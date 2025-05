NBA-Playoffs: Hartenstein zieht mit Oklahoma in die Finals an

Isaiah Hartenstein steht mit den Oklahoma City Thunder in den NBA-Finals und kann als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki den Titel in der besten Basketball-Liga der Welt gewinnen.

OKC gewann das fünfte Spiel in der Serie gegen die Minnesota Timberwolves überlegen 124:94 - und holte damit den notwendigen vierten Sieg in den Finals der Western Conference. In den NBA-Finals werden entweder die Indiana Pacers oder die New York Knicks warten. Die Pacers führen in dieser Serie 3:1. Sicher ist bereits, dass OKC am 5. Juni Gastgeber der ersten Partie sein wird.