E20-Benzin: Was der Kraftstoff für den Klimaschutz bringen könnte

Experte Olaf Toedter zu den Chancen:E20-Benzin: Was mehr Bioethanol im Tank bringen könnte
Mehr Bioethanol im Benzin soll Treibhausgase einsparen. Experte Toedter erklärt, welches Potenzial E20 für den Klimaschutz hat und welche Autos für den Kraftstoff ausgelegt sind.
Kommt nach E10 bald E20 an die Tankstellen? Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) setzt sich für einen höheren Anteil von Biokraftstoffen im Benzin ein. E20 könnte bis zu 20 Prozent Bioethanol enthalten - doppelt so viel wie E10. Für Olaf Toedter vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wäre das eine wirksame Methode, Treibhausgase einzusparen.
Er rechne damit, dass durch den Einsatz von E20 mindestens weitere zehn Prozent Treibhausgase reduziert werden könnten, sagte er im Interview mit ZDFheute live. Autos deutscher Hersteller, die nach 2018 gebaut wurden, seien bereits auf E20 ausgelegt.
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Klimaschutzpotenzial in der Bestandsflotte
Das Ziel sei es insgesamt, Treibhausgas zu reduzieren - und das möglichst schnell. Regenerative Kraftstoffe seien eine zusätzliche Möglichkeit, dieses Ziel "sehr schnell und vor allen Dingen mit einem unglaublich großen Hebel" erreichen zu können.
Vor allem in der Bestandsflotte könne E20 Wirkung zeigen und den CO2-Ausstoß dieser Fahrzeuge reduzieren. Dadurch entstehe eine Win-Win-Situation. "Das Treibhausgas kumuliert sich ja in der Atmosphäre. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier so schnell wirksam werden", betonte Toedter.
Experte hält auch E85 für denkbar
Auf die Frage, ob es auch politische oder ideologische Motive für die Einführung von E20 gebe, sagte der Experte:
Deutschland habe viel Know-how bei der Erforschung von Kraftstoffen und könne dieses ausspielen. "Wir können all unsere Kompetenzen mit hier einbringen."
Aus Toedters Sicht ist es sogar denkbar, auf E85 zu wechseln, so wie es etwa teilweise in Frankreich gemacht werde. Zudem könne E20 eine "Absprungbasis" für den Übergang auf synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) sein.
Welche Chancen bestehen im Wettlauf mit China?
Mit Blick auf den Wettlauf mit China sagte der Experte, das Land habe viele Jahre eine zweigleisige Strategie gefahren: Neben sehr sparsamen Motoren sei die batterieelektrische Mobilität vorangetrieben worden und gleichzeitig dafür gesorgt worden, dass Rohstoffe vorhanden seien.
Durch diese zweigleisige Strategie sei zu beobachten, dass in China die meisten Anlagen für synthetische Kraftstoffe entstünden, etwa für Methanol.
Allerdings habe Deutschland jahrzehntelange Erfahrung bei der Kraftstoffsynthese und der Nutzung in Verbrennungsmotoren. Wenn diese Kompetenzen optimal eingebracht werden könnten, könne das Land einen guten wirtschaftlichen Erfolg haben.
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