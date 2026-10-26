Update am Morgen: Wem gelingt der Griff nach der Macht?

Guten Morgen,

wir dürfen gespannt sein: Wen wird die CDU als eigene Kandidatin oder eigenen Kandidaten für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorstellen, nachdem Friedrich Merz am vergangenen Samstag nicht in die von Markus Söder rund um den CSU-Parteitag reichlich und lustvoll platzierten Fallen getappt ist, mit denen Merz zur Unterstützung von Söders Favoritin Ilse Aigner gezwungen werden sollte?

An keiner Stelle seiner Rede bei der Schwesterpartei in München löste der CDU-Chef mehr Applaus aus als in dem Moment, als er Ilse Aigner, ja: begrüßte - mehr nicht. Kurz zuvor hatte das Adenauer-Haus streuen lassen, die CDU bevorzuge eine eigenständige Kandidatur. Viel Zeit dafür bleibt Merz nun nicht. Viel Auswahl auch nicht, zumal wenn eine Frau Bundespräsidentin werden soll. Viel Hoffnung, dass ausgerechnet diese Personalie mal nicht verstolpert wird, ebenfalls nicht.

24.10.2026 | 2:34 min

Spannend auch: Der Ausgang der Wahlen in Serbien und Brasilien. In Brasilien gewinnt Amtsinhaber Lula da Silva die Präsidentschaftswahl. In Serbien hat der langjährige Präsident Vucic seine Niederlage bereits eingeräumt. Als Auslandskorrespondent berichtete ich 2000 über den Sturz von Slobodan Milosevic, der den Balkan mit blutigen Kriegen überzogen hatte.

Vucic war damals dessen Propaganda-Lautsprecher (genannt: Informationsminister), wirklich glaubhaft von den Kriegsgräueln distanziert hat er sich nie. Nun vertrieb die Studentenbewegung Vucic aus dem Amt. Für Serbiens Beziehungen zur EU könnte das hilfreich sein - sollten die Neuen denn durchhalten. Die Opposition von 2000 verlor nach ihrem Triumph schnell ihren Zusammenhalt und ihre Macht.

In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat Amtsinhaber Lula da Silva in einem Fotofinish die Nase vorn behalten. Der Herausforderer Flávio Bolsonaro, so rechts wie sein wegen des Putsches 2022 zu 27 Jahren verurteilter Vater Jair Bolsonaro, will die Wahl wegen Unregelmäßigkeiten anfechten. Es bleibt also unübersichtlich, nicht nur wegen des Kampfes um den Erhalt des Regenwalds ist das bedeutsam, weit über Brasilien hinaus.

Morgen geht es dann gleich weiter: Wahlkampf-Endspurt in Israel. Hält sich Benjamin Netanjahu trotz aller Skandale und verkorkster Kriege an der Macht oder gelingt dem Land ein Richtungswechsel? Nur wohin? Von den vielen Szenarien, die politische Beobachter derzeit zeichnen, geht keines von einer einfachen Regierungsbildung aus - das ist schlecht, nicht nur für den Nahen Osten.

Kann die Regierung Netanjahu bei den Parlamentswahlen in Israel am Dienstag die Macht behalten? Analyse bei ZDFheute live. 23.10.2026 | 39:24 min

So gesehen, hat Friedrich Merz derzeit zwar das für uns alle zumindest geografisch naheliegendste Problem - doch bei weitem nicht das größte. Immerhin etwas.

Kommen Sie gut durch die Woche!

Ihr Klaus Brodbeck, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin

ZDFheute Update am Morgen : Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den Tag Kein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Was heute noch wichtig ist

Merz und Steinmeier reisen getrennt nach Asien // Pistorius reist zu E5-Treffen in Paris // ifo Instititut veröffentlicht Geschäftsklimaindex für Oktober 24.10.2026 | 0:44 min

E5-Treffen in Paris: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius reist zum Treffen der europäischen E5-Verteidigungsgruppe. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien wollen die weitere Unterstützung der Ukraine vor Beginn des Winters besprechen. Zudem steht neben der europäischen Zusammenarbeit gegen hybride Angriffe auch die Sicherheitslage im Nahen Osten auf der Tagesordnung.

Steinmeier und Merz auf Reisen: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier brechen zu zwei separaten Asienreisen auf. Merz besucht zunächst den wirtschaftsstarken Stadtstaat Singapur und reist dann in die G20-Länder Japan und Südkorea weiter. Steinmeier ist gleichzeitig in China.

Wahl des besten Fußballers: Mit Hochspannung schaut die Fußball-Welt am Montag nach London. Dort entscheidet sich, wer den begehrten Ballon d'Or gewinnt und als weltbester Fußballer ausgezeichnet wird.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Der FC Bayern München hat auch ohne Trainer Vincent Kompany in Freiburg gewonnen. Nur am Ende musste der Rekordmeister kurz um den Erfolg zittern, verteidigte mit dem 3:1-Erfolg aber die Tabellenspitze. Die Highlights dieses Spiels sehen Sie hier:

26.10.2026 | 11:16 min

Außerdem präsentieren wir die Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags: jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen - jederzeit auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App oder im ZDF-Streamingportal. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Ein Lichtblick

Mutmacher, die zeigen, wie es positiv vorangehen kann. „ Alexander Bonde, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Mit diesen Worten wurden die Hamburger Umweltjuristin Roda Verheyen und der Membranfilter-Ingenieur Klaus Vossenkaul für ihr Engagement mit dem Deutschen Umweltpreis geehrt:

Vossenkaul ist Gründer und Geschäftsführer der Membranfilter-Firma Membion und hält 28 Patente. Er hat eine Membranfiltertechnologie für Kläranlagen weiterentwickelt, die energieeffizienter und platzsparender ist.

Verheyen ist als Rechtsanwältin in Hamburg tätig und dort auch Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichts. Sie tritt demnach als Sachverständige auf, erarbeitet Gesetzesinitiativen, berät Politik und Zivilgesellschaft und verfasst Klagen.

25.10.2026 | 2:46 min

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Jeden Tag verschwinden Arten, die kaum jemand kennt. Doch niemand weiß, welche wir morgen zum Überleben brauchen. Warum Biodiversität nicht nur die Lebensversicherung der Natur ist - dieser Frage geht Physiker Ingolf Baur in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X nach.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 26.10.2026 | 2:28 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

So wird das Wetter heute: Im Laufe des Tages lässt der Wind aus westlichen Richtungen allmählich nach. Im Osten setzt sich häufiger die Sonne durch als im Westen. An der Küste sind noch einzelne Schauer unterwegs. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion