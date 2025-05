Die New York Knicks haben den Titelverteidiger Boston Celtics in beeindruckender Manier aus den NBA-Playoffs geworfen. Mit 119:81 (64:37) gewannen die Knicks zu Hause das sechste Spiel der zweiten Runde, entschieden die Best-of-Seven-Serie mit 4:2 Siegen für sich und stehen damit zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 wieder im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketballliga

Celtics ohne Starspieler Jayson Tatum

Conference-Finals: Knicks nach 25 Jahren gegen Pacers

Vor 25 Jahren, als die Knicks zuletzt in den Conference-Finals standen, waren die Pacers ebenfalls ihr Gegner. Das erste Spiel findet am Mittwoch (Ortszeit) in New York statt, der Sieger der Serie wird in den NBA-Finals um den Titel kämpfen.