E20-Benzin: Was der Kraftstoff für den Klimaschutz bringen könnte

Mehr Bioethanol im Benzin soll Treibhausgase einsparen. Experte Toedter erklärt, welches Potenzial E20 für den Klimaschutz hat und welche Autos für den Kraftstoff ausgelegt sind.

E20-Benzin: Was mehr Bioethanol im Tank bringen könnte

Hohe Spritpreise, Streit ums Verbrenner-Aus: Verkehrsminister Bilger will auf mehr Biokraftstoff setzen und E20 an die Tankstellen bringen. Was E20 bringt, erklärt ZDFheute live. 21.10.2026 | 13:38 min

Kommt nach E10 bald E20 an die Tankstellen? Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) setzt sich für einen höheren Anteil von Biokraftstoffen im Benzin ein. E20 könnte bis zu 20 Prozent Bioethanol enthalten - doppelt so viel wie E10. Für Olaf Toedter vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wäre das eine wirksame Methode, Treibhausgase einzusparen.

Er rechne damit, dass durch den Einsatz von E20 mindestens weitere zehn Prozent Treibhausgase reduziert werden könnten, sagte er im Interview mit ZDFheute live. Autos deutscher Hersteller, die nach 2018 gebaut wurden, seien bereits auf E20 ausgelegt.

Klimaschutzpotenzial in der Bestandsflotte

Das Ziel sei es insgesamt, Treibhausgas zu reduzieren - und das möglichst schnell. Regenerative Kraftstoffe seien eine zusätzliche Möglichkeit, dieses Ziel "sehr schnell und vor allen Dingen mit einem unglaublich großen Hebel" erreichen zu können.

Vor allem in der Bestandsflotte könne E20 Wirkung zeigen und den CO2-Ausstoß dieser Fahrzeuge reduzieren. Dadurch entstehe eine Win-Win-Situation. "Das Treibhausgas kumuliert sich ja in der Atmosphäre. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier so schnell wirksam werden", betonte Toedter.

Aus Umweltsicht wäre es sträflich, das zu lassen. Denn diese Option liegen zu lassen und auf einen Flottenwechsel zu warten, dauert viel zu lange. „ Olaf Toedter, Karlsruher Institut für Technologie

Was ist E20? Benzin mit der Kennzeichnung E20 soll bis zu 20 Prozent Ethanol aus Biokomponenten enthalten und weniger Kohlendioxid sowie weitere Schadstoffe ausstoßen als die bisherigen Produkte. Dadurch, dass die im Bioethanol enthaltenen Pflanzen das CO2 aufgenommen hätten, gebe es in Summe eine Treibhausgasreduktion. Ist E20 etwas Neues? Nein, ganz neu ist E20 nicht. Laut Experte Toedter ist E20 in Indien seit 2025 die Regel an allen Tankstellen. In Deutschland wird der Kraftstoff nach früheren Angaben des ADAC bereits getestet. Voraussetzung dafür, dass Autofahrer Benzin mit einer bis zu 20-prozentigen Bioethanol-Beimischung (Super E20) tanken können, sei eine Anpassung der Qualitätsnorm für Ottokraftstoffe (DIN EN 228), die aktuell nur einen Ethanol-Anteil von maximal 10 Prozent zulasse, so der ADAC.



Nach Einschätzung des Automobilclubs AvD müssen Autofahrer beim Einsatz von E20 nicht um ihr Fahrzeug fürchten. "Für Fahrzeuge, die vom Hersteller ohne Einschränkungen bereits als E10-verträglich freigegeben sind und moderne Kraftstoffsysteme besitzen, ist auch die Nutzung von E20 aus technischer Sicht sicher möglich", hieß es im Frühjahr in einer Mitteilung. Wie könnte E20 hergestellt werden? Für E20 gebe es sehr viele Ausgangsstoffe, erklärte Experte Toedter. "Energiepflanzen" machten nur ein Bruchteil aus, hinzu kämen Kraftstoffe aus Rest- und Abfallstoffen. Laut Studien könne Europa "einen sehr, sehr großen Teil, wenn nicht gar bis zu 100 Prozent" des Bedarfs selbst decken. Somit wäre es unabhängiger von Importen wie etwa Rohöl.



(Quelle: dpa, ZDF)

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Experte hält auch E85 für denkbar

Auf die Frage, ob es auch politische oder ideologische Motive für die Einführung von E20 gebe, sagte der Experte:

Es geht nie rein um Wissenschaft, es geht immer auch um einen Markt. „ Olaf Toedter, Karlsruher Institut für Technologie

Deutschland habe viel Know-how bei der Erforschung von Kraftstoffen und könne dieses ausspielen. "Wir können all unsere Kompetenzen mit hier einbringen."

Aus Toedters Sicht ist es sogar denkbar, auf E85 zu wechseln, so wie es etwa teilweise in Frankreich gemacht werde. Zudem könne E20 eine "Absprungbasis" für den Übergang auf synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) sein.

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Welche Chancen bestehen im Wettlauf mit China?

Mit Blick auf den Wettlauf mit China sagte der Experte, das Land habe viele Jahre eine zweigleisige Strategie gefahren: Neben sehr sparsamen Motoren sei die batterieelektrische Mobilität vorangetrieben worden und gleichzeitig dafür gesorgt worden, dass Rohstoffe vorhanden seien.

Da hat man die Hand draufgelegt, schon vor vielen, vielen Jahren. „ Olaf Toedter, Karlsruher Institut für Technologie

Durch diese zweigleisige Strategie sei zu beobachten, dass in China die meisten Anlagen für synthetische Kraftstoffe entstünden, etwa für Methanol.

Die chinesische Industrie ist in allen Technologien aktiv. Das heißt, sie verkauft sowohl verbrennungsmotorische Fahrzeuge als auch batterieelektrische Fahrzeuge. „ Olaf Toedter, Karlsruher Institut für Technologie

Allerdings habe Deutschland jahrzehntelange Erfahrung bei der Kraftstoffsynthese und der Nutzung in Verbrennungsmotoren. Wenn diese Kompetenzen optimal eingebracht werden könnten, könne das Land einen guten wirtschaftlichen Erfolg haben.

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Quelle: ZDF