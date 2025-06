Update am Abend: Besuch ohne Baldrian - Bundeswehr und Blitze

Guten Abend,

In der Bundesregierung zumindest geht man nicht von einer Konfrontation aus. Darauf deuten schon die Vorbereitungen hin: Merz übernachtete auf Einladung Trumps im Blair House, dem Gästehaus der US-Regierung. Eine "großartige Geste" sei das, sagt Steven Sokol, Präsident des American Council on Germany.

Neue Nato-Vorgaben - Personaldruck bei Bundeswehr

EZB senkt Leitzins - mit Folgen

In Deutschland indes legen die Preise im Supermarkt immer noch stärker zu als die Gesamtinflation. Grund: Letzte drückt vor allem der sinkende Ölpreis. Gleichzeitig hält mit den Zinssenkungen der Abwärtstrend bei den Sparzinsen an. Frank Bethmann wirft einen Blick auf die Folgen für die Verbraucher:

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Fast 1.700 Blitze hat der Informationsdienst Aldis/Blids beim jüngsten Unwetter in Bayern gezählt - ein hoher, aber kein ganz so extremer Wert, wie ein Sprecher sagt. Heftige Unwetter waren am Mittwoch über den Südwesten des Landes gezogen. Häuser wurden abgedeckt, Bäume stürzten um, heftige Turbulenzen zwangen einen Ryanair-Flieger zur Sicherheitslandung. Polizei und Feuerwehr in Bayern und Baden-Württemberg hatten alle Hände voll zu tun. Der große Schaden blieb aber aus.