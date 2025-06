Erfolgshonorar schon vor Studienbeginn

Das Gerichtsverfahren wirft grundsätzliche Fragen auf. Im Ausgangsfall wurde durch eine Klausel in den Verträgen des Anbieters StudiMed das Erfolgshonorar schon mit einer Studienplatzzusage fällig. Gezahlt werden muss also auch dann, wenn das Angebot nicht angenommen und das Studium gar nicht angetreten wird.

So auch bei dem Bewerber, der StudiMed 2022 mit der Vermittlung eines Studienplatzes in Bosnien beauftragt hatte. Gut einen Monat später nahm er Abstand vom Vertrag. Doch laut StudiMed wurde der Bewerber von der bosnischen Universität Mostar zugelassen - woraufhin sie ihm fast 11.200 Euro in Rechnung stellten.

Vermittlungsrisiko stets beim Makler

Ob das rechtmäßig ist, richtet sich danach, wie man den Vertrag zwischen Anbieter und Bewerber einordnet. Wäre es ein Maklervertrag, wäre die Klausel wohl auch unangemessen, so die vorläufige Einschätzung des Vorsitzenden Richters am BGH, Thomas Koch laut Medienberichten.

In Chemnitz bekommen Studenten eine günstigere Wohnung als in vielen anderen deutschen Städten. Und die Studienqualität dort ist genauso gut, wie an anderen Universitäten in Deutschland.

01.04.2025 | 1:55 min