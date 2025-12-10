Update am Morgen: María Corina Machado und der Preis des Friedens

Guten Morgen,

wenigstens über eines sind sich viele einig: María Corina Machado ist keine gewöhnliche Friedensnobelpreisträgerin. Die 58-jährige Venezolanerin wird für ihren Widerstand gegen Nicolás Maduros Regime geehrt - und verkörpert zugleich das Spannungsfeld zwischen Mut und Machtpolitik. Sie steht für eben diesen Mut und Unbeugsamkeit - aber auch für eine Haltung, die den Friedensbegriff dehnt wie selten zuvor.

Während sie im Untergrund lebt und unklar ist, ob sie nach Oslo - wo sie heute bei einer feierlichen Zeremonie geehrt werden soll - reist oder nicht, kreuzen vor Venezuelas Küste US-Kriegsschiffe und stehen 15.000 US-Soldaten bereit. Ihr Wortführer jenseits des Atlantiks: Donald Trump, der Drogenkartelle mit Raketen bekämpfen lässt und von moralischen Schlachten spricht. Frieden durch Druck und Abschreckung - ein Konzept, das in Oslo durchaus umstritten ist, mindestens für Diskussionen sorgt.

Anhänger von Machado gingen am Wochenende für sie auf die Straße:

Machado sieht den "Befreiungsschlag" von außen als letzten Ausweg für Venezuela, Kritiker sehen hier einen Widerspruch. Der Norwegische Friedensrat sagte sogar den traditionellen Fackelzug ab - ein stiller Protest gegen eine Preisträgerin, die Gewalt nicht scheut, wenn sie aus ihrer Sicht der "richtigen Sache" dient. Doch Machados Logik ist die einer Frau, die in ihrem Land keine andere Sprache mehr gehört hat als die der Repression. In ihrem Kampf zwischen Gut und Böse gibt es kaum Raum für Kompromisse - und sie nutzt Trumps Kanonenbootdiplomatie als ihren Lautsprecher.

Die Zeremonie in Oslo steht für mehr als nur die Verleihung eines Preises. Sie zeigt das Dilemma einer Welt, in der der Kampf um Freiheit leicht zur Bühne fremder Interessen wird - und trotzdem irgendwie Hoffnung weckt. Machados Weg mag umstritten sein, doch ihr Mut erinnert vielleicht auch daran, dass der Wunsch nach Freiheit oft genau dort wächst, wo man den Frieden längst verloren glaubte.

In diesem Sinne, die Welt dreht sich weiter, manchmal sogar in die richtige Richtung - und jetzt erstmal Kaffee.

Stefanie Schoeneborn, Leiterin der Redaktion "auslandsjournal"

Grafik des Tages

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj "bereit für Wahlen" in der Ukraine: Kritiker hatten Selenskyjs Präsidentschaft die Legitimität abgesprochen, da dessen Amtszeit eigentlich 2024 abgelaufen wäre. Jetzt will er Wahlen ermöglichen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Social-Media-Verbot in Australien tritt in Kraft: Die Regierung von Premierminister Albanese hatte das Gesetz vor einem Jahr verabschiedet. Die Plattformen bekamen zwölf Monate Zeit, um die neue Altersbeschränkung umzusetzen. Betroffen sind unter anderem TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook und Instagram.

Jahrespressekonferenz des Verbands der Chemischen Industrie: Der Verband legt seine Prognose für das kommende Jahr vor. Angesichts der anhaltend konjunkturellen Unsicherheiten dürften die Aussichten für die Branche pessimistisch ausfallen. Verbandspräsident Markus Steilemann und Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup wollen zudem Wege aus der Krise aufzeigen und skizzieren, was zur Stärkung des Standorts Deutschland getan werden muss.

Ausführlich informiert

Netflix hatte die Übernahme von Warner Bros. schon verkündet, da funkte Paramount mit einem Gegenangebot dazwischen. ZDFheute live zu den politischen Hintergründen.

Zahl des Tages

Gesagt

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. „ Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Der Internationale Tag der Menschenrechte findet jedes Jahr am 10. Dezember statt. Der Gedenktag erinnert an die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948.

Über den UN-Menschenrechtsrat berichtete das heute journal am 14.11.2025.

Sportlich in den Tag

Die 14 Vereine der Frauen-Bundesliga gründen heute einen eigenen Ligaverband. Das Ganze läuft allerdings nicht ohne Nebengeräusche: Der Deutsche Fußball-Bund ist erstmal außen vor. Der DFB hat durch - aus Sicht der Klubs überzogene - Forderungen nach Entscheidungsbefugnissen den Zorn einiger Klubs auf sich gezogen. Unser Autor Frank Hellmann beleuchtet die Hintergründe:

In der Champions League hat der FC Bayern trotz zwischenzeitlichem Rückstand einen Sieg gegen Sporting Lissabon eingefahren. Die Eintracht aus Frankfurt musste sich dagegen dem FC Barcelona geschlagen geben.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Heute ist es in einem breiten Streifen vom Saarland bis zur Oder bedeckt und es kann etwas regnen. Sonst ist es teils sonnig, teils bewölkt oder länger neblig-trübe. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 15 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

