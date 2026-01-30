  3. Merkliste
Zwischen Krise und Kinostart: Melanias ungewöhnlicher Auftritt

PR, Politik, Proteste:Ein seltener Auftritt: Warum wird Melania jetzt politisch?

Foto der ZDF-Redakteurin Fränzi Meyer

von Fränzi Meyer, Washington D.C.

Die First Lady ruft zu friedlichen Protesten und Einheit auf. Gleichzeitig startet ihr Dokumentarfilm - Kritik, Spott und Neugier begleiten die Veröffentlichung.

US President Donald Trump attends "Melania" premiere

Seltene politische Worte der First Lady: Melania Trump ruft nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis zu Einheit und friedlichen Protesten auf – gleichzeitig startet ihr neuer Film.

30.01.2026 | 1:00 min

First Lady Melania Trump meldet sich ungewohnt politisch zu Wort und ruft nach den tödlichen Schüssen durch Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis zu friedlichen Protesten auf. Der Auftritt fällt in die Veröffentlichungswoche ihres neuen Dokumentarfilms "Melania". In US-Medien und auf Social Media sorgt genau dieses Timing für Diskussion: politische Haltung oder vor allem günstiges Timing für ihre Filmpromotion?

People take a moment at the memorial where Alex Pretti was fatally shot by federal agents in south Minneapolis, Minnesota, USA, 26 January 2026. Pretti is the second person killed by federal officers in Minneapolis this month.

Die Proteste gegen die US-Einwanderungspolizei ICE in Minneapolis gehen weiter.

27.01.2026 | 2:23 min

Seltener politischer Auftritt

In einem Interview mit dem US-Frühstücksfernsehen Fox & Friends wandte sich Melania Trump direkt an die Öffentlichkeit. Sie rief dazu auf, bei den Protesten im Land friedlich zu bleiben und zusammenzuhalten, und betonte ihre Ablehnung von Gewalt.

Ich bin gegen Gewalt. Wenn ihr protestiert, dann protestiert friedlich. Wir müssen in diesen Zeiten zusammenstehen.

Melania Trump, First Lady der USA

In der Vergangenheit trat sie vor allem bei repräsentativen Terminen auf - öffentliche Stellungnahmen zur Lage im Land waren selten. Umso größer ist jetzt die Aufmerksamkeit für ihren Appell. In Teilen der US-Medien und Unterhaltungssendungen wird der Auftritt kritisch kommentiert.

Besonders bei denjenigen, die nicht den Republikanern nahestehen, kommt dieser teils zynisch an, analysiert die Politikwissenschaftlerin Danielle Vinson, die an der Furman University in South Carolina zu Institutionen der US-Regierung forscht, gegenüber ZDFheute. Die Worte der First Lady würden teils als "unzureichend oder stark geskriptet statt als aufrichtig" empfunden.

Premiere: Film über Melania Trump

"Melania" heißt der neue Film, der aus der Perspektive der First Lady über die Amtseinführung ihres Mannes berichtet. Er startet in 27 Ländern in den Kinos, doch der Verkauf verläuft schleppend.

30.01.2026 | 1:05 min

Politikwissenschaftlerin: Zeitpunkt des Aufrufs wirkt befremdlich

Schon vor ihrem Statement habe es insbesondere von demokratischer Seite Kritik daran gegeben, dass der Filmstart trotz der Ereignisse in Minneapolis nicht verschoben worden sei, so Vinson.

Die Gegenüberstellung des Weißen Hauses, das persönliche Erfolge feiert, während im Land so viel Unruhe, Wut und Verzweiflung herrschen, wirkt befremdlich.

Danielle Vinson, Politikwissenschaftlerin

Melania Trump sitzt im Children's National Hospital mit zwei Kindern vor einem Tannenbaum

US-First Lady Melania Trump hat das Children's National Hospital in Washington D.C. besucht. Dabei hat sie aus dem Kinderbuch "Wie kommt der Weihnachtsmann durch den Kamin?" vorgelesen.

06.12.2025 | 0:53 min

"Melania": Darum geht's

Der Film "Melania" begleitet die First Lady in den 20 Tagen vor der zweiten Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Januar 2025 und erzählt diese Phase aus ihrer Perspektive. Finanziert wurde die Produktion vom US-Konzern Amazon, der nach Medienberichten Dutzende Millionen Dollar in Produktion und Werbung investiert hat.

Melania Trump kündigte an, der Film solle Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit geben. Seit der Rückkehr ihres Mannes ins Weiße Haus hatte sie öffentliche Auftritte weitgehend vermieden und sich vor allem in New York und Florida aufgehalten. Eine private Vorführung des Films fand bereits im Weißen Haus statt.

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump verteilen Süßigkeiten an Kinder, die als Zahnfee und Abraham Lincoln verkleidet sind, während einer Halloween-Veranstaltung auf dem Südrasen des Weißen Hauses.

Donald Trump und First Lady Melania Trump haben Hunderte Gäste zur traditionellen Halloween-Feier im Weißen Haus empfangen.

31.10.2025 | 0:19 min

Kritik an Timing, Vermarktung und Produktion

In sozialen Netzwerken kursieren bereits Memes und spöttische Kommentare über geringe Vorverkaufszahlen. Auch Politikwissenschaftlerin Danielle Vinson erwartet, dass viele demokratische und unabhängige Wähler den Film bewusst meiden.

"Viele werden ihn als einen weiteren Versuch sehen, politisches Kapital aus der Präsidentschaft zu schlagen", sagt sie. Zusätzliche Kritik richtet sich gegen den Produzenten des Films, gegen den im Zuge der #MeToo-Bewegung Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens erhoben wurden. Er weist diese zurück.

Melania Trump läutet die Eröffnungsglocke der New Yorker Börse

Melania wirbt in New York für ihren Kinofilm.

Quelle: action press

Loyalität, Neugier - und Thema für die Satire

Gleichzeitig rechnet Vinson mit Unterstützung aus dem republikanischen Lager und allgemeiner Neugier. Und wer sich den Film nicht in Gänze anschaut, dürfte Ausschnitte über andere Wege mitbekommen - zum Beispiel über Satire-Sendungen.

Late-Night-Comedians werden daraus wahrscheinlich viel Material ziehen - besonders, weil der Film in einer Zeit erscheint, in der die aktuellen Ereignisse eigentlich wenig Anlass zum Lachen bieten.

Danielle Vinson, Politikwissenschaftlerin

Der Film könne zudem der bislang aufschlussreichste Einblick in eine sonst sehr zurückhaltende First Lady sein. Nun erscheint er in den US-Kinos, später soll er auf Amazon Prime zu sehen sein.

Fränzi Meyer ist Reporterin im ZDF-Studio Washington D.C.

Über dieses Thema berichte ZDFheute Xpress in dem Beitrag ""Melania"-Film und ein politischer Auftritt" am 30.01.2026 um 16:00 Uhr und hallo Deutschland in dem Beitrag "Premiere: Film über Melania Trump" am 30.01.2026 um 17:10 Uhr.
