Singapur will eine grüne Metropole sein, Hunderttausende Bäume wurden gepflanzt. Ein großes Projekt sind 18 Superbäume aus Stahl und Beton - die Zehntausende Pflanzen tragen.

Superbäume in Singapur mehr als nur grüne Symbolik

Weltweit entstehen Bauwerke nach dem Vorbild der Natur. Moderne Ingenieurskunst verbindet Ästhetik, Funktion und Nachhaltigkeit - neue Wege für eine Architektur der Zukunft. 23.09.2026 | 42:36 min

Ein besonders sichtbares Beispiel der Begrünungspolitik in Singapur ist der 2012 eröffnete Park "Gardens by the Bay". Angelegt wurde er auf aufgeschüttetem Land an der Marina Bay. Geprägt wird dieser 101 Hektar große Park vor allem durch die sogenannten Supertrees (Superbäume). 18 futuristisch anmutende Konstruktionen ähneln gigantischen Bäumen. Die höchsten recken sich rund 50 Meter hoch gen Himmel. Ihre markanten Formen und nächtliche Lichtshows ziehen jährlich Millionen Reisende an.

Die Supertrees bestehen aus Beton und Stahl - und sind zugleich 'lebende' vertikale Gärten. „ Rob Bell, Ingenieur

An den Stämmen der baumähnlichen Konstruktionen wachsen mehr als 160.000 Pflanzen. Die Superbäume sind damit weit mehr als symbolisierte Natur. Sie bilden die Basis für vertikale Garten- und Waldlandschaften und zeigen, wie sich zusätzliche Vegetation in begrenztem Raum realisieren lässt.

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Die Superbäume tragen das Gewicht kleiner Wälder

Die Herausforderung dabei: Die Superbäume müssen das Gewicht der Tausenden Pflanzen tragen und zugleich Stürmen standhalten. Deshalb besitzt jeder von ihnen einen Stahlbetonkern, der von einem tragenden Stahlgerüst umgeben ist.

"Das Gerüst ist entscheidend für das Design", erläutert der Ingenieur Rob Bell. "Dieses Stahl-Skelett trägt das Gewicht der Pflanzen entlang des Stamms. Es trägt die mit tropischer Vegetation bewachsenen Pflanzpaneele." Auch starkem Regen und Sturm soll diese Konstruktion trotzen.

Die solarbetriebenen Supertrees in Singapur Quelle: ZDF

Besondere Ästhetik durch Stahläste

Ihre besondere Ästhetik erhalten die Superbäume dann durch die sich nach außen erstreckenden Stahläste. An einigen dieser Konstruktionen erzeugen Solarpaneele den Strom für die nächtliche Lichtshow.

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Eine an Stahlseilen aufgehängte Fußgängerbrücke verbindet mehrere Supertrees in 22 Metern Höhe. Sie ermöglicht Ausblicke aus großer Höhe, ohne das Erscheinungsbild der Supertrees wesentlich zu beeinträchtigen.

Vision der "Gartenstadt" begann in Singapur in 1960er-Jahren

Singapur gilt als prominentes Beispiel dafür, wie sich eine dicht besiedelte Millionenmetropole mit einem ökologischen Begrünungskonzept verbinden lässt. Rund 6,1 Millionen Menschen leben in dem südostasiatischen Stadtstaat auf gut 736 Quadratkilometern. Bereits in den 1960er-Jahren begann die heutige internationale Finanzmetropole mit der Vision einer "Gartenstadt" den Wandel von einer durch Stahl und Beton geprägten Stadt hin zu einer stärker begrünten Metropole.

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Auch im 21. Jahrhundert setzt Singapur seinen Weg der grünen Transformation fort. "Seit 2020 hat Singapur mehr als eine halbe Million Bäume gepflanzt", sagt der Journalist und Autor Guy Walters in der ZDFinfo-Dokumentation "Geniale Bauwerke der Geschichte - Grüne Visionen". "Das ist ein Baum pro Minute - mehr als ein Jahr lang."

Eingebettet ist diese Begrünungsinitiative in den Aktionsplan "City in Nature", eine Säule eines übergeordneten Klimaplans. Ziel des Programms ist es, Singapur bis 2050 klimaneutral zu machen.

Doku von ZDFinfo Sehen Sie die Doku "Geniale Bauwerke der Geschichte - Grüne Visionen" am 23. September 2026 um 21:45 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Vertikale Begrünung funktioniert - auch in Mailand

Das Beispiel der Superbäume von Singapur verdeutlicht, wie viel Ökologie in der Architektur selbst auf engstem Raum machbar ist. Dass vertikale Begrünung auch für Wohnhäuser funktionieren kann, zeigt ein Gebäudekomplex in Mailand, der "Bosco Verticale". Das Bauprojekt von Architekt Stefano Boeri wurde 2014 fertiggestellt.

Hochhaus-Projekt "Bosco Verticale" in Mailand. Quelle: imago images

Das Projekt umfasst zwei rund 80 und 112 Meter hohe Wohntürme. Auf den Balkonen wachsen rund 800 Bäume und mehr als 24.000 weitere Pflanzen.

"Das entspricht nach den Berechnungen des Architekturbüros einem fünf Hektar großen Park, aber konzentriert auf einer Grundfläche, die rund 50-mal kleiner ist", erläutert Guy Walters.

Das ist Wohnen als ökologisches Erlebnis. „ Rob Bell, Ingenieur