Update am Morgen: Gewitterstimmung braut sich zusammen

Gewitterstimmung braut sich zusammen - nicht nur beim Wetter

Guten Morgen,

fragt man die Menschen, ob sie besorgt sind, dass es in den nächsten Jahren viel häufiger zu extremen Wetterereignissen kommt, so sagen mehr als 70 Prozent: Ja! Frauen befürchten dies noch häufiger als Männer. Zudem glauben rund 80 Prozent, dass in Deutschland nicht genug zum Schutz vor großer Hitze getan wird.

Quelle: ZDF

Heiß her ging es in den vergangenen Tagen auch im politischen Berlin. Sommerloch? Welches Sommerloch? Nachdem Jens Spahn über seinen flexiblen Umgang mit dem Thema Leihmutterschaft gestolpert war, bot sich für Friedrich Merz die Chance zu personellen Veränderungen. Doch der Kanzler verpatzte sie.

Der umstrittene Rausschmiss seines Verkehrsministers Patrick Schnieder führte zu erstaunlich offen formulierter Kritik an Merz. Und auch die Befragten hat er nicht überzeugt. Eine klare Mehrheit sagt im Politbarometer: Der Bundeskanzler hat bei dem Personalwechsel in der Bundesregierung seine Sache eher schlecht gemacht. Selbst unter den Anhängern der Union überwiegt das negative Urteil leicht.

Quelle: ZDF

Hamburg feiert an diesem Wochenende seinen Christopher Street Day. Eine Viertelmillion Menschen werden erwartet. Auch die Polizei hat angekündigt, personell aufzurüsten. Denn nach dem tödlichen Anschlag beim CSD in Berlin liegt ein Trauerflor auf der bunten Regenbogenfahne.

Dass der mutmaßliche Täter zuschlagen konnte, obwohl er einschlägig bekannt und verurteilt war, hat in der Öffentlichkeit viel Kritik hervorgerufen. Auch im Politbarometer sagen die meisten: Zum Schutz vor Anschlägen wird in Deutschland zu wenig getan. Ebenfalls eine Mehrheit meint, dass im Umgang mit Gefährdern die Gesetze und Regelungen verschärft werden sollten. Deutlich weniger sind der Meinung, es reiche, sie konsequenter anzuwenden.

Quelle: ZDF

In der Sonntagsfrage bleibt die AfD klar stärkste Kraft vor der Union. Die SPD hingegen kommt aus ihrem Umfragetief nicht heraus.

Quelle: ZDF

Und was macht all das mit der Stimmung im Land? Im April war eine Mehrheit der Befragten noch zufrieden mit der Demokratie in Deutschland. Das ist jetzt nicht mehr so.

Möge uns die Hitze nicht zu Kopf steigen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und guten Schwung ins Wochenende!

Ralph Szepanski, Moderator der "heute"-Nachrichten

Was im Nahen Osten passiert ist

Trump spricht von Abkommen zur Entwaffnung der Hamas: Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump soll es eine Vereinbarung zur "vollständigen Entwaffnung" der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen geben.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Iran-Krieg und Nahost-Konflikt. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 31.07.2026, 00:05 Uhr 31.07.2026 | 0:45 min

CSD in Hamburg: Die Pride-Week in Hamburg steuert auf ihren Höhepunkt, den CSD-Umzug am Samstag, zu. Nach dem Anschlag von Berlin beginnt heute ein Straßenfest an der Binnenalster - mit noch mehr Sicherheitsaufwand als ohnehin geplant.

Musik-Rechtsstreit: Das Landgericht München könnte ein wegweisendes Urteil fällen im Streit zwischen der Musikrechtegesellschaft Gema und dem KI-Unternehmen Suno AI. Es geht um die Frage, wie KI-generierte Musik, die dem Original quasi komplett gleicht, von der Gema abgerechnet werden kann.

Sommerferien im ganzen Land: Als letztes Bundesland startet Bayern heute in die Sommerferien. Neun Tage lang sind damit alle Bundesländer in den großen Ferien. Kinder und Jugendliche in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen als erste wieder in die Schule - am 10. August geht es dort weiter.

Ausführlich informiert

Die UEFA und ihre Mitglieder lehnen den Verkauf von Anteilen der Fußball-WM an private Investoren ab und wollen FIFA-Turniere vorerst boykottieren. Einordnungen bei ZDFheute live:

ZDFheute live, 30.07.2026, ab 18:15 Uhr 30.07.2026 | 20:13 min

Sportlich in den Tag

Heute beginnt in Paris die Schwimm-EM. Medaillen werden in fünf Disziplinen vergeben. Am 11., 13. und 15. August überträgt das ZDF live im TV-Programm, ansonsten im Livestream.

Zahl des Tages

0 Tage bleiben Ihnen, um die Einkommensteuererklärung für das vergangene Jahr abzugeben. Heute endet die Frist, wenn Sie die Steuererklärung selbst erstellen. Worauf Sie bei der Bearbeitung achten sollten, um auch auf den letzten Drücker das Beste herauszuholen, erfahren Sie hier von meiner Kollegin Jenna Busanny.

Volle Kanne, 02.07.2026, ab 09:05 Uhr 02.07.2026 | 0:37 min

Ein Lichtblick

Handys, Spülmaschinen, Trockner: Elektrogeräte werden oft schon nach wenigen Jahren entsorgt. Ab heute gilt eine neue EU-Regel, die das vermeiden soll. Für Verbraucher könnte sich einiges ändern, wie Sina Mainitz erklärt:

ZDFheute, 29.07.2026, 07:29 Uhr 29.07.2026 | 1:37 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 30.07.2026 | 2:05 min

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So wird das Wetter heute

Heute ziehen aus Südwesten über die Mitte Schauer und teils kräftige Gewitter, die bis zum Abend auch den Nordosten erreichen. Örtlich können Unwetter möglich sein mit heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und größerem Hagel. Vor den Gewittern wird es noch teils sonnig. Die Höchstwerte erreichen im Nordwesten 22 bis 32 Grad. Im Südosten wird es nochmal sehr heiß mit 33 bis 37 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von Torben Heine