Update am Abend: Merz holpert, Koçak stolpert, Trump poltert

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auch zwei Tage nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern bleiben die Ergebnisse Thema. Während die Regierung Merz mit ihrem schlechten Image kämpft, stolpert ein Abgeordneter der Linken in Berlin über Kontakte zu einem Clan-Mitglied. Währenddessen geht Donald Trump gegen die freie Presse vor - die sich auf rechtlichen Wegen wehrt.

Merz weiter unter Druck

Das ist passiert: Friedrich Merz will Kanzler bleiben - das macht er bei seinem Statement kurz nach 18 Uhr am Wahlabend in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin klar. Doch die Kritik an ihm ebbt nicht ab - im Gegenteil.

Friedrich Merz will Kanzler bleiben - das macht er bei seinem Statement kurz nach 18 Uhr am Wahlabend in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin klar. Doch die Kritik an ihm ebbt nicht ab - im Gegenteil. Das ist der Hintergrund: Für die Regierungspartei CDU lief es weder bei den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin noch bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern gut oder auch nur zufriedenstellend. Einen Grund dafür sehen viele in der aktuellen Bundespolitik.

Für die Regierungspartei CDU lief es weder bei den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin noch bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern gut oder auch nur zufriedenstellend. Einen Grund dafür sehen viele in der aktuellen Bundespolitik. Das sagen unsere Korrespondenten: Friedrich Merz steht weiter erheblich unter Druck. Heute trifft sich die Unionsfraktion. "Das wird nicht gemütlich für Merz", sagt unsere ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Ines Trams. Es gebe viel Kritik an Merz von den Abgeordneten, die den Unmut direkt aus ihren Wahlkreisen hören. Eine offene Ablösungsdebatte gebe es allerdings derzeit nicht.

phoenix vom 22.09.2026 um 12:04 Uhr. 22.09.2026 | 18:37 min

Koçak stolpert über Clan-Kontakte

Das ist passiert: Der Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak (Linke) lässt seine Parlamentstätigkeit bis auf Weiteres ruhen. Bis die Vorwürfe gegen ihn wegen Kontakten zum Remmo-Clan "lückenlos aufgeklärt" sind, werde er sich zurückziehen, sagte Linken-Co-Fraktionschef Sören Pellmann.

Der Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak (Linke) lässt seine Parlamentstätigkeit bis auf Weiteres ruhen. Bis die Vorwürfe gegen ihn wegen Kontakten zum Remmo-Clan "lückenlos aufgeklärt" sind, werde er sich zurückziehen, sagte Linken-Co-Fraktionschef Sören Pellmann. Das ist der Hintergrund: Clan-Chef Issa Remmo war am Sonntag bei einer Wahlparty der Linken in Berlin aufgetaucht. Spitzenkandidatin Elif Eralp sagte im ZDF, er sei nicht eingeladen gewesen und wieder rausgeschickt worden. Anschließend kam heraus, dass der Bundestagsabgeordnete Koçak mit Remmo-Sohn Firas gechattet hatte.

Clan-Chef Issa Remmo war am Sonntag bei einer Wahlparty der Linken in Berlin aufgetaucht. Spitzenkandidatin Elif Eralp sagte im ZDF, er sei nicht eingeladen gewesen und wieder rausgeschickt worden. Anschließend kam heraus, dass der Bundestagsabgeordnete Koçak mit Remmo-Sohn Firas gechattet hatte. Darum ist das wichtig: Die Linke ist bei den Wahlen in Berlin als klarer Wahlsieger hervorgegangen und schaut sich nun nach Koalitionspartnern um.

heute journal vom 21.09.2026 ab 21:45 Uhr. 21.09.2026 | 4:06 min

US-Medien klagen gegen Trump-Regierung

Das ist passiert: Die freie Presse ist US-Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge: Nachdem er mehreren Medien den Zugang zum Weißen Haus untersagt hat, klagen CNN, MS NOW und Politico.

Die freie Presse ist US-Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge: Nachdem er mehreren Medien den Zugang zum Weißen Haus untersagt hat, klagen CNN, MS NOW und Politico. Das ist der Hintergrund: Das Verbot sei eine "Bedrohung für die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf unabhängigen Journalismus ohne Einmischung der Regierung", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der drei Medien. Sie stellen vor Gericht einen Eilantrag wegen Bedrohung der Pressefreiheit.

Das Verbot sei eine "Bedrohung für die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf unabhängigen Journalismus ohne Einmischung der Regierung", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der drei Medien. Sie stellen vor Gericht einen Eilantrag wegen Bedrohung der Pressefreiheit. Darum ist das wichtig: Nach dem Ausschluss zeigen sich andere Pressehäuser mit ihren Kolleginnen und Kollegen solidarisch, darunter auch der Sender Fox News, der Trump für gewöhnlich wohlgesonnen ist. Am Montagabend startete derweil ein eigenes Online-Angebot des Weißen Hauses: Bei "Trump TV" gab es Reden des Präsidenten sowie Übungen der US-Streitkräfte zu sehen. Auf Truth Social ließ Trump derweil verlauten, die freie Presse liege ihm durchaus am Herzen - man gehe lediglich gegen "FAKE NEWS" vor, die "wie Krebs" in den USA gewuchert seien.

ZDF-Mittagsmagazin vom 22.09.2026 ab 12 Uhr. 22.09.2026 | 2:12 min

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

2.150 Stellen beim Chemie-Konzern Evonik sollen allein in Deutschland entfallen. Man befinde sich in einer "strukturellen und ökonomischen Krise unserer Industrie", teilte Übergangschef Claus Rettig mit. Gute Chancen für Wachstum sehe man allerdings in Asien und Amerika.

Ratgeber: Wie man Fruchtfliegen vorbeugt und sie wieder loswird

Volle Kanne vom 22.09.2026 um 10:50 Uhr. 22.09.2026 | 4:30 min

Wenig ist in der Küche lästiger als Fruchtfliegen. Die kleinen Plagegeister vermehren sich so schnell, dass sie zu einer regelrechten Plage werden können. Besonders im Warmen fühlen sie sich wohl. Den Weg in die Wohnung finden sie hierzulande meist über Einkäufe oder beim Lüften. Doch es gibt Mittel und Wege, sie loszuwerden: Hier lesen Sie, welche.

Sport

Bayern gegen Manchester City: Die Frauen des FC Bayern sind der einzige verbliebene Bundesliga-Klub in der Ligaphase der Champions League. Für einige Spielerinnen wie Linda Dallmann oder Klara Bühl könnte es die letzte Chance auf den Titel sein. Victoria Kunzmann wirft einen Blick auf die Münchnerinnen und beschreibt, worauf es gegen Manchester City ankommt.

Die Partie des FC Bayern gegen Manchester City sehen Sie ab 18:35 Uhr live im ZDF-Stream.

Kontroverse um Infantino: Der Machtkampf um FIFA-Chef Gianni Infantino geht in die nächste Runde. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat das Reform-Angebot des Schweizers an die 211 Mitgliedsverbände als "durchschaubares Manöver" bezeichnet. Es gehe Infantino darum, seine Wiederwahl im kommenden Jahr zu sichern.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDFheute vom 22.09.2026 um 00:14 Uhr. 22.09.2026 | 1:38 min

Eine spektakuläre Aktion, bei der man kaum hinsehen kann: Rund 100 Meter über dem Boden balanciert Hochseil-Artistin Tatiana-Mosio Bongonga zwischen den zwei höchsten Abraumhalden Europas. Und das komplett ohne Netz und Sicherung - dafür vor rund 9.000 gespannten Zuschauern.

Streaming-Tipp für den Abend

12.09.2026 | 88:55 min

BKA-Polizistin Gloria Acheampong wird nach Frankfurt beordert, nachdem ein verdeckter Ermittler in einem gestohlenen Auto ermordet aufgefunden wurde. Gloria kennt den Toten aus dem Studium. Dass sie allerdings zuletzt ein Verhältnis mit ihm hatte, verschweigt sie lieber. In "Die Polizistin und die Todesstille" führen Glorias Ermittlungen sie mitten hinein in den Strudel des Nachtlebens der Stadt. (89 Minuten)

Rezept des Tages: Zitronentörtchen

Volle Kanne vom 22.09.2026 ab 09:05 Uhr 22.09.2026 | 9:39 min

Auch wenn der Sommer sich dem Ende zuneigt, zaubert Sterneköchin Léa Linster aus Mandelmürbeteig, frischer Zitronencreme und luftigem Baiser mit diesen feinen Zitronentörtchen einen spätsommerlichen Genussmoment.

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Anna Grösch und das gesamte ZDFheute-Team