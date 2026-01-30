Zwischen Krise und Kinostart: Melanias ungewöhnlicher Auftritt

Die First Lady ruft zu friedlichen Protesten und Einheit auf. Gleichzeitig startet ihr Dokumentarfilm - Kritik, Spott und Neugier begleiten die Veröffentlichung.

First Lady Melania Trump meldet sich ungewohnt politisch zu Wort und ruft nach den tödlichen Schüssen durch Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis zu friedlichen Protesten auf. Der Auftritt fällt in die Veröffentlichungswoche ihres neuen Dokumentarfilms "Melania". In US-Medien und auf Social Media sorgt genau dieses Timing für Diskussion: politische Haltung oder vor allem günstiges Timing für ihre Filmpromotion?

Seltener politischer Auftritt

In einem Interview mit dem US-Frühstücksfernsehen Fox & Friends wandte sich Melania Trump direkt an die Öffentlichkeit. Sie rief dazu auf, bei den Protesten im Land friedlich zu bleiben und zusammenzuhalten, und betonte ihre Ablehnung von Gewalt.

Ich bin gegen Gewalt. Wenn ihr protestiert, dann protestiert friedlich. Wir müssen in diesen Zeiten zusammenstehen. „ Melania Trump, First Lady der USA

In der Vergangenheit trat sie vor allem bei repräsentativen Terminen auf - öffentliche Stellungnahmen zur Lage im Land waren selten. Umso größer ist jetzt die Aufmerksamkeit für ihren Appell. In Teilen der US-Medien und Unterhaltungssendungen wird der Auftritt kritisch kommentiert.

Besonders bei denjenigen, die nicht den Republikanern nahestehen, kommt dieser teils zynisch an, analysiert die Politikwissenschaftlerin Danielle Vinson, die an der Furman University in South Carolina zu Institutionen der US-Regierung forscht, gegenüber ZDFheute. Die Worte der First Lady würden teils als "unzureichend oder stark geskriptet statt als aufrichtig" empfunden.

Politikwissenschaftlerin: Zeitpunkt des Aufrufs wirkt befremdlich

Schon vor ihrem Statement habe es insbesondere von demokratischer Seite Kritik daran gegeben, dass der Filmstart trotz der Ereignisse in Minneapolis nicht verschoben worden sei, so Vinson.

Die Gegenüberstellung des Weißen Hauses, das persönliche Erfolge feiert, während im Land so viel Unruhe, Wut und Verzweiflung herrschen, wirkt befremdlich. „ Danielle Vinson, Politikwissenschaftlerin

"Melania": Darum geht's

Der Film "Melania" begleitet die First Lady in den 20 Tagen vor der zweiten Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Januar 2025 und erzählt diese Phase aus ihrer Perspektive. Finanziert wurde die Produktion vom US-Konzern Amazon, der nach Medienberichten Dutzende Millionen Dollar in Produktion und Werbung investiert hat.

Melania Trump kündigte an, der Film solle Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit geben. Seit der Rückkehr ihres Mannes ins Weiße Haus hatte sie öffentliche Auftritte weitgehend vermieden und sich vor allem in New York und Florida aufgehalten. Eine private Vorführung des Films fand bereits im Weißen Haus statt.

Kritik an Timing, Vermarktung und Produktion

In sozialen Netzwerken kursieren bereits Memes und spöttische Kommentare über geringe Vorverkaufszahlen. Auch Politikwissenschaftlerin Danielle Vinson erwartet, dass viele demokratische und unabhängige Wähler den Film bewusst meiden.

"Viele werden ihn als einen weiteren Versuch sehen, politisches Kapital aus der Präsidentschaft zu schlagen", sagt sie. Zusätzliche Kritik richtet sich gegen den Produzenten des Films, gegen den im Zuge der #MeToo-Bewegung Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens erhoben wurden. Er weist diese zurück.

Melania wirbt in New York für ihren Kinofilm. Quelle: action press

Loyalität, Neugier - und Thema für die Satire

Gleichzeitig rechnet Vinson mit Unterstützung aus dem republikanischen Lager und allgemeiner Neugier. Und wer sich den Film nicht in Gänze anschaut, dürfte Ausschnitte über andere Wege mitbekommen - zum Beispiel über Satire-Sendungen.

Late-Night-Comedians werden daraus wahrscheinlich viel Material ziehen - besonders, weil der Film in einer Zeit erscheint, in der die aktuellen Ereignisse eigentlich wenig Anlass zum Lachen bieten. „ Danielle Vinson, Politikwissenschaftlerin

Der Film könne zudem der bislang aufschlussreichste Einblick in eine sonst sehr zurückhaltende First Lady sein. Nun erscheint er in den US-Kinos, später soll er auf Amazon Prime zu sehen sein.