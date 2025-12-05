  3. Merkliste
US-First-Lady Melania nimmt Weihnachtsbaum in Empfang

Foto der ZDF-Redakteurin Fränzi Meyer

von Fränzi Meyer, Washington D.C.

|

First Lady Melania Trump hat in einer kleinen Zeremonie den offiziellen Weihnachtsbaum des Weißen Hauses in Empfang genommen.

US First lady Melania Trump welcomes the official 2025 White House Christmas Tree
Trump White House Holidays

Weihnachtsbaum per Kutsche

Der Weihnachtsbaum für das Weiße Haus kam am Montag feierlich inszeniert per Pferdekutsche an. Melania Trump begrüßte ihn persönlich - ein Teil der White-House-Weihnachtstradition.

Quelle: dpa
