Wenige Tage nach Beginn der Angriffe auf den Iran leitet Melania Trump als erste First Lady eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Ihr Auftritt sorgt für Kritik, auch aus Iran.

Als erste Ehefrau eines amtierenden Staatschefs hat US-First-Lady Melania Trump am Montag den Vorsitz bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats geführt. Das stieß auch auf Kritik.

Bei dem Treffen in New York ging es um den Schutz von Kindern und Bildung in Konfliktgebieten und die "Rolle von Bildung bei der Förderung von Toleranz und Frieden in der Welt". In einem Schreiben an den Rat erklärte Trump:

Die USA stehen an der Seite aller Kinder auf der ganzen Welt. Ich hoffe, dass der Frieden bald bei euch einkehrt. „ Melania Trump, US-First-Lady

Auftritt mitten im Iran-Krieg

Die Sitzung fand zwei Tage nach gemeinsamen Angriffen der USA und Israels auf Iran statt. Den militärischen Konflikt im Nahen Osten erwähnte Melania Trump jedoch nicht explizit.

Die USA haben in diesem Monat turnusmäßig den Vorsitz im wichtigsten UN-Gremium übernommen, was auch die Leitung der Treffen beinhaltet. Üblicherweise führen UN-Botschafter oder Regierungsvertreter durch die Sitzungen des 15-köpfigen Gremiums. Ihren Partnern und Partnerinnen war bislang meist das Rahmenprogramm von Veranstaltungen der Vereinten Nationen vorbehalten. Im Rahmenprogramm der UN-Vollversammlung 2017 beispielsweise hielt Melania Trump bei einem Mittagessen eine kurze Ansprache, bei der es ebenfalls um Bildung und Schutz von Kindern ging.

"Dass die First Lady eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats leitet, ist eine außergewöhnliche Entscheidung - formal möglich, aber ein Bruch mit der üblichen symbolischen Rolle", ordnet ZDF-Korrespondent David Sauer den Auftritt ein. "Die Regierung nutzt Melanias emotionale, moralische Position, um die harte außen- und sicherheitspolitische Agenda zu verpacken. Kritiker sehen darin vor allem eine mediale Inszenierung, die die Grenze zwischen Soft-Diplomatie und harter Machtprojektion bewusst verwischt."

Guterres: Sitzungsvorsitz Zeichen der Wertschätzung

Von den UN wurde der Sitzungsvorsitz der First Lady begrüßt. Es sei ein Zeichen der Wertschätzung der USA für den Sicherheitsrat, hatte ein Sprecher von Generalsekretär António Guterres im Voraus gesagt. Der Auftritt erfolgt vor dem Hintergrund eines angespannten Verhältnisses zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und den Vereinten Nationen.

Trump hat die Organisation in der Vergangenheit wiederholt als ineffektiv bezeichnet und den Austritt seines Landes aus zahlreichen UN-Organisationen bewirkt. Nach UN-Angaben schulden die USA der Organisation noch viele Milliarden Dollar.

Scharfe Kritik aus Iran

Neben einer Reihe verwunderter Reaktionen über den Vorsitz der First Lady wurde der Schritt auch scharf kritisiert. Eine Kolumnistin des britischen "Guardian" etwa sah darin den gezielten Versuch, die UN bloßzustellen. Melania Trump hat sich in der Vergangenheit mit öffentlichen Auftritten zurückgehalten, zuletzt aber vermehrt die Öffentlichkeit gesucht, zum Beispiel mit ihrem Dokumentarfilmprojekt "Melania".

Der UN-Botschafter des Iran kritisierte den Zeitpunkt einer Sitzung mit einem derartigen Thema und warf den USA und Israel erneut vor, für einen Angriff auf eine Schule mit vielen getöteten Kindern verantwortlich zu sein. Israel hatte den Vorwurf zurückgewiesen. "Zu diesem Zeitpunkt sind uns keine israelischen oder amerikanischen Angriffe dort bekannt", sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani.

Besonders die scharfe Kritik ihres Mannes an den UN hatte die Frage der Beweggründe der First Lady für den Sitzungsvorsitz aufgeworfen. Dass die dritte Ehefrau Donald Trumps mitunter Positionen vertritt oder Signale sendet, die nicht deckungsgleich mit denen ihres Mannes sind, ist dabei nicht neu. Einige Beobachter vermuten etwa eine Strategie des Kommunikationsmixes des Ehepaars Trump dahinter.

Als Trump Ende September 2025 bei den UN ankam, stockte erst eine Rolltreppe und dann der Teleprompter. Der US-Präsident fand damals deutliche Worte: "Diese beiden Dinge habe ich von den Vereinten Nationen bekommen: eine kaputte Rolltreppe und einen kaputten Teleprompter. Vielen Dank dafür." Quelle: dpa

Erster Besuch seit "Rolltreppen-Gate"

Es war auch der erste offizielle Besuch der First Lady in dem Gebäude nach dem sogenannten Rolltreppen-Gate: Der US-Präsident und seine Frau waren bei ihrer Ankunft zur UN-Generalversammlung im September auf eine Rolltreppe gestiegen, die dann abrupt anhielt.

Der Vorfall hatte Präsident Trump so erzürnt, dass er im Anschluss die "Verhaftung" der Verantwortlichen gefordert hatte. Ergebnisse einer vorläufigen Untersuchung zeigten UN-Angaben zufolge, dass ein eingebauter Sicherheitsmechanismus am oberen Ende der Rolltreppe ausgelöst worden war.

Diesmal fuhr Melania Trump in Begleitung des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, nach ihrer Ankunft am UN-Hauptquartier im Osten Manhattans mit derselben Rolltreppe - ohne Zwischenfall. Anschließend schüttelte sie im grauen Kostüm zur Begrüßung vor dem Sicherheitsrat die Hände der Botschafter und Botschafterinnen der anderen 14 derzeit dort vertretenen Länder und posierte lächelnd für ein gemeinsames Foto. Die anschließende Sitzung schloss die First Lady mit dem Satz: "Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft bei der Bewahrung des Friedens in der Welt."