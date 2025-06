Basketball: Hartenstein - aus Niedersachsen auf den NBA-Thron?

Auf den Spuren von Dirk Nowitzki

Diese Einstellung hat ihn weit gebracht. Mittlerweile ist er 2,13 Meter groß, 27 Jahre alt, Profi in der NBA bei den Oklahoma City Thunder (OKC) - und könnte nun der zweite Deutsche werden, der den Titel in der besten Basketball-Liga der Welt holt. In der Endspielserie trifft OKC auf die Indiana Pacers

OKC bestes Team der Vorrunde

Oklahoma ist gegen die Pacers favorisiert. Denn die Thunder haben nach der besten Vorrunde aller 30 Teams, auch in den bisherigen drei Playoff-Runden gezeigt, dass sie eines Titelanwärters würdig sind. Und OKC hat in Shai Gilgeous-Alexander einen grandiosen Anführer.

Hartenstein ist wie ein Stromkabel

Vater Florian war auch Basketball-Profi

Hartenstein ist ein Sportlerkind. Weil Papa Florian am College im US-Bundesstaat Oregon Basketball spielte, kam der Sohn 1998 dort zur Welt. Als Hartenstein Senior einige Jahre später nach Deutschland zurückkehrte, um für Gießen in der Bundesliga zu spielen, war Hartenstein Junior drei Jahre alt.

Harte Anfänge in der NBA

Über Litauen kam er in die USA, doch die Anfänge in der NBA waren hart. Houston Rockets, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers - vier Vereine in fünf Jahren, doch heimisch wurde Hartenstein nirgends. Er etablierte sich erst bei den New York Knicks, avancierte zum Liebling der Fans.