Update am Morgen: Wenn die Grenze wieder sichtbar wird

20 Minuten dauert die Fahrt mit der Tramlinie D von Straßburg nach Kehl - im Normalfall. Seit dem 8. Mai ist das anders. Jetzt gibt es hier eine Verschärfung der Grenzkontrollen. In der Realität heißt das: Für alle Straßenbahnen, die aus Straßburg kommen, gibt es eine Standzeit von zehn Minuten direkt hinter der deutschen Grenze.

Wer aussteigt, wird am Bahnsteig kontrolliert. Wer weiter nach Kehl fahren will, muss in der Straßenbahn Bundespolizisten seinen Ausweis vorzeigen. In Spitzenzeiten fahren die Straßenbahnen alle fünf bis sechs Minuten. Da kommt bei den Beamten keine Langeweile auf.

Wolfram Britz ist parteilos und Oberbürgermeister von Kehl. Zusammen mit seiner Kollegin Jeanne Barseghian aus Straßburg hat er einen Brandbrief zu Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach Berlin geschickt. Dabei geht es ihnen nicht darum, dass es keine Grenzkontrollen mehr geben soll.

Doch die neue Verschärfung rührt an einem Gefühl, das sie hier zwischen Straßburg und Kehl so intensiv über die vergangenen Jahrzehnte aufgebaut haben und das nicht mehr und nicht weniger ist als: Wir sind Europa. Die Grenze war für die Menschen hier nicht mehr sichtbar.

Heute und morgen treffen sich die EU-Innenminister in Luxemburg. Vieles steht auf der Agenda und man kann sicher davon ausgehen, dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sich von der einen oder anderen Kollegin und von dem ein oder anderen Kollegen etwas anhören muss wegen der neuen Grenzkontrollen.

Denn der Alltag in Grenzregionen wie in Kehl ist jetzt vielerorts von Staus und Warterei geprägt. Rund 4.000 Pendler sind es aus dem Großraum Straßburg, die jeden Tag nach Kehl zum Arbeiten kommen. Für das "heute journal" hat Reporter Anton Jany viele Franzosen und Deutsche getroffen, die prinzipiell Verständnis für mehr Grenzkontrollen haben. Nur dürfe es nicht zu Lasten derer gehen, die hier leben, sagen sie.

Man fragt sich, wie all das funktionieren soll in einem Europa, das am Samstag 40 Jahre Schengen feiert. Auf der Webseite des Europäischen Rates heißt es dazu: "Der Schengen-Raum ermöglicht es über 400 Millionen Menschen, frei zwischen Mitgliedstaaten zu reisen, ohne Grenzkontrollen zu durchlaufen." Da bleibt 40 Jahre später die Frage: Muss nun der Text der Webseite angepasst werden?

Kommen Sie gut in diesen Tag!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des heute journals

Lage im Nahost-Konflikt

Helfer von US-Hilfsorganisation GHF laut Stiftung bei Hamas-Angriff getötet: Im Gazastreifen sind nach Angaben der von den USA und Israel unterstützten Stiftung GHF mindestens fünf ihrer Helfer bei einem Angriff der islamistischen Hamas getötet worden. Die GHF sei noch dabei, die Fakten zusammenzutragen, erklärte die in Washington ansässige GHF am Mittwoch (Ortszeit). Nach derzeitigem Erkenntnisstand gebe es jedoch "mindestens fünf Todesopfer, zahlreiche Verletzte und die Befürchtung, dass einige unserer Teammitglieder als Geiseln genommen wurden".

Laut Netanjahus Büro sterbliche Überreste zweier Geiseln in Gaza geborgen: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leichen zweier Geiseln im Gazastreifen geborgen. Angehörige der Streitkräfte und des Inlandsgeheimdiensts Schin Bet hätten die sterblichen Überreste von Yair Yaakov und eines weiteren von den Islamisten verschleppten Menschen bei einem "gemeinsamen Einsatz" in der Region Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets gefunden, erklärte die Armee am Mittwoch. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu bestätigte die Bergung der beiden Leichen.

Alle Entwicklungen finden Sie auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Pistorius in Kiew eingetroffen: Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu politischen Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Der SPD-Politiker will sich über die Lage in der Ukraine informieren und mit Vertretern der Regierung über weitere Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land sprechen.

Selenskyj warnt vor Kürzung der US-Hilfen: "Das ist eine Bombe oder eine Mine, wenn die Hilfe der Ukraine entzogen würde. Das kann die Sicherheit in jedem Land sprengen", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Wenn sie wirklich die Hilfe kürzen, werden wir das spüren. Das wird die Ukraine spüren, aber auch andere Staaten." Vor allem für Europa würden die Risiken steigen. Selenskyj fordert von US-Präsident Donald Trump schnelle und harte Sanktionen gegen Russland.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

UN-Hilfswerk legt Weltflüchtlingsbericht vor: Viel geändert hat sich an den größten Notlagen in der Welt nicht, etwa im Sudan und anderen afrikanischen Ländern. Allerdings dürfte sich der Sturz des Assad-Regimes in Syrien Anfang Dezember 2024 in den Zahlen niederschlagen. Viele, die vor dem brutalen Bürgerkrieg dort geflohen waren, vor allem auch nach Deutschland, wagen die Rückkehr in ihre Heimat.

Umwelthilfe stellt Hitze-Check vor: Die Deutsche Umwelthilfe gibt heute einen Überblick zur Hitzebelastung in deutschen Städten. Für ihren "Hitze-Check" hat die Organisation 190 deutsche Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern bewertet. Deutschland ist überdurchschnittlich von der Erderwärmung betroffen und hat sich dem Deutschen Wetterdienst zufolge gegenüber der vorindustriellen Zeit bereits um 2,5 Grad erwärmt.

Sportliche Vorschau

Bekanntgabe des EM-Kaders der DFB-Frauen: Heute nominiert Bundestrainer Christian Wück seinen Heute nominiert Bundestrainer Christian Wück seinen Kader . Welche Spielerinnen sicher dabei sind und wer zittern muss, erfahren Sie hier:

Kadernominierung des DFB : Wer darf mit zur EM der Frauen? Vor der Nominierung des deutschen EM-Kaders wächst die Anspannung unter den Spielerinnen. Besonders die angeschlagene Cora Zicai muss bangen, Sara Doorsoun ist zurückgetreten. von Frank Hellmann mit Video

Auftakt für die deutsche U21-Nationalmannschaft in die Fußball-EM: Das Team von Bundestrainer Antonio di Salvo trifft in seinem ersten Gruppenspiel auf Slowenien, das Ziel ist der Titel. Wie es um die Perspektiv-Kicker steht und ob die Mannschaft reif für den Titel ist, thematisiert unser Format Bolzplatz:

Grafik des Tages

Von heute an wird es Stück für Stück heißer, bis zu 34 Grad am Freitag und Samstag. Wo ist es heiß? Unsere Übersicht sagt es Ihnen - mehrfach pro Stunde aktualisiert:

Hier warnt der DWD vor Hitze

Zahl des Tages

138 Millionen

Fast 138 Millionen Kinder und Jugendliche sind nach Schätzungen von Unicef weltweit von Kinderarbeit betroffen. Bei rund 54 Millionen von ihnen sei ihre Gesundheit und Sicherheit dadurch gefährdet. Um darauf aufmerksam zu machen, hat Unicef den Welttag der Kinderarbeit am 12. Juni ausgerufen.

Ein Lichtblick

Manche Schicksale wie das von Anne Frank dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Gut 730 Schulen erinnern deshalb am heutigen 12. Juni, ihrem Geburtstag, an das Holocaust-Opfer. Mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler wollen sich beteiligen - laut Veranstalter ein neuer Rekord.

Anne Frank war es, die in ihrem berühmten Tagebuch immer wieder von Hoffnung und Optimismus schrieb. Sie starb im Februar 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Alter von 15 Jahren an den Folgen der Lagerhaft.

Trotz allem glaube ich an das Gute im Menschen. „ Anne Frank

Gesagt

Er galt als Visionär und kreatives Genie der legendären Beach Boys - nun ist Brian Wilson im Alter von 82 Jahren gestorben . Die Band wurde in den 60er Jahren mit Hits wie "Good Vibrations", "Surfin' USA" und "I get around" weltberühmt. In einem Interview sagte Wilson einmal:

Es ist harte Arbeit, glücklich zu sein. „ Brian Wilson

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Donnerstag ist es überall sonnig und trocken. Dazu erwärmt sich die Luft auf 19 bis 24 Grad im Norden und 24 bis 32 Grad im übrigen Land.

