal mehr. Dennoch: Die Lage in Nahost könnte dem Kreml an zwei Punkten zugutekommen.

Über das Thema berichtete am 02.03.2026 ein ZDF spezial. 02.03.2026 | 2:06 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Geht es ohne Wehrpflicht?

Das ist passiert: Der Wehrbeauftragte Henning Otte hat den Wehrbericht vorgelegt. Er stellt dabei die Frage, ob sich freiwillig genug Soldatinnen und Soldaten gewinnen lassen. Sollte es nicht gelingen, wäre für ihn die "Wehrpflicht der konsequente nächste Schritt".

Das ist der Hintergrund: Für den personellen Aufwuchs hat die Bundesregierung zu Beginn des Jahres den neuen Wehrdienst eingeführt. Mittels eines Fragebogens soll die Bereitschaft und die Fähigkeit zu einer Wehrdienstleistung ermittelt werden. Für Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren sind, sind die Angaben verpflichtend, für Frauen freiwillig.

Das sagt der Wehrbeauftragte noch: Otte fordert insgesamt bessere Rahmenbedingungen, um die Bundeswehr auf die aktuellen Herausforderungen vorzubereiten. Das Thema "Personal und sein Aufwuchs" blieben dabei die "zentralen Herausforderungen" für die Bundeswehr, heißt es in seinem Jahresbericht. Sehen Sie hier seine komplette Einschätzung:

Über das Thema berichtete phoenix am 03.03.2026 03.03.2026 | 65:38 min

Ratgeber: Wenn Hören zur Qual wird

Hyperakusis ist mehr als eine Lärmempfindlichkeit. Schon alltägliche Geräusche werden als schmerzhaft empfunden, Stress und Rückzug sind die Folge. Was Betroffenen helfen kann.

Beitrag aus der Sendung Volle Kanne am 02.03.2026. 02.03.2026 | 5:21 min

Sportlich in den Abend

Sie stand schon auf jedem Podium, aber ihre Leidenschaft für Skilanglauf brennt weiter. Andrea Eskau wird am 21. März 55 Jahre alt und bereitet sich auf ihre fünften Winter-Paralympics vor.

Der VfL Wolfsburg befindet sich in der größten Krise seiner Vereinsgeschichte. Was ist los bei dem Klub?

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Orange, klein und unwiderstehlich: Das ist Baby-Affe Ida, Dresdens süßer Nachwuchs im Zoo.

03.03.2026 | 1:38 min

Streaming-Tipps für den Abend

Diktator Kim Jong Un vollendet den Weg Nordkoreas zur Atommacht. Welche Gefahr geht von dem totalitären Regime im fernen Osten aus? Die Doku "Nordkoreas Geheimnisse - Die Waffen des Diktators" zeichnet den Weg des Landes nach.

03.03.2026 | 43:44 min

Rezept des Tages: Thymian-Gnocchi mit Parmesan auf Ragout

Armin Roßmeier zeigt, wie hausgemachte Gnocchi perfekt gelingen. Dazu kocht er ein Ragout mit Shiitakepilzen, verfeinert mit Parmesan, frischen Kräutern und einem Hauch Trüffelöl.

Über das Thema berichtete Volle Kanne am 03.03.2026 03.03.2026 | 11:22 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Carsten Hauptmeier und das gesamte ZDFheute-Team