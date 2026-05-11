Update am Abend: 1,5-Grad-Ziel kaum erreichbar und Aus für "Emma"

Klimaschutz-Ziel in weiter Ferne und Aus für die "Emma"

Guten Abend,

um den weltweiten Klimaschutz steht es offenbar noch schlechter, als zuletzt angenommen. Das zeigt heute ein Bericht von UN-Experten. In Deutschland endet derweil ein Stück Frauengeschichte: Noch in diesem Jahr wird das feministische Magazin "Emma" von Alice Schwarzer eingestampft. Und: Die EU will prüfen, ob Nutzer von Booking.com ausreichend vor Betrug geschützt werden.

UN rechnen mit Überschreiten von 1,5-Grad-Grenze

Das ist passiert: Die Vereinten Nationen haben einen neuen Bericht zu den weltweiten Klimaschutzmaßnahmen veröffentlicht. Das Ergebnis ernüchtert: "Gefährlich weit" sei die Menschheit vom Erreichen der Klimaziele aus dem Pariser Abkommen von 2015 entfernt. Der Bericht geht davon aus, dass eine Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau vorerst nicht mehr umsetzbar ist. Bleibt die Klimapolitik unverändert, drohe eine Erwärmung um 2,8 Grad.

Die Vereinten Nationen haben einen neuen Bericht zu den weltweiten Klimaschutzmaßnahmen veröffentlicht. Das Ergebnis ernüchtert: "Gefährlich weit" sei die Menschheit vom Erreichen der Klimaziele aus dem Pariser Abkommen von 2015 entfernt. Der Bericht geht davon aus, dass eine Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau vorerst nicht mehr umsetzbar ist. Bleibt die Klimapolitik unverändert, drohe eine Erwärmung um 2,8 Grad. Das ist der Hintergrund: Der Bericht ist eine deutliche Mahnung knapp drei Wochen vor der Weltklimakonferenz in Antalya (COP31). Vergangenes Jahr waren die UN-Experten noch von einer Erderwärmung um 2,3 bis 2,5 Grad ausgegangen. Die Verschlechterung habe mit dem Austritt der USA aus dem Pariser Vertrag zu tun, aber auch mit aktualisierten Schätzungen zu den historischen Treibhausgasemissionen, heißt es.

Der Bericht ist eine deutliche Mahnung knapp drei Wochen vor der Weltklimakonferenz in Antalya (COP31). Vergangenes Jahr waren die UN-Experten noch von einer Erderwärmung um 2,3 bis 2,5 Grad ausgegangen. Die Verschlechterung habe mit dem Austritt der USA aus dem Pariser Vertrag zu tun, aber auch mit aktualisierten Schätzungen zu den historischen Treibhausgasemissionen, heißt es. Das ist jetzt wichtig: Der Bericht zeigt auch Szenarien auf, mit denen sich die Erwärmung stärker bremsen ließe. Dazu müssten der Ausstoß von Treibhausgasen drastischer reduziert, die internationale Kooperation gestärkt und erneuerbare Energien ausgebaut werden, wie mein Kollege Mark Hugo aus der ZDF-Umweltredaktion berichtet. "Es gibt eine Fülle von Erfolgsgeschichten, die zeigen, dass Emissionen rasch gesenkt werden können", sagt die Chefin des UN-Umweltprogramms, Inger Andersen.

ZDF-Mittagsmagazin, 21.10.2026, ab 12 Uhr 21.10.2026 | 2:01 min

Alice Schwarzer stellt ihr Frauenmagazin "Emma" ein

Das ist passiert: Nach fast 50 Jahren endet die Geschichte des feministischen Frauenmagazins "Emma". Alice Schwarzer, Gründerin und prägende Figur der deutschen Frauenbewegung, hat angekündigt, dass die Ausgabe vom 8. Dezember die letzte sein soll. Dann will die Redaktion zu den "wichtigsten 50 Themen" Bilanz ziehen.

Nach fast 50 Jahren endet die Geschichte des feministischen Frauenmagazins "Emma". Alice Schwarzer, Gründerin und prägende Figur der deutschen Frauenbewegung, hat angekündigt, dass die Ausgabe vom 8. Dezember die letzte sein soll. Dann will die Redaktion zu den "wichtigsten 50 Themen" Bilanz ziehen. Das ist der Hintergrund: Laut Schwarzer ist die Entscheidung nicht aus wirtschaftlichen Gründen gefallen. Zwar sinke, wie im überwiegenden Teil des Printmarktes, auch bei der "Emma" die Auflage, die Kosten seien aber noch immer gedeckt. Stattdessen teilt Schwarzer mit: "Wir gehen, weil wir meinen: Es reicht!" Das Archiv des Magazins solle künftig in den Bestand des Deutschen Literaturarchivs Marbach aufgenommen werden.

Laut Schwarzer ist die Entscheidung nicht aus wirtschaftlichen Gründen gefallen. Zwar sinke, wie im überwiegenden Teil des Printmarktes, auch bei der "Emma" die Auflage, die Kosten seien aber noch immer gedeckt. Stattdessen teilt Schwarzer mit: "Wir gehen, weil wir meinen: Es reicht!" Das Archiv des Magazins solle künftig in den Bestand des Deutschen Literaturarchivs Marbach aufgenommen werden. Darum ist das wichtig: Die "Emma" hat frühzeitig und lautstark für feministische Themen in Deutschland gekämpft, Diskurse mitgeprägt und geholfen, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. So setzte sich das Magazin bereits 1978 mit sexuellem Missbrauch auseinander oder warb in den 2000er-Jahren für umfangreiche Brustkrebs-Früherkennung. Mit Kampagnen etwa für ein Anti-Porno-Gesetz oder gegen patriarchalische und frauenfeindliche Praktiken und Einstellungen im Islam sorgte die "Emma" immer wieder auch für Kontroversen.

heute in Deutschland, 21.10.2026, ab 14 Uhr 21.10.2026 | 1:45 min

EU ermittelt gegen Booking

Das ist passiert: Gefälschte Unterkunftsangebote, Phishing-Versuche, Identitätsbetrug oder andere Maschen zum Nachteil von Verbrauchern - die EU ermittelt, ob das Portal Booking.com ausreichend gegen solche Betrugsversuche vorgeht. Das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden steht im Verdacht, nicht genügend Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und betrügerische Angebote nicht konsequent zu entfernen. Geprüft werden soll auch, ob Booking bei bezahlter Werbung in Suchergebnissen transparent genug agiert.

Gefälschte Unterkunftsangebote, Phishing-Versuche, Identitätsbetrug oder andere Maschen zum Nachteil von Verbrauchern - die EU ermittelt, ob das Portal Booking.com ausreichend gegen solche Betrugsversuche vorgeht. Das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden steht im Verdacht, nicht genügend Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und betrügerische Angebote nicht konsequent zu entfernen. Geprüft werden soll auch, ob Booking bei bezahlter Werbung in Suchergebnissen transparent genug agiert. Das ist der Hintergrund: Das Unternehmen selbst berichtete zuletzt von einem deutlichen Anstieg der Betrugsfälle. Allein im ersten Halbjahr seien 1.072 Meldungen eingegangen, die zu einem Schaden in Höhe von 82.000 Euro geführt haben sollen, heißt es von der EU-Kommission. Das Prüfverfahren sage aber noch nichts darüber aus, ob Booking tatsächlich gegen EU-Regeln verstoße. Das Unternehmen wolle "uneingeschränkt" mit der EU-Kommission zusammenarbeiten, heißt es.

ZDFheute Xpress, 21.10.2026, 14:41 Uhr 21.10.2026 | 0:36 min

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Sport

Fußball: Das Spiel gegen Arsenal wird für den FC Bayern heute Abend (21 Uhr) zum ersten Test der Titeltauglichkeit. Ob der erfolgreich verläuft, hängt auch davon ab, inwieweit Olises Fehlen aufgefangen wird, berichtet mein Kollege Maik Rosner.

DOSB: Im Rennen um die Präsidentschaft des Deutschen Olympischen Sportbundes erhält IOC-Mitglied Michael Mronz Konkurrenz. Triathlon-Präsident Martin Engelhardt will ebenfalls an die Spitze des Dachverbands.

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