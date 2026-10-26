Update am Morgen:Wem gelingt der Griff nach der Macht?
von Klaus Brodbeck
Guten Morgen,
wir dürfen gespannt sein: Wen wird die CDU als eigene Kandidatin oder eigenen Kandidaten für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorstellen, nachdem Friedrich Merz am vergangenen Samstag nicht in die von Markus Söder rund um den CSU-Parteitag reichlich und lustvoll platzierten Fallen getappt ist, mit denen Merz zur Unterstützung von Söders Favoritin Ilse Aigner gezwungen werden sollte?
An keiner Stelle seiner Rede bei der Schwesterpartei in München löste der CDU-Chef mehr Applaus aus als in dem Moment, als er Ilse Aigner, ja: begrüßte - mehr nicht. Kurz zuvor hatte das Adenauer-Haus streuen lassen, die CDU bevorzuge eine eigenständige Kandidatur. Viel Zeit dafür bleibt Merz nun nicht. Viel Auswahl auch nicht, zumal wenn eine Frau Bundespräsidentin werden soll. Viel Hoffnung, dass ausgerechnet diese Personalie mal nicht verstolpert wird, ebenfalls nicht.
Spannend auch: Der Ausgang der Wahlen in Serbien und Brasilien. In Brasilien gewinnt Amtsinhaber Lula da Silva die Präsidentschaftswahl. In Serbien hat der langjährige Präsident Vucic seine Niederlage bereits eingeräumt. Als Auslandskorrespondent berichtete ich 2000 über den Sturz von Slobodan Milosevic, der den Balkan mit blutigen Kriegen überzogen hatte.
Vucic war damals dessen Propaganda-Lautsprecher (genannt: Informationsminister), wirklich glaubhaft von den Kriegsgräueln distanziert hat er sich nie. Nun vertrieb die Studentenbewegung Vucic aus dem Amt. Für Serbiens Beziehungen zur EU könnte das hilfreich sein - sollten die Neuen denn durchhalten. Die Opposition von 2000 verlor nach ihrem Triumph schnell ihren Zusammenhalt und ihre Macht.
In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat Amtsinhaber Lula da Silva in einem Fotofinish die Nase vorn behalten. Der Herausforderer Flávio Bolsonaro, so rechts wie sein wegen des Putsches 2022 zu 27 Jahren verurteilter Vater Jair Bolsonaro, will die Wahl wegen Unregelmäßigkeiten anfechten. Es bleibt also unübersichtlich, nicht nur wegen des Kampfes um den Erhalt des Regenwalds ist das bedeutsam, weit über Brasilien hinaus.
Morgen geht es dann gleich weiter: Wahlkampf-Endspurt in Israel. Hält sich Benjamin Netanjahu trotz aller Skandale und verkorkster Kriege an der Macht oder gelingt dem Land ein Richtungswechsel? Nur wohin? Von den vielen Szenarien, die politische Beobachter derzeit zeichnen, geht keines von einer einfachen Regierungsbildung aus - das ist schlecht, nicht nur für den Nahen Osten.
So gesehen, hat Friedrich Merz derzeit zwar das für uns alle zumindest geografisch naheliegendste Problem - doch bei weitem nicht das größte. Immerhin etwas.
Kommen Sie gut durch die Woche!
Ihr Klaus Brodbeck, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin
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Mit diesen Worten wurden die Hamburger Umweltjuristin Roda Verheyen und der Membranfilter-Ingenieur Klaus Vossenkaul für ihr Engagement mit dem Deutschen Umweltpreis geehrt:
- Vossenkaul ist Gründer und Geschäftsführer der Membranfilter-Firma Membion und hält 28 Patente. Er hat eine Membranfiltertechnologie für Kläranlagen weiterentwickelt, die energieeffizienter und platzsparender ist.
- Verheyen ist als Rechtsanwältin in Hamburg tätig und dort auch Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichts. Sie tritt demnach als Sachverständige auf, erarbeitet Gesetzesinitiativen, berät Politik und Zivilgesellschaft und verfasst Klagen.
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