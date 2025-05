Sieg für Oklahoma: Hartenstein darf weiter vom NBA-Titel träumen

Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma City Thunder das Duell gegen Nikola Jokics Denver Nuggets deutlich gewonnen und darf weiter vom Titel in der Basketball-Profiliga NBA träumen. Mit dem deutschen Center in der Startformation feierte OKC im entscheidenden siebten Spiel des Playoff-Viertelfinales daheim einen 125:93-Sieg und kämpft nun gegen die Minnesota Timberwolves um den Einzug in die Finalserie.